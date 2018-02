L'horoscope du 28 février 2018

publié le 28/02/2018 à 06:57

Bélier

Vénus se trouvant dans votre signe d'ombre, vous rêverez probablement plus à l'amour que vous ne le vivrez, 3e décan. Ce sera le cas jusqu'au 6 mars, après quoi Vénus déboulera dans votre signe... Nous en reparlerons. Mais il y a quand même du positif, pour le 3e décan toujours : un bon aspect de Mars qui se met en place jusqu'au 17 mars : force, volonté, détermination seront accentuées et vous aurez tendance à foncer, sûr de vous et de vos idées. Mais vous irez parfois un peu trop vite.

Taureau

Né après le 11 mai, vous apprécierez l'entente entre Vénus et Jupiter car elle vous vaudra un sacré coup de pouce venant de quelqu'un qui a vos intérêts à coeur. Il se peut en effet que vous soyez confronté à une rivalité avec un concurrent ou que vous ne vous entendiez plus avec votre conjoint et que vous ayez besoin d'un avis extérieur. L'un de vos amis, si vous lui parlez de votre souci, vous donnera un très bon conseil ou le nom d'une personne capable de vous apporter de l'aide.

Gémeaux

Il y a encore de l'orage dans l'air, l'ambiance sera tumultueuse pendant quelques jours, natif du 3e décan. Cela peut autant être sentimental que professionnel. On conteste quelque chose que vous estimez avoir réussi, ou dans un autre domaine, on contrarie votre désir d'aimer quelqu'un parce que cette personne ne correspond pas à l'idéal que vous devriez avoir... ou à celui de votre famille. Et si votre coup de coeur n'est pas quelqu'un de libre, réfléchissez avant de faire un pas en avant.

Cancer

La conjoncture vous plaira beaucoup si vous êtes du 3e décan, mais seulement né avant le 17 juillet. Il peut se passer quelque chose de très valorisant pour vous. Vous serez flatté, et certains pourraient avoir leur quart d'heure de gloire... Il peut s'agir d'une naissance pour les uns, ou d'une création, d'une production qui plaît à tout le monde pour les autres. Un bon moment à vivre. Cependant, les mêmes natifs vont devoir supporter un influx de Mars qui peut leur valoir un petit virus ou une douleur.

Lion

Vous aurez la niaque si vous êtes né après le 13 août ! Vous démarrerez quelque chose ou prendrez une décision dont vous serez très satisfait au final. Vous en visualiserez les développements et ils seront tellement positifs (selon vous) que vous vous réjouirez... C'est en termes d'argent que vous envisagerez ces développements, de l'argent que vous devrez peut-être emprunter pour pouvoir avancer. Aussi, ne vous réjouissez pas trop vite, la paperasserie ralentit tout !

Vierge

Né après le 12 septembre, c'est compliqué et pour tout dire, la situation peut vous mettre très en colère parce qu'il y aura, selon vous, de l'injustice dans l'air. Mais est-ce que vous ne réagirez pas trop vite, est-ce que votre appréciation de la situation ne sera pas faussée par vos émotions ? Certains risquent de casser un lien, ou en tout cas d'y penser, tellement ils seront furieux. Mais casser n'est jamais la bonne solution, sauf si vous êtes face à un manipulateur ou une manipulatrice.

Balance

Vous avez mis plusieurs projets en place depuis septembre dernier, et certains commencent à vous valoir des appréciations positives et même des jalousies ! Vous n'êtes jamais à l'abri de la jalousie des autres, même si vous ne la voyez pas automatiquement... Continuez votre route, tracez votre sillon, c'est ce qu'il faut faire cette année, sans vous préoccuper de ce qu'on vous dit parce que, finalement, on vous envie. Ce à quoi vous ne pensez jamais non plus.

Scorpion

Vous adorerez l'harmonie entre Vénus et Jupiter, un must pour votre image et pour votre amour-propre. A ne pas minimiser, il est important de s'aimer soi-même. Vous ne pouvez pas aimer et être aimé si vous ne vous aimez pas vous-même, c'est un fait avéré. Or, le bon aspect entre Vénus et Jupiter est de ceux qui peuvent vous montrer qu'il est possible de s'apprécier, d'être content de soi, sans paraître pour autant vaniteux ou imbu de soi. Il y a quand même une différence...

Sagittaire

Né après le 12 décembre, c'est difficile en ce moment et cela peut durer jusqu'en fin de semaine prochaine. Vos comportements y sont pour quelque chose. Vous êtes trop irritable, trop impatient et vous bousculez parfois les autres sans vous rendre compte de votre brusquerie. Mais vous allez avoir beaucoup de mal à vous contrôler, si tant est que vous ayez envie de le faire ! Vous pourriez aussi, au positif, vous " défoncer " pour démarrer une nouvelle entreprise.

Capricorne

3e décan, Vénus et Jupiter vont vous réussir. On vous communiquera un bon résultat ou quelqu'un vous apportera une bonne nouvelle à propos d'un de vos projets. Inutile de chercher à accélérer ou à vouloir aller plus vite que la musique, la seule attitude à avoir c'est de laisser les choses se faire d'elles-mêmes car elles sont bien parties. N'intervenez pas, vous risqueriez de faire une bêtise ! Et si vous vous préparez à partir en vacances, sachez que tout se passera comme vous le désirez.

Verseau

Le seul domaine où Vénus et Jupiter peuvent se révéler positives, c'est celui de l'argent. On dirait que vos revenus sont en augmentation, 3e décan surtout. On vous a peut-être fait grimper un échelon et vous avez obtenu la rémunération qui va avec. Mais le meilleur est pour les travailleurs indépendants qui semblent avoir réussi à s'imposer dans un milieu où il faut beaucoup se battre pour y arriver et où les jalousies sont nombreuses. Côté coeur, essayez de ne pas trop rêver...

Poissons

Une jolie harmonie entre Vénus et Jupiter va réjouir les natifs du 3e décan. C'est de la joie, du plaisir, ou une rencontre qui fait que votre coeur bat la chamade. Il faut quand même préciser que cela dépend beaucoup de votre thème natal et que certains trouveront que c'est bien léger, à peine perceptible. En tout cas, né autour des 12, 13 mars vous serez le plus concerné. Autre événement, parallèle, un aspect de tension de Mars qui se met en place, et qui vous invite à vous investir à fond dans un travail.