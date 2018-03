L'horoscope du 1er mars 2018

publié le 01/03/2018 à 06:10

Bélier

C'est un peu compliqué pour ceux qui sont nés après le 10 avril, tout se mélange en vous, vous ne savez pas où vous en êtes, autant côté cœur que finances. Il est impossible de savoir quel rôle joue Vénus dans votre thème natal, elle peut avoir autant d'influence sur un domaine que sur l'autre et même sur les deux à la fois. Cela dit, il est possible que vous ayez fait une erreur, ou que vous ayez choisi quelque chose ou quelqu'un sans être pleinement conscient de ce que vous faisiez.

Taureau

Pour vous, le ciel est toujours plein de jolies perspectives, surtout né après le 11 mai : il n'est pas exclu qu'une relation amicale remplace des amours décevantes. Pour un temps peut-être, mais ce temps peut se révéler très agréable car l'amitié, chez le Taureau, est moins exigeante que l'amour et peut prendre beaucoup de place. Mais c'est un domaine où vous risquez quand même d'être un peu possessif : vous n'avez pas intérêt à vous laisser aller à ce genre de dérive.

Gémeaux

Né après le 11 juin, vous allez devoir prendre sur vous jusqu'à la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit hier, il y a des tensions et des rapports de force à gérer. Et ce n'est pas en ripostant, en jetant de l'huile sur le feu, que cela va s'arranger. Certes, vous ne voulez pas vous laisser marcher sur les pieds, mais vous devez vous demander quelle est votre priorité et agir en conséquence. Le problème c'est que l'on pourrait, d'une certaine manière, vous obliger à réagir fortement.

Cancer

Vous avez croisé et même échangé avec quelqu'un qui vous plaît, 3e décan ? Il se peut que vous en ayez des nouvelles entre aujourd'hui et demain. Des bonnes. Mais cela vous rend nerveux d'attendre, surtout si vous êtes né autour des 13 et 14 juillet et les nouvelles ne vous calmeront probablement pas. Il va falloir patienter jusqu'à la semaine prochaine. Cela dit, votre progéniture ou votre chéri/e sont peut-être en vacances, ou vont partir et cela vous crée des inquiétudes, normales chez vous.

Lion

A l'instar des Taureau, vous serez plus possessif que d'habitude, une crainte parfois irrationnelle de perdre l'amour de l'autre pouvant vous envahir, 3e décan. Il est vrai que vous recevez une dissonance de Jupiter qui vous fait tout voir en grand, qui accentue tout ce que vous ressentez, et les émotions négatives en premier lieu ! Essayez, autant que possible, de prendre un peu de recul et de vous raisonner si vous ne voulez pas causer une crise que vous pouvez très bien éviter.

Vierge

La Lune se présente chez vous et peut jouer les détonateurs si vous êtes en crise, 3e décan. Mais il est possible aussi que l'amour ait fait irruption dans votre vie, et en général cela crée du désordre dans une existence souvent bien rangée. Est-ce réel, est-ce un effet de votre imagination, vous vous posez la question, vous vous demandez si vous ne rêvez pas car il se peut que vous soyez emporté par ce que vous ressentez et qui est très fort. Plus fort que vos résistances.

Balance

Avec quatre planètes chez eux, les Poissons dominent le ciel et avec eux vous avez du mal à faire le tri dans vos sentiments, et encore plus à faire des choix. Cela dit, ce ne sont pas des choix majeurs en ce moment, sauf peut-être pour ceux du 3e décan qui sont nés après le 19 octobre. Cela crée de la nervosité, de l'instabilité en vous et vous ne vous sentez pas très bien. Mais vous serez délivré de toutes ces questions que vous vous posez à partir du mois de mai et surtout en juin.

Scorpion

Vous serez en veine d'amitié et même d'amour, et le ciel étant de votre côté vous aurez des manifestations amicales ou amoureuses, selon vos besoins. C'est le 3e décan qui est le plus favorisé en ce moment et qui pourrait autant bénéficier d'une relation amicale très active et de bon conseil, que voir un amour s'épanouir. Si vous êtes déjà en couple, vous vous entendez à merveille mais il faut quand même surveiller vos élans de jalousie, surtout né autour du 13 novembre.

Sagittaire

Mais que vous arrive-t-il donc, 3e décan ? On dirait que vous êtes envahi par des émotions contradictoires et très ambivalentes dans le domaine sentimental. En outre, il semble que vous cachez ce que vous ressentez, que vous ne voulez pas en parler. Auriez-vous fait preuve de faiblesse vis-à-vis de quelqu'un de votre passé pour qui vous avez encore des sentiments, tout en sachant très bien que vous n'arriverez à rien avec cette personne et qu'il faut lui tourner le dos ?

Capricorne

Vous êtes dans une phase plutôt évolutive 3e décan et vous allez vers une belle ouverture aux autres car vous laissez davantage vos sentiments s'exprimer. C'est peut-être provisoire mais cela annonce néanmoins ce qui se passera quand Neptune vous enverra ses bons influx en 2019 et surtout 2020 (début du décan). En ce moment, il se peut que vous ayez noué une amitié qui vous apporte beaucoup, à tous les niveaux, surtout né autour des 13, 14 janvier.

Verseau

La conjoncture d'aujourd'hui ressemble beaucoup à celle d'hier et seul le 3e décan est concerné. Un projet s'est concrétisé et porte ses fruits en ce moment. Cela peut être quelque chose que vous avez mis en place en octobre, quand Jupiter est entrée en Scorpion et tous les décans sont concernés puisque la planète se trouve actuellement dans le 3ème. Et ce n'est pas terminé, d'autres aventures vous attendent puisque Jupiter va faire des allers et retours entre 2e et 3e décan.

Poissons

Une harmonie difficile pour le 3e décan. Vénus et Mercure sont encore conjointes et elles ne s'entendent pas du tout avec Mars. Du coup, c'est vous qui trinquez. Enfin, votre relation à l'autre, que cet autre soit votre conjoint ou votre boss, voire un parent. Bref, comme je vous l'ai déjà dit, il y a de l'orage dans l'air, des tensions, une grosse contrariété qui peut aussi être financière. Né autour des 12, 13 mars cela pourrait faire avancer les choses si vous en parlez à quelqu'un qui sait écouter.