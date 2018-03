L'horoscope du 2 mars 2018

publié le 02/03/2018 à 06:18

Bélier

Vos petits défauts et travers, vos manques, sont mis en lumière par la pleine Lune, et vous mettrez dans le même panier tout ce que vous n'aimez pas de vous. Cela ne durera pas, d'autant plus que ce n'est pas habituel chez vous, vous détestez vous dévaloriser et vous vous mettez un bandeau sur les yeux à chaque fois qu'il s'agit de reconnaître que vous pouvez avoir un quelconque défaut. C'est également un problème lié au sommeil qui peut être accentué par cette pleine Lune.

Taureau

Une très sympathique pleine Lune pour votre 2e décan, elle valorise vos amitiés, les liens que vous avez créés, que vous entretenez et cultivez avec constance. Comme vous le faites (souvent) avec vos plantes dans votre jardin ou sur votre balcon. Vous aimez la verdure, mais vous aimez aussi vos amis et seriez prêt à vous couper en quatre pour eux. Il n'est pas impossible que l'un/e de vos proches ait besoin de vos services, de votre fameux sens pratique.

Gémeaux

Le ciel de cette pleine Lune n'est pas très satisfaisant pour votre 2e décan. Vous retrouvez la dissonance de Neptune et la peur de l'instabilité qui l'accompagne. Mais ceux du tout début du mois de juin commencent à être épargnés et cette année ce sont ceux nés entre le 4 et le 7-8 juin qui y seront sensibles. Vous ne ferez qu'attendre qu'on vous sollicite pour un travail, et vos efforts pour trouver une stabilité resteront souvent lettre morte. Et si vous vous formiez pour autre chose ?

Cancer

Pour vous, la pleine Lune est plus que sympathique, elle signe une belle détente, 2e décan, et si vous partez en vacances ça ne sera rien que du bonheur. Il se peut que certains puissent s'installer dans un endroit qui sera dépaysant ou qui sera parfait pour faire la fête et rencontrer du monde. Mais pour certains d'entre vous, il s'agira plus de voyage spirituel, un voyage entamé depuis un certain temps et qui remplit un vide dont ils ne soupçonnaient pas l'existence.

Lion

Vous serez un peu perturbé par cette pleine Lune, parce qu'elle sera à l'origine d'émotions souvent trop fortes pour votre goût et que vous ne contrôlerez pas. Cela concerne le 2e décan en particulier, mais vous pourriez tous y être plus ou moins sensibles. Ces émotions peuvent être liées à la crainte à demi-consciente de perdre l'affection d'un proche ou l'amour de votre conjoint, et à la possessivité et la jalousie qui risquent d'en découler (né autour des 5, 6, 7 août).

Vierge

Vous êtes touché par la pleine Lune car la Lune est chez vous, opposée au Soleil et à Neptune. 2e décan, on peut vous manipuler sans que vous en soyez conscient. Cela ne concerne, a priori, que quelques natifs de ce 2e décan (nés entre le 6 et le 9 septembre), et encore pas tout le temps. Vous aurez, au cours de l'année, plusieurs périodes où la réalité s'imposera à vous, où vous " verrez " ou sentirez ce qui se passe ; libre à vous de prendre la décision de changer les choses, ou pas.

Balance

La pleine Lune pourrait vous faire réfléchir à votre organisation quotidienne et à ce que vous pourriez y changer pour avoir un peu plus de temps pour vous. Vous donnez beaucoup à vos proches, vous êtes toujours là pour eux (enfants, conjoint), mais comme je vous l'ai souvent dit vous ne faites pas assez attention à vous. Et parfois même, c'est votre santé qui trinque parce que vous avez un symptôme et vous faites comme s'il n'existait pas ; pas le temps de consulter !

Scorpion

Que ce soit en amour ou en amitié, vous devriez être satisfait de la pleine Lune, 2e décan. Si quelqu'un vous plaît, ne réfléchissez pas trop, avancez vos pions. Vous risquez en effet de vous livrer à une analyse en détails de ce que pourrait être la relation et non seulement vous perdrez votre temps, mais vous risquez de passer à côté. La pleine Lune éclaire Neptune et accentue votre capacité à aimer de manière inconditionnelle ; quelqu'un pourrait vous faire ressentir ce genre d'amour, alors foncez !

Sagittaire

Pas très facile la pleine Lune pour le 2e décan. Vous êtes de nouveau déçu par quelqu'un, ou par vous-même parce que vous ne parvenez pas à construire. Certains sont passés par une phase parfois difficile et ont envie de plus de sécurité, et donc de se construire une vie plus stable. Mais si vous êtes né entre le 5 et le 9 décembre, Neptune vous en empêche. Pour y arriver, il se peut qu'une relation très ancienne doive se terminer mais pas brutalement : petit à petit.

Capricorne

Si le 1er décan n'est pas dans les bonnes grâces des astres, pour l'instant, c'est la fête pour le 2e décan avec une pleine Lune qui vous incite à vous déplier. A être plus dans l'échange, la communication, et ce grâce au bon aspect de Neptune, accentué par la pleine Lune. Né entre le 4 et le 7 janvier, vous êtes le plus concerné et la configuration peut aussi avoir une influence sur votre intuition, votre inspiration si vous avez quelque chose à écrire, à communiquer.

Verseau

A priori, le 2e décan sera sensible à une pleine Lune qui met l'accent sur votre attitude parfois inconsciente vis-à-vis de l'argent. Soyez plus terre à terre ! Enfin, c'est peut-être beaucoup vous demander, en général vous n'êtes pas très attaché au matériel et il arrive que cela vous crée de gros soucis. Cela pourrait être le cas et vous pourriez vous reprocher d'avoir trop dépensé dans le passé. Vous auriez pu économiser et vous allez le faire. Un voeu pieu...

Poissons

La pleine Lune éclaire votre signe et Neptune, une planète qui ne vous facilite pas la vie et vous incite à vous mettre la tête dans le sable face à un problème. Si vous êtes né entre le 4 et le 7 mars, voire plus loin, vous êtes sensible à la rencontre entre votre Soleil et Neptune, dont vous pouvez constater les effets délétères sur l'une de vos relations, ou sur vous-même avec un problème d'addiction ou en tout cas de dépendance un peu trop forte. Cette année sera cruciale pour passer à autre chose.