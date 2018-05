L'horoscope du 4 mai 2018

publié le 04/05/2018 à 06:22

Bélier

Né fin mars, ou ascendant Bélier, vous êtes aussi sous l'égide de Lune et Saturne, qui vous voient très insatisfait de la tournure que prend votre carrière. On a pu vous mettre au placard, un nouveau dirigeant ayant décidé de s'arroger certaines de vos prérogatives, ce que vous vivez mal et on le comprend. Ou alors vous visez quelque chose, un objectif, et vous avez probablement mis la barre trop haut ; du coup, ce que vous voulez sera très difficile à obtenir.

Taureau

La Lune croise Saturne aujourd'hui, cela décuple votre force morale si vous êtes né fin avril, début mai. Votre pouvoir de conviction peut cependant être excessif ! Mais au moins vous êtes sincère, droit dans vos bottes et avez envie de transmettre ce que vous savez, ce que vous avez appris. Certains pourraient avoir entrepris de reprendre des études ou de se doter d'une formation, et c'est une très sage décision car elle ne peut que mener à un succès.

Gémeaux

Si vous êtes du 1er décan, vous ne serez pas content de la rencontre Lune/Saturne qui vous prive d'une ressource financière et vous oblige à vous serrer la ceinture. Ce n'est probablement que temporaire, ou alors vous avez juste une grosse facture à payer... Cela dit, Saturne est installée dans un secteur d'argent, de productivité et il est très possible que vous ayez du mal à avoir des rentrées conséquentes. Ce sont parfois des petites rentrées qui ne sont pas suffisantes.

Cancer

Lune et Saturne conjointes s'opposent à vous, natif de début juillet et vous savez de quoi il est question ; vous êtes en train de supporter une situation pénible. Il se peut aussi que vous ayez un choix difficile à faire, mais il peut être en corrélation avec cette situation où vous vous sentez un peu dépouillé de vos pouvoir, surtout si vous travaillez au sein d'une équipe, et même si vous en dirigez une. Mais vous allez bientôt retourner la situation.

Lion

On ne peut pas dire que vous serez très sensible à la conjoncture du jour, peut-être serez-vous juste brièvement exaspéré par un collaborateur ou un employé. Apparemment, c'est quelque chose qui dure si vous êtes du 1er décan, né début août (en ce moment) et vous n'avez pas, pour l'instant, les moyens de régler la situation. Il va même peut-être falloir que vous la supportiez jusqu'à la fin de l'année mais avec des hauts et des bas, ça ne sera pas permanent.

Vierge

Le bon aspect de Saturne qui vous permet de trouver/retrouver un équilibre se manifeste aujourd'hui à travers une satisfaction personnelle (né début septembre). Un résultat peut ajouter à cette confiance en vous qui se manifeste depuis quelque temps, à moins que vous ne soyez en pleine construction ou reconstruction de l'image que vous avez de vous-même, comme de celle que vous renvoyez aux autres. Vous faites un important travail sur vous-même.

Balance

Né début octobre, Saturne ne vous aide pas à être serein, la vie a décidé de vous contrarier, selon vous. Votre relation avec l'un de vos enfants peut être en cause : un ado qui boude tout le temps, qui ne communique pas, ou pire, qui veut quitter la maison pour vivre sa vie... Mais il se peut que l'ensemble de votre famille vous pèse car vous n'y trouvez plus les joies que vous y trouviez avant. La conjoncture étant transitoire, ne prenez aucune décision pour l'instant.

Scorpion

La rencontre Lune-Saturne joue en votre faveur et donne de la valeur à vos conseils, à vos avis et à votre manière d'analyser et de gérer les situations. Cela concerne tout le 1er décan cette année, mais en ce moment ce sont surtout ceux de début novembre qui sont concernés par cette constructive configuration. Vous avez peut-être aussi décidé de transmettre un savoir, d'enseigner ou d'écrire votre biographie ; pas forcément pour l'éditer, juste pour le souvenir.

Sagittaire

La conjoncture se tient dans votre secteur des gains et des acquisitions. Si vous avez décidé d'acheter ou de vendre, cela prend plus de temps que prévu. Saturne se tenant dans votre secteur d'argent, soit on ne veut pas vous donner la somme que vous demandez pour la vente d'un bien, soit on ne veut pas baisser le prix de ce que vous voulez acheter. Mais il se peut aussi que vous ne soyez pas assez payé dans votre travail : vous trouvez qu'on abuse de la situation.

Capricorne

La rencontre Lune-Saturne a lieu chez vous. Elle peut décupler votre orgueil mais aussi votre isolement, ou alors elle vous aide à atteindre un important objectif. Étant donné que Saturne est chez elle en Capricorne, elle peut autant jouer un rôle positif que négatif et si vous avez entre 28 et 30 ans, ou aux environs de 58 ans, vous êtes probablement à un tournant de votre existence puisque Saturne revient (pour vous) au même endroit que le jour de votre naissance.

Verseau

Vous qui aimez être quelqu'un de spécial, avec Saturne vous êtes traité comme tout un chacun et cela ne peut que vous déplaire ; sachez que c'est provisoire 1er décan. À la rentrée, vous "sentirez" arriver les bons influx de Jupiter (et même peut-être avant) car il y aura un projet très excitant au programme qui vous redonnera ce sentiment de ne pas être comme les autres. Et Saturne ne s'intéressera plus à votre 1er décan à partir de décembre ; un peu de patience, donc.

Poissons

Vous devriez utiliser la conjonction Lune-Saturne pour lutter contre les faiblesses liées au transit de Neptune ; plus vous serez réaliste, mieux vous vous porterez. Or, la conjoncture vous y incite et même si cela vous fait mal au coeur, il faut écouter la voix de la raison qui s'exprimera aujourd'hui. Elle est une bouée de sauvetage face à l'irrationnelle Neptune, laquelle a entamé une dissonance troublante avec Vénus dont nous avons parlé hier.