L'horoscope du mercredi 2 mai 2018

Bélier

La bonne ambiance, très conviviale, se prolonge sauf pour ceux du 3e décan, nés après le 13 avril. Une discorde avec un parent ou votre boss est au menu. Mais nous en avons déjà parlé hier, vous savez que cela se terminera le 15 mai. Par ailleurs, votre besoin d'évasion se fera davantage sentir si vous êtes du 2e décan et même si vous travaillez, vous ne vous investirez pas à fond tant vous aurez besoin de voir d'autres horizons et d'autres personnes !

Taureau

Heureusement que vous avez les pieds sur terre de naissance, parce que si vous êtes du 2e décan, vous admirez quelqu'un de manière trop inconditionnelle. Vous pouvez admirer une personne de qualité et qui va vous apporter beaucoup, comme vous pouvez aussi être sous le charme et l'influence de quelqu'un qui veut vous manipuler, mais vous n'en êtes absolument pas conscient. Ou alors ça commence à peine à vous venir à l'esprit si vous êtes né vers le 7 mai.

Gémeaux

Lune et Neptune ne sont pas d'accord et vous-même, 2e décan, ne serez pas très en phase avec la réalité. Né après le 5 juin n'écoutez pas les ragots de bas étage. Evitez toute crédulité, toute naïveté également. Il se peut aussi, comme je vous le dis fréquemment, que vous soyez dans une situation précaire au plan professionnel. Anticipez les influx de Jupiter de fin d'année et dotez-vous si possible d'une formation qui vous donnera des chances de vous stabiliser.

Cancer

C'est le travail qui doit primer aujourd'hui et surtout l'organisation de ce travail. Si vous ne hiérarchisez pas vos tâches, vous vous sentirez vite submergé. Attaquez-vous à ce qui est le plus important, ce qui est prioritaire, et surtout n'essayez pas de tout faire en même temps, ce serait contre-productif. 2e décan, le Soleil a entamé un bon aspect avec Neptune qui vous pousse à vous cultiver, à étudier une religion, une philosophie et parfois à rejoindre une association, un groupe d'entraide.

Lion

Une harmonie entre Lune et Mercure vous donnera l'avantage dans vos échanges, verbaux ou commerciaux. Vous comprendrez tout plus vite que les autres. Et même si vous avez pris quelques jours de congé, vous constaterez en parlant avec vos proches que vous avez l'avantage dans la discussion. Surtout s'il s'agit de défendre (sans agressivité) vos opinions politiques ou autres. Cela concerne surtout le 2e décan, et le 3e après dimanche.

Vierge

Vous serez sensible, 2e décan, à la mésentente Lune/Neptune ; vous aurez l'impression que votre vie n'est pas en ordre, que tout n'est que fouillis. Et pourtant, il n'y a pas plus ordonné que vous dans le zodiaque ! Mais il se peut que quelque chose vous perturbe intérieurement et que vous ne parveniez pas à mettre de l'ordre dans votre tête. Apparemment, quelqu'un (ou quelque chose) a une emprise sur vous et vous n'êtes plus tout à fait vous-même (né autour du 9/9).

Balance

Lune et Vénus s'opposent ce matin, il se peut que vous vous réveilliez en vous interrogeant sur vos sentiments ou sur ceux que l'autre ressent pour vous. Cela dit, ce n'est pas rare chez la Balance quand on sait à quel point vous êtes parfois dépendant de l'amour qu'on vous porte et de la manière dont on l'exprime. Cependant, vous avez eu l'occasion avec l'opposition d'Uranus (depuis 7 ans) de prendre plus de liberté vis-à-vis de l'autre, l'avez-vous saisie ?

Scorpion

Vous aurez besoin de vous sentir libre et surtout libre de dépenser votre argent comme vous le voulez. Mais on est bien d'accord : votre argent à vous. Vous pourriez être tenté, si vous êtes en couple par exemple, de vous servir sur le compte commun et cela sans en avertir l'autre. Mais ce n'est pas une bonne idée et vous le savez. Attention, si vous êtes joueur, vous risquez de faire de grosses bêtises juste pour satisfaire votre besoin de vous mettre en danger.

Sagittaire

Toujours chez vous, la Lune et Neptune ne s'entendent pas. Si vous êtes du 2e décan né après le 7 décembre, méfiez-vous d'une tendance à voir trop grand. Vous manquez de limites depuis quelque temps et certains ont pu se fixer un objectif inatteignable. Mais cela peut aussi jouer dans le domaine intime, familial, où vous avez du mal à construire. Vos efforts ne portent pas leurs fruits et vous êtes régulièrement confronté au même problème.

Capricorne

Vous ne serez pas dans une forme éblouissante, du coup vous aurez besoin de vous ressourcer et vous avez tout intérêt à mettre la pédale douce dans le boulot. Provisoirement, bien sûr, mais si vous êtes du 3e décan et que vous recevez Mars depuis quelques jours, vous n'avez pas ménagé votre peine, ni vos horaires. Il faut tout simplement recharger vos batteries car tant que Mars est chez vous, vous dépensez beaucoup d'énergie à vous concentrer sur vos tâches.

Verseau

Vous avez plein d'atouts en mains, vous le sentez et avez envie d'accélérer le mouvement, comme toujours. Mais les autres ne sont pas aussi pressés que vous ! C'est aussi quelque chose que vous sentez dans votre entourage, personnel ou professionnel : on supporte mal votre impatience et vous devez la modérer si vous voulez entretenir de bons rapports avec ceux qui vous entourent. Mais cela ne concerne, a priori, que le 2e décan, même si tout vrai Verseau est impatient de nature.

Poissons

2e décan né après le 6 mars, vous aussi serez sensible à la mésentente entre la Lune et Neptune, et vous aurez l'impression (fausse) d'avoir un mauvais karma. Neptune est conjointe à votre Soleil et vous rappelle que vous ne vivez pas dans un monde idéal ; or vous avez tendance à idéaliser beaucoup de gens qui ne le méritent pas et beaucoup de situations qui ne le méritent pas non plus. Tout semble prendre des proportions exagérées sous cette conjoncture (même, parfois, votre poids) !