L'horoscope du 30 avril 2018

publié le 30/04/2018 à 06:31

Bélier

Ne cherchez pas la petite bête, vivez le moment présent et comme disait Ronsard, cueillez votre jeunesse. Elle reste toujours en vous quel que soit votre âge. Ce n'est pas parce que votre enveloppe vieillit que vous vieillissez à l'intérieur, c'est une expérience que nous faisons tous, sauf lorsque nous avons toujours été vieux, même quand nous étions jeunes (ça arrive). La pleine Lune d'aujourd'hui est très hédoniste et vous incite à profiter au maximum des bonnes choses de la vie.

Taureau

Une pleine Lune dont vous avez les commandes et qui vous invite à vous affirmer avec douceur et fermeté. Attention, l'intransigeance n'est pas de la fermeté, or vous avez tendance à mélanger les deux ! Cela vaut pour le 1er décan, concerné par la pleine Lune, mais aussi pour le 3e qui reçoit des influx très volontaires de Mars. Vous êtes déterminé à imposer vos idées et vos opinions sans tenir compte de ce que pensent vos interlocuteurs (proches ou non proches).

Gémeaux

La difficulté, cette semaine, sera de démêler le vrai du faux côté sentiments, surtout le week-end prochain où vous serez sensible de fausses promesses. Cela touche surtout ceux qui sont nés autour des 6 et 7 juin qui devront absolument ouvrir les yeux sur une opération de manipulation, ou de séduction en vue de vous affaiblir. J'exagère peut-être, mais il faut être méfiant et ne pas donner votre confiance de manière aveugle comme le font certains Gémeaux.

Cancer

La pleine Lune de ce mois-ci vous est favorable car elle est en harmonie avec Saturne. Elle vous aide à mieux comprendre les avantages du lâcher-prise. Si vous êtes né autour du 1er juillet, vous êtes toujours face à un choix difficile et qui vous demande de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Mais, quoi qu'il en soit, vous aurez très prochainement une bonne surprise, ou vous avez même peut-être déjà un projet dans vos tuyaux et il va se développer.

Lion

C'est avec une main de fer dans un gant de velours, que vous dirigerez votre petit monde, autant dans le travail qu'à la maison. Mieux vaudra ne pas vous résister, vous serez un véritable mur face aux autres, surtout né autour des 1er et 2 août. Rien ne vous fera changer d'avis, ni de stratégie, ni de quoi que ce soit : vous resterez ferme sur vos positions, même si vous savez que vous êtes dans l'erreur. Essayez tout de même d'être un peu plus souple.

Vierge

Pour vous aussi la pleine Lune est favorable, un temps court bien sûr, mais qui vous verra pleinement satisfait de votre évolution, ce qui est rare. 1er décan, et surtout né début septembre, vous avez probablement progressé dans votre job, quel qu'il soit, et vous entrevoyez un avenir tout aussi réjouissant. Certes, vous avez fait des efforts, vous vous êtes mieux organisé et avez réduit la voilure mais les résultats sont là, ou vont l'être, et vous pouvez être fier de vous.

Balance

Une pleine Lune paresseuse et sensuelle, ce qui est normal puisque vous faites probablement le pont. Profitez de tous les plaisirs qui s'offriront à vous. Que ce soit avec votre chéri/e ou parce que vous êtes gourmand et que vous avez prévu de faire des bons petits plats à déguster en famille ou avec des amis. Ce qui compte aujourd'hui c'est le verbe " profiter " ! Même si vous êtes né autour du 2 octobre et que Saturne vous fait un peu la morale : oubliez-la !

Scorpion

Chez vous, la Lune s'oppose au Soleil et vos émotions s'opposent à la raison, l'irrationnel au rationnel. Votre boulot ? Il faut trouver un juste milieu ! Vous ne pouvez pas, en tant que Scorpion, être totalement dans le rationnel, le concret, ou totalement dans l'irrationnel car une petite voix en vous reste celle de la raison ! Si vous devez débattre d'un sujet, essayez d'analyser les deux faces du problème, l'une n'existe pas sans l'autre et vous devez arriver à le démontrer.



Sagittaire

Pour vous aussi c'est une pleine Lune qui vous donne envie de ne rien faire et si vous travaillez aujourd'hui, cela vous mettra d'une humeur de dogue. Mais vous serez nombreux à profiter du pont et à pouvoir partir quelque part : la Lune sera chez vous demain et jusqu'à vendredi, il est donc très possible que vous prolongiez le pont et que vous ayez une vraie semaine de vacances. Né autour des 7, 8 décembre, méfiez-vous d'un manque de limites en fin de semaine.

Capricorne

La conjoncture envoie de bons signaux à Saturne, qui est chez vous et pourrait jouer son rôle le plus positif ces jours-ci : vous aider à atteindre vos objectifs. Mais il faut espérer que vous n'avez pas mis la barre trop haut ! En effet, avec Saturne vos ambitions sont décuplées et il arrive que vous ne soyez pas conscient de la somme d'efforts que cela demande. Toutefois, la pleine Lune d'aujourd'hui est un facteur de chance et de réussite, et pas seulement ces jours-ci.

Verseau

Une pleine Lune qui vous dit ce que vous savez déjà, qu'il n'est jamais bon de faire comme celle qui se retourna sur le passé et fut transformée en statut de sel. Mais je ne m'inquiète pas trop pour vous, un vrai Verseau se retourne rarement sur son passé, il est même plutôt enclin à regarder loin devant lui, parfois trop loin devant. Mais, en l'occurrence, cette pleine Lune concerne quelque chose du passé qui pourrait bien ressurgir. Ou quelqu'un que vous avez connu...

Poissons

La conjoncture est bonne, natif de fin février et début mars, elle ne fait que confirmer ce que tout le monde constate : vous avez fait de gros progrès. Vous avez avancé sur votre chemin envers et contre tous, et cela grâce au bon aspect que Saturne vous envoie depuis à peu près un an. Vous vous êtes littéralement pris en main (pour la plupart) et avez affronté vos démons. Résultat, vous êtes aujourd'hui le plus heureux et le plus équilibré des Poissons.