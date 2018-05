L'horoscope du jour du 03 mai 2018

publié le 03/05/2018 à 06:23

Bélier

2ème décan, ce sont de bons influx de Vénus que vous recevez à présent, vos relations avec votre entourage sont plus douces, plus tendres, donc moins conflictuelles. En fait, vous ne détestez pas quand il y a des conflits, mais en même temps vous verrez que vous apprécierez la trêve que vous propose Vénus. Elle durera à peu près une semaine et cela peut correspondre aussi à une période où vous ne travaillez pas et où vous profitez davantage de votre entourage.

Taureau

Progressivement, Vénus entame un aspect discordant avec Neptune, soyez extrêmement méfiant, certaines offres pourraient être un attrape-nigaud. Non que vous soyez très facilement manipulable, c'est plutôt le contraire et j'aurais tendance à penser que c'est peut-être vous qui allez faire une promesse que vous ne tiendrez pas, par exemple. Cette conjoncture sera active jusqu'à mercredi prochain ; soyez aussi attentif à ne pas égarer un objet auquel vous tenez.

Gémeaux

Vous commencez à être sensible à Vénus/Neptune 2ème décan, né après le 5 juin. Comme hier, le ciel accentue votre crédulité mais plutôt côté sentiments. Toutefois, bien évidemment, chez certains ce sera un problème d'argent qui se manifestera. D'une manière ou d'une autre, il faudra être très méfiant et ne pas accepter automatiquement ce qu'on vous demande. Vous n'êtes peut-être pas en position de force, mais certaines choses se discutent tout de même.

Cancer

Ce n'est peut-être pas très fréquent parce que vous avez un sacré caractère, mais vous aurez le sentiment d'être trop gentil et même un peu bonne poire. Et si vous êtes du 2ème décan, cela peut être une réalité ! C'est-à-dire que, comme vous ne serez pas payé de retour, vous vous direz que vous n'auriez pas dû, que vous avez fait une erreur. Mais non, ce qui est fait est fait, et les actes gentils, généreux, vous reviennent toujours en boomerang de manière positive.

Lion

Un projet, ou peut-être une future relation, risque de vous apparaître soudain comme futile ou inutile. Mais comment vous en défaire, telle sera la question. Vous n'êtes pas du genre à fuir les situations et comme Mercure (échanges) est très positive en ce moment, profitez-en pour dire ce que vous pensez sans prendre de gants. De toute façon, dans ce genre de situation il est difficile d'arrondir les angles ; vous êtes obligé de dire franchement ce que vous pensez.

Vénus

Vénus et Neptune prennent le relais et pendant une semaine il est conseillé au 2ème décan de prendre du recul et de ne pas se montrer faible dans ses relations. Surtout s'il s'agit de votre relation sentimentale. L'autre va continuer à vouloir avoir une emprise sur vous et si vous vous laissez faire, vous n'en avez pas terminé. Cela dit, si vous êtes né autour des 8, 9 septembre, vous êtes peut-être en train de prendre conscience du problème et c'est le plus important. Le reste suivra de toute façon.

Balance

Si vous vous posiez hier des questions sur votre couple, cela va continuer pendant une semaine car certains détails du quotidien vous sembleront difficiles à gérer. Cela concerne surtout le 2ème décan, mais vous pourriez tous avoir des échos de la dissonance qui se prépare entre Vénus et Neptune. Il est possible que vous ayez quelqu'un de malade à la maison mais que vous vous demandiez s'il ou elle n'exagère pas un peu ce qu'il/elle prétend ressentir.

Scorpion

Vous êtes peut-être en train de manigancer quelque chose et si c'est le cas, soyez discret, faites en sorte qu'aucun de vos collègues ne s'en rende compte. Sinon, il va y avoir une sacrée embrouille ! On sait que vous aimez ça, mais point trop n'en faut et si vous êtes coutumier du fait, cela va finir par vous retomber dessus. Une complication peut également apparaître, pour certains, dans le domaine amoureux où vous serez pris par le doute. Parfois sans raison valable : gardez les pieds sur terre.

Sagittaire

Vous aussi vous serez réceptif à la dissonance Vénus/Neptune qui n'est pas rassurante pour votre vie sentimentale. Le lien tissé est très fragilisé, en particulier si vous êtes né autour des 7, 8, 9 décembre. Comme je vous le disais hier, sous une dissonance de Neptune il est difficile de construire du solide et quand il y a eu construction, Neptune sape les fondements mêmes de cette construction, comme peuvent le faire les termites par exemple !

Capricorne

Vous n'êtes toujours pas dans une grande forme, il n'est pas impossible que vous fassiez une allergie, votre signe est sensible à l'eczéma et autres problèmes de peau. Dont on dit que ce sont des " maladies " sociales, relationnelles (tout comme le psoriasis, l'herpès, etc.) Et comme vous êtes des personnes souvent difficiles d'accès (sauf ascendant Sagittaire ou Gémeaux), cela peut se traduire dans le corps par ces fameux problèmes de peau qui reviennent régulièrement.

Verseau

Vous êtes souvent le roi de l'utopie, vous avez mille projets dont 999 sont irréalisables. Ne croyez pas trop à vos propres idées ces jours-ci, ou aux sentiments que vous ressentez... Jusqu'à la semaine prochaine, Vénus et Neptune seront en bisbille et vous risquez aussi de dépenser de manière inconsidérée pour des vêtements ou des objets qui vous font envie. Et vous n'avez pas d'aspect de Saturne pour vous obliger à rester raisonnable !

Poissons

Vous vous en doutez, il faut vous méfier de Vénus/Neptune, et en l'occurrence vous méfier de vous-même et des engagements que vous pourriez prendre trop vite. Mais c'est peut-être déjà fait si vous êtes du 2ème décan, né autour des 6, 7 mars et du coup, vous ressentirez peut-être plus fortement l'emprise que quelqu'un ou quelque chose a sur vous. Peut-être aussi que l'amour que vous avez pour quelqu'un du passé vous empêche de construire quelque chose de nouveau ?