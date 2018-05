L'horoscope du 1er mai 2018

publié le 01/05/2018 à 06:32

Bélier

Les doigts de pied en éventail, vous devriez passer une bonne semaine, surtout 1er et 2ème décan, très bien entourés. C'est un peu moins chaleureux pour le 3ème. Vous recevez la dissonance de Mars (elle vous laissera longuement tranquille après le 15 mai) et vous êtes obligé de faire des efforts, même en ce 1er mai, jour où personne n'est censé travailler. Mais bon, il y a des exceptions et vous en faites peut-être partie ; même chose pour le pont de la semaine prochaine.

Taureau

3ème décan, né après le 14 mai, Mars est toute la semaine en harmonie avec vous, aussi dès demain prenez des initiatives ; pour certains, entamez une action en justice. Ou démarrez un nouveau boulot : non pas que vous changiez de travail mais plutôt que vous rajoutiez une activité à celles qui sont les vôtres habituellement. Les questions liées à l'étranger, aux voyages ou aux affaires à négocier avec des pays voisins ou plus lointains seront également d'actualité pour certains natifs.

Gémeaux

Si possible, prenez l'initiative d'une explication avec quelqu'un qui a l'air de vous en vouloir et qui peut se révéler nuisible. Ne le/la laissez pas agir sans réagir. Vous pourriez vous dire que ça va s'arranger tout seul, mais non ! Cela ne s'arrangera que si vous mettez les pieds dans le plat et que vous le/la prenez en face à face pour lui dire ce que vous pensez. Il ou elle croit peut-être que vous n'êtes pas conscient de ce qu'il/elle est en train de tramer derrière votre dos.

Cancer

Marre de l'opposition de Mars, 3ème décan ? On vous comprend, on vous pousse dans vos retranchements et vous ne pouvez pas riposter comme vous le voudriez. Toutefois, si vous êtes un peu patient, il n'y en a plus que pour quelques jours et Mars entrera en Verseau, votre secteur d'argent. Il y aura probablement un problème dans ce domaine, mais il ne sera pas pour vous tout seul. Il se peut que ce soit plus général, que cela touche tout le monde (remontée des taux d'intérêt ?).

Lion

2ème décan, Mercure est tous les jours à vos côtés. Profitez-en pour vous déplacer, faire une démarche ou obtenir dès demain un papier officiel dont vous avez besoin. Un passeport par exemple, une carte d'identité. Par ailleurs, vous aurez certainement une discussion assez vive dans le courant de la semaine, au cours de laquelle vous affirmerez vos idées et opinions face à des personnes qui auront du répondant. Mais il ne faudrait pas que cela dégénère en conflit.

Vierge

Le 3ème décan aura la Force jusqu'à la fin de la semaine et même au-delà. Mars révèle que vous serez le plus travailleur, le plus déterminé et acharné d'entre tous. Il est vrai que vous êtes déjà un gros bosseur, mais avec Mars pour vous soutenir vous obtiendrez des résultats qui seront vraiment remarquables et dont vous pourrez vous vanter (même si ce n'est pas votre style). Né autour du 2 septembre, vous avez pris ou repris le contrôle sur votre vie et cela porte ses fruits.

Balance

2ème décan, né après le 6 octobre, Mercure vous invite à la négociation et à l'apaisement des tensions. Votre sens de la diplomatie vous sera très utile. Vous avez en effet ce don de naissance, vous savez comment faire pour arranger les choses et réconcilier/concilier deux parties. Ce qui fait que vous êtes souvent, ou avez envie d'être avocat, magistrat, juge, ou diplomate. 3ème décan en revanche, difficile de trouver le moyen de concilier toutes vos activités en ce moment, ça déborde un peu.

Scorpion

Encore chez vous, la Lune s'accorde avec Mars. Si vous êtes né après le 14 novembre, vous serez plus que convaincant, impossible de réfuter vos arguments. Vous aurez droit à Mars jusqu'au 15 mai, chacun pendant deux ou trois jours tout au plus. Il se peut aussi que vous ayez quelques petits déplacements à faire, mais cela ne vous réjouira pas plus que ça. Toutefois, il est possible aussi que ce soit l'un de vos proches qui se déplace pour venir vous voir.



Sagittaire

La Lune sera chez vous vers 17 heures et y restera jusqu'à vendredi. Elle vous donne des envies de voyages et rien ne vous frustrera plus que de rester chez vous. Et si vous ne bougez pas c'est peut-être parce que vous n'en avez pas les moyens, pas parce que vous n'en avez pas envie. Cela dit, il y a un encore plus grand pont la semaine prochaine (8 mai, plus l'Ascension) et vous pouvez vous être réservé la semaine prochaine pour partir quelque part et assouvir votre besoin de crapahuter.

Capricorne

2ème décan, contrairement à votre habitude, vous serez bavard cette semaine. Enfin, vous ne direz que l'essentiel mais un essentiel qui ne sera pas très agréable. Vos proches vous trouveront agressif et vous, vous penserez que vous faites simplement preuve de franchise. Un conseil : réfléchissez bien avant de livrer votre pensée, ne soyez pas définitif, laissez la porte ouverte à une discussion équitable. Même si vous avez affaire à un adolescent qui ne vous écoute pas.

Verseau

1er décan, Vénus est encore en harmonie jusqu'à jeudi, vous mettant très en valeur. Après jeudi ce sera au tour du 2e décan de se sentir comme sur un piédestal. J'exagère peut-être légèrement, mais vous serez entouré de personne qui vous trouveront formidable et qui vous le diront. Il y aura peut-être une once de flatterie dans leurs propos, et vous ne serez pas dupe, mais cela vous fera du bien malgré tout. 2ème décan, les petits déplacements sont à l'honneur (normal si vous faites le pont).

Poissons

3ème décan, vous aussi vous avez droit à de bons influx, après avoir bien dégusté l'année dernière vous avez la possibilité de reprendre votre vie en main. En ce moment, Mars vous pousse dans ce sens, c'est-à-dire à faire des projets et à y consacrer beaucoup d'énergie. Mais Jupiter n'est pas loin et va, elle aussi, dans le bon sens, celui d'un épanouissement personnel ou professionnel. Vous le sentirez davantage à partir de septembre : la rentrée devrait être top.