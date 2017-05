L'horoscope du 31 mai 2017

publié le 31/05/2017 à 06:34

Gémeaux

Sortie des griffes de Saturne, Mars est à présent en phase avec Uranus et vous allez voir ce que vous allez voir, 3e décan. Vous pouvez enfin imposer votre façon d'agir, ou agir de manière à sortir du rang et à vous faire remarquer pour votre attitude anticonformiste. Bref, le coup d'arrêt de Saturne sera oublié ou se transformera en levier pour vous permettre d'être enfin dans l'action et vous sentir libre d'agir comme vous l'entendez. Né après le 15 juin surtout.

Bélier

L'actuelle rencontre entre Vénus et Uranus peut mener à deux situations. Soit vous rejetez ou êtes rejeté par quelqu'un, soit au contraire vous avez un coup de coeur. Voire un coup de foudre, quelque chose qui vous tombe dessus et que vous n'aviez absolument pas vu venir. Mais il se peut aussi que l'un de vos espoirs soit au premier plan, natif du 3e décan, et que vous soyez obligé de changer votre angle de vision, les choses ne se passant pas comme prévu.

Taureau

Encore un peu de patience et vous verrez Vénus arriver chez vous mardi prochain. La période où vous en disposerez dopera votre sensualité et votre amour de la vie. Ainsi que votre besoin d'être aimé ! 1er décan, jusqu'au 16 juin, 2e du 16 au 25, 3e du 25 au 5 juillet. La planète ne rencontrant aucun obstacle, sauf peut-être ceux qui sont dans votre thème natal, vous devriez passer de bons moments. Donc même si ce n'est pas le nirvana ces jours-ci, le temps joue en votre faveur !

Cancer

Les tensions dominent toujours pour le 3e décan, votre ras-le-bol augmente au fil des jours mais il faut veiller à ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. C'est sûr, la situation ne peut que vous exaspérer et vous donner envie de casser un lien. L'attitude de l'autre et ses choix vous donnent l'impression que vous comptez pour du beurre, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Vous vous dites qu'il faut que ça change.

Lion

Le Soleil, votre maître, se s'entend pas avec Neptune, ce qui signifie que contrairement à d'habitude, vous douterez et serez et peu confiant en un projet. Ça ne va pas durer bien longtemps, vous détestez cette impression d'être entre deux eaux. Ce sera terminé en début de semaine prochaine et cela ne concerne, en principe, que ceux du 2e décan nés autour des 6, 7, 8 août. Mais avec Neptune, on ne sait jamais, tout le monde pourrait être sensible à cette conjoncture.

Vierge

Né après le 18 septembre, Mars s'adresse à vous jusqu'à dimanche. Des contrariétés vous donneront l'impression que tout ira de travers si vous ne vous battez pas ! Vous n'êtes vraiment pas gâté en ce moment, nous l'avons vu récemment, et d'ailleurs toute la fin du signe a pu être impactée. Peut-être que vous avez une décision à prendre à présent et les choix sont multiples ce qui vous ennuie beaucoup. Vous préféreriez n'avoir qu'une seule direction à prendre.

Balance

Tout baigne pour ceux de fin septembre, début octobre. En revanche, né après le 18 octobre, votre vie affective n'est vraiment pas au diapason de vos attentes. Vous avez longtemps espéré quelque chose et vous êtes obligé à présent de constater que ce n'est pas possible et que, peut-être, vous devez changer votre fusil d'épaule. C'est même parfois votre conception du couple et de l'amour en général que vous devez remettre en question. Mais je pense que c'est le cas depuis plusieurs mois.

Scorpion

Né après le 10 novembre, un rapide aspect de Mercure va vous permettre de conclure un accord ou une négociation d'ici mardi prochain. Mais il faudra être conciliant, vous n'obtiendrez rien si vous ne faites pas un pas vers l'autre et si vous donnez l'impression que vous contrôlez tout, même votre interlocuteur. Il n'y a que dans vos rêves que vos interlocuteurs se plient à vos demandes et vous accordent tout ce que vous voulez sans discuter !

Sagittaire

Certains natifs du 3e décan pourront se dégager d'une situation pesante, voire d'un blocage qui n'a que trop traîné, mais pour cela il faudra accepter de lâcher prise ! En êtes-vous capable ? Je m'adresse surtout à ceux qui sont nés après le 16 décembre et même parfois à tout le 3e décan qui se voit contraint de supporter des lourdeurs et des lenteurs qui sont difficiles à accepter pour sa nature de Feu, active et dynamique. Malheureusement, il n'y a que le temps pour vous sortir de là.

Capricorne

Les planètes disent que vous ne vous sentez pas aidé et mal secondé ces jours-ci mais inutile de vous énerver, surtout né en décembre. Demain est un autre jour. Il semble en effet que le Soleil en Gémeaux soit représentatif de cette agaçante ambiance, mais justement l'astre du jour se concentrera à partir de demain sur ceux qui sont nés après le 31 décembre, donc le 2e décan. Qui aura encore plus de raisons de s'énerver contre une mauvaise gestion des tâches.

Verseau

3e décan, si vous avez un projet à mettre sur des rails ou quelque chose à démarrer, c'est le bon moment. Apparemment, vous avez élaboré un plan d'action bien fichu, où le sérieux et la rigueur se mêlent à l'originalité et à la créativité. Et tant pis si vous faites partie de ceux qui reçoivent une dissonance sur leur ascendant qui ralentit leurs actions, l'occasion est trop belle et le ciel trop optimiste. Ne vous préoccupez pas des freins, ils sont juste là pour réguler un excès d'enthousiasme.

Poissons

Le Soleil ayant entamé un dialogue avec Neptune, les natifs du 2e décan seront encore une fois obligés d'ouvrir les yeux sur leur difficulté à sortir d'un schéma. Un schéma qui les empêche de construire du solide ou d'avoir une identité stable. Peut-être (c'est une des interprétations possibles) que vous avez une forte admiration pour quelqu'un, à tel point que vous vous trouvez insignifiant à côté de cette personne. Faux, archi-faux ! Vous pouvez être aussi bien, mais dans votre genre à vous !