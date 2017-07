L'horoscope 1er juillet 2017

publié le 01/07/2017 à 08:10

Bélier

Face à vous, Lune et Jupiter vous narguent, surtout si vous avez un adversaire à dégommer 2e décan. Mais vous pouvez aussi avoir envie de vous engager. Amoureusement ou professionnellement. Dans votre zodiaque, Jupiter gère tout ce qui est légal (en plus des voyages et de votre goût pour l'aventure), et il n'est pas exclu que vous soyez en train de créer une société, de vous associer ou de chercher un partenaire financier pour monter une affaire.

Taureau

Vous êtes quelqu'un qui apprécie la routine et que rien ne bouge. Mais, apparemment, votre travail connaît une évolution et vous ne pouvez que l'accepter. 2e décan, qu'on vous change d'équipe, de locaux, ou qu'il y ait du mouvement à la tête de votre entreprise, la conjoncture vous demande de vous adapter ; ce ne sont pas des changements capitaux comme pourrait en connaître ceux du mois d'avril depuis quelque temps. Ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir.

Gémeaux

Vous n'aurez rien à envier aux autres, Lune et Jupiter vous étant favorables. Mais attention à ce qu'elles n'accentuent pas une volonté de ne pas voir la réalité. Cela ne concerne que ceux du 2e décan qui reçoivent la dissonance de Neptune (nés autour du 4 juin) et qui semblent chercher le moyen d'échapper à des prises de conscience nécessaires sur une situation ou sur une personne dont ils sont totalement dépendants. Une forme d'addiction semble-t-il.

Cancer

Comme hier, famille et maison sont au menu, ce n'est pas un scoop. Mais l'activité jupitérienne risque de tracasser le 2e décan qui doit gérer un souci administratif. Surtout que, le Soleil étant dans votre signe, vous donnez beaucoup d'importance à tous les événements et que ceux qui sont liés à Jupiter sont encore plus présents et vous prennent la tête ; en particulier si vous êtes né autour des 5, 6, 7 juillet. Vente ou achat d'un bien, déménagement, tout cela peut vous contrarier.

Lion

Pour vous la rencontre Lune/Jupiter c'est cadeau ! Votre 2e décan la reçoit avant le 3e et voit ses activités professionnelles ou personnelles se diversifier tous azimuts. Il se peut qu'on vous fasse, ou vous ait fait des propositions intéressantes qui peuvent à présent se développer, ou que vous ayez décidé de prendre un job supplémentaire, ou encore d'explorer une nouvelle branche de votre activité habituelle. Quoi qu'il en soit, vous jouerez du tam-tam et on entendra beaucoup parler de vous.

Vierge

Votre instinct de propriété est très accentué ces jours-ci et, comme vous faites partie des collectionneurs, il se peut que vous ayez un objet dans votre collimateur. Quelque chose qui vous fait terriblement envie parce que ça complèterait justement votre collection. Cela dit, l'instinct de propriété peut s'exercer dans des domaines très divers, comme celui de l'amour par exemple. Mais, il faut bien vous dire que vous n'êtes pas propriétaire de l'autre, surtout 3e décan.

Balance

Lune et Jupiter se rencontrent chez vous, a priori pour votre bonheur 2e décan. Mais Jupiter étant un amplificateur, il se peut aussi que vos soucis soient décuplés. C'est un des gros problèmes que l'on rencontre dans l'interprétation d'une conjoncture : on ne sait pas (sans le thème natal) si Jupiter va présenter sa face positive ou sa face négative. Cela dit, au négatif, ce ne sont le plus souvent que des tracasseries d'ordre administratif et qui peuvent vous concerner ou concerner votre couple.

Scorpion

Focus sur ceux qui sont né après le 12 novembre (3e décan). Mercure est en harmonie avec Vénus et envoie des vibrations favorables aux rencontres et aux mots d'amour. Ce samedi et les prochains jours (jusqu'à mercredi prochain) vous donneront une chance de faire un agréable déplacement, de croiser quelqu'un qui vous plaira ou de parler d'amour avec votre conjoint. Il faudra juste éviter les manifestations de jalousie et de possessivité qui peuvent être accentuées depuis quelques mois.

Sagittaire

L'association Lune/Jupiter, c'est du tout cuit pour l'un de vos projets, notamment celui de partir en vacances. Plus vous serez loin de chez vous mieux vous vous sentirez. En particulier si vous êtes du 3e décan et que vous recevez encore Saturne ; la planète pèse lourd en soucis dans votre tête et vous éloigner, changer de décor, vous permettra de mettre les choses en perspective et de moins y penser. Si vous avez fait ce qu'il fallait, vous devez lâcher prise à présent.

Capricorne

La conjoncture siégeant dans votre secteur de carrière, 2e décan, il n'est pas impossible que vous ayez atteint un important objectif, une promotion par exemple. Vous pouvez même, dans certains cas, avoir reçu des félicitations ou avoir les honneurs de votre profession. Et en ce qui concerne ceux du 3e décan, il se pourrait qu'ils quittent une entreprise où ils ont longtemps travaillé et qu'ils soient chaudement félicités pour le travail qu'ils ont accompli.

Verseau

2e décan, vous êtes sur une bonne pente professionnellement. Vous avez une ou des occasions à saisir, des propositions qui pourraient faire évoluer votre carrière. Comme tout bon Verseau, vous recherchez toujours le moyen d'avancer, de ne pas stagner dans ce que vous faites. Tout arrêt, toute pause est mal vécue et vous fait voir les choses en noir. Mais avec Jupiter vous allez pouvoir prendre de la vitesse et le 3e décan y aura droit aussi, si ce n'est pas déjà le cas.

Poissons

Si vous doutez de quelqu'un ou de quelque chose aujourd'hui, surtout ne chassez pas ce doute car il vous incite à voir clair sur une personne mal intentionnée. Le doute est la seule chose qui peut vous permettre de prendre clairement conscience de ce qui se passe car il vous oblige à réfléchir. Certes, vous fonctionnez mieux au feeling, à l'intuition, et cela vous réussit souvent. Mais si vous êtes né autour des 4, 5, 6 mars, vous ne pouvez pas vous mettre un voile devant les yeux.