L'horoscope du 30 septembre 2017

publié le 30/09/2017 à 08:13

Balance

Un bon week-end, vous serez bien dans votre peau et en pleine évolution personnelle. Si c'est votre anniversaire, c'est plutôt de bon augure pour 2018, que vous soyez né aujourd'hui ou demain. En effet, la Lune en Verseau est très positive pour la Balance et annonce un état d'esprit créatif : vous vous tournerez volontiers vers la nouveauté et prendrez des libertés que vous ne prenez pas habituellement. Cela dit, sur vos affaires de coeur, vous serez très incertain.

Bélier

Un week-end plein de perspectives nouvelles, de projets qui vous excitent, mais il n'est pas exclu qu'une personne sur laquelle vous comptiez vous fasse défaut. C'est un des effets possibles de la dissonance entre Vénus et Neptune, qui vous expose à des personnes fuyantes mais qui, selon elles, ont une excellente raison de fuir. Une raison très rationnelle, au point que vous ne pourrez rien dire, si ce n'est ravaler votre ressentiment. Mais rien de très important (1er décan surtout).

Taureau

Vous vous sentirez contraint, pas libre, obligé de... Bref, tout ce que vous détestez quand cela vient des autres. Il faut que cela vienne de vous, sinon vous zappez. C'est-à-dire que vous renvoyez ces gêneurs dans leurs buts, que vous les ignorez, ou que vous faites comme s'ils ne vous avaient rien dit, rien demandé. A croire que vous êtes sourd (d'après eux). 2e décan, il faudrait éviter de vous aveugler sur l'un ou l'une de vos ami(e)s, n'essayez pas de le/la changer, prenez-le tel qu'il est.

Gémeaux

La conjoncture vous invite à prendre de la distance et à voir plus loin que le moment présent. Qui est, il faut le dire, un peu compliqué pour ceux qui sont de début juin. La dissonance de Neptune frappe, par le biais de Vénus, et ce sont vos affaires d'argent qui sont de nouveau un gros souci. Une tuile pourrait vous être tombée sur la tête, et ce n'est pas la première fois. Bonne nouvelle, c'est à peu près la dernière (il reste encore celle des 10 et 11 décembre, pour ces mêmes natifs).

Cancer

Les amis, les voisins, les frères et soeurs sont au centre de vos préoccupations ces temps-ci, et ce week-end vous tenterez de remonter le moral à l'un d'entre eux. Vous essayez de le ou la " réparer ", ce qui peut être mission impossible dans certains cas. Mais vous ne détestez pas jouer les docteurs ou les infirmières, tout comme vous appréciez de donner des conseils qui sont généralement assez avisés. Mais un ou deux, pas plus, sinon l'autre s'y perd.

Lion

Une bonne entente avec les autres et surtout avec votre conjoint, c'est tout ce que vous souhaitez pour ce week-end, et un brin de magie pourrait vous y aider. Du moins c'est ce que vous pensez, alors qu'il serait plus efficace que vous fassiez un effort pour ne pas mettre des chaînes à celui ou celle que vous aimez. Pour ne pas lui répéter, parfois en boucle, qu'il ou elle n'est pas capable de ceci ou de cela. Une façon d'affirmer votre autorité mais qui se retourne contre vous.

Vierge

Vous serez pris d'une sorte de folie du rangement dans vos tiroirs, vos placards, mais c'est dans votre tête que vous en avez besoin si vous êtes né vers le 4 septembre. Et d'une manière plus large, si vous êtes du 2e décan : la dissonance Vénus/Neptune est exacte aujourd'hui et Vénus se trouvant sur votre Soleil, il y a des chances pour que vous n'ayez pas les idées claires ou que vous vous sentiez manipulé voire exploité. Mais ce n'est pas nouveau, vous avez dû vous trouver une parade depuis le temps...

Scorpion

Souvenirs, souvenirs... Les circonstances vous conduiront à vous remémorer une certaine période de votre vie. Peut-être grâce à un album photo un peu poussiéreux que vous feuillèterez avec un brin de nostalgie. Cela dit, cet état d'esprit ne durera pas car vous êtes en période de gestation d'un projet qui peut vous mettre en vedette ou en tout cas améliorer considérablement votre qualité de vie, votre confort, etc. 1er décan et début du 2e pour le moment (né avant le 5 novembre).

Sagittaire

Pour vous aussi c'est un bon week-end, vous ne vous ennuierez pas tant vous aurez l'impression de faire des choses variées et qui vous changent bien les idées. C'est juste ce dont vous avez besoin ! Mais vous pouvez aussi effectuer un petit déplacement chez des amis ou recevoir des amis chez vous, voire des voisins (1er décan ce samedi). Mais gare à la dissonance Vénus/Neptune, exacte aujourd'hui : votre situation affective n'est pas claire, ou vous-même n'êtes pas clair.

Capricorne

Prévoyez une/des dépenses obligatoires, peut-être banales, mais ce qui est bien c'est que vous n'aurez pas à vous poser de limites, vous êtes en fonds en ce moment. Probablement plus le 1er décan et le début du 2e que le 3e qui affronte toujours la dissonance d'Uranus et le changement qui lui est imposé. Partir à la retraite alors que vous adorez votre travail ? Déménager, changer de région alors que vous êtes attaché à l'endroit où vous vivez ? Départ d'un enfant qui devient autonome ?

Verseau

La Lune occupe votre signe et est en harmonie avec le Soleil, du coup vous serez très positif et optimiste. D'intéressantes perspectives se profilent, natif du 1er décan. Quelque chose, une proposition ou l'évolution de votre situation professionnelle pourrait vous faire penser que vous avez réussi, que vous avez atteint l'un de vos buts. C'est la future arrivée de Jupiter en Scorpion qui peut vous propulser, la planète ne rencontrant aucun obstacle durant son transit dans ce signe (un an).

Poissons

Vous risquez de vous cacher à vous-même une vérité qui se manifeste de plus en plus et vous dérange. 2e décan, est-ce que vous n'auriez pas fait un mauvais choix ? Ou est-ce que l'une de vos relations n'aurait pas mal tourné, insensiblement, sans que vous vous en rendiez compte ? Quelque chose s'est fait en-dehors de votre conscience et se manifeste de plus en plus depuis quelque temps. Il faudrait, dans l'idéal, que vous acceptiez l'idée que vous avez pu vous tromper ou être " addict " à quelque chose.