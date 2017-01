Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas.

> L'horoscope du 26 janvier 2017 Crédit Image : Maxime Villalonga Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 26/01/2017 à 06:31

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Bélier

Une journée un peu contrariante, mais uniquement pour ceux qui sont nés après le 10 avril. En revanche si vous êtes né en mars, ça va swinguer à partir de demain. Et c'est même peut-être déjà d'actualité pour ceux du tout début du signe : Mars arrive chez vous et il serait étonnant que vous ne soyez pas montés sur ressorts ! Né autour du 2 avril, il se peut que vous ayez un important rendez-vous, ou que vous deviez prendre contact avec un fournisseur, un commerçant ou une personne chargée de la communication dans votre entreprise.

Taureau

La journée sera encore plus sympathique que celle d'hier, peut-être parce que vous recevrez un témoignage d'affection, ou même d'amour si vous êtes du 3e décan. L'harmonie entre la Lune et Vénus qui touche ce décan peut également avoir un impact positif sur votre vie financière et vous valoir une bonne affaire, ou une rentrée d'argent. En fait, quoi qu'il se passe dans la journée, ce sera satisfaisant pour vous, surtout si vous êtes né autour du 13 mai ; le plaisir sera là !

Gémeaux

Ceux du mois de mai ont la baraka en ce moment, profitez-en pour proposer vos idées en haut lieu, ou pour tenter un coup d'éclat qui sera forcément gagnant. C'est le Soleil en Verseau qui indique que vos chances sont plus nombreuses que d'habitude, cela peut aller de choses très banales à d'importantes ouvertures. Dites-vous que vous n'avez rien à perdre et foncez ! En revanche, 3e décan, la dissonance entre Vénus et Saturne plombe vos relations, et surtout votre couple.

Cancer

Heureusement, vous êtes bien entouré et bien soutenu ces jours-ci si vous êtes du 3e décan. Parce que vous êtes face à une décision et vous avez besoin de conseils. En particulier né au début du décan : l'opposition entre Jupiter et Uranus (qui n'est cependant pas exacte) indique une situation qui génère des tensions, mais c'est une situation que vous connaissez et que vous aurez peut-être l'occasion de résoudre dans les mois qui viennent. Ou qui l'est déjà, mais depuis pas longtemps.

Lion

Hormis le 1er décan, en phase avec les autres en ce moment, vous serez tous tentés de vous isoler : il semble que votre but sera de ne pas être perturbés dans votre travail. Quel qu'il soit, il sera en effet au premier plan de ce jeudi et vous ne vous sentirez en paix avec votre conscience que lorsque vous aurez terminé ce que vous avez décidé de faire (ou ce qu'on vous a demandé). 1er décan, non seulement vous pouvez vous entendre avec quelqu'un, mais Mars va vous permettre de prendre des initiatives.

Vierge

Si Mars a perturbé vos relations, 3e décan, c'est à présent une dissonance entre Vénus et Saturne qui risque d'avoir un effet plombant et parfois attristant. En effet, Vénus s'oppose à vous et forme un angle négatif avec Saturne qui peut aussi avoir un effet déprimant. De plus, auparavant, vous avez eu l'opposition de Mars, qui a pu provoquer des rapports de force. Pour info, Mars cesse son opposition demain et entre dans un autre signe. Ce sera déjà ça en moins...

Balance

Né en septembre, vous pourriez vous sentir bien considéré, ou avoir mis quelqu'un d'important dans votre poche. Pour ça, il n'y a pas à dire vous savez y faire. Vous avez l'art de prendre les gens par les sentiments - et non par la flatterie comme le fait le Lion - et de faire appel à ce qu'il y a de meilleur en eux. 3e décan, ce n'est pas la journée la plus positive de votre semaine, les dissonances se poursuivent, mais il y a quand même du bon dans tout cela, et vous savez de quoi je parle.

Scorpion

Ça boume pour vous, quel que soit votre décan, avec une mention spéciale pour ceux nés après le 13 novembre : amour, argent, vous obtiendrez ce que vous désirez. Vous recevez en effet de bons influx de Vénus en ce jeudi et cela va continuer pendant quelques jours (jusqu'à ce qu'elle entre le Bélier le 3 février). 1er décan, les influx solaires en provenance du Verseau seront activés à partir de demain et votre vie intime, familiale, devrait prendre le pas sur votre vie sociale.

Sagittaire

Une dissonance entre Vénus et Saturne s'installe, inutile de vous dire qu'elle n'est pas très enthousiasmante et qu'elle va vous inciter à vous replier sur vous-même. Peut-être avez-vous un deuil, réel ou symbolique, à faire ou devez-vous affronter un échec ? Cela dit, cet aspect pourrait être très atténué par le fait que Saturne est en harmonie avec votre planète, Jupiter, et que cela vous permet d'entretenir de l'espoir ou d'avoir un projet pour vous faire tenir.

Capricorne

Certes, vous avez toujours un pas difficile à faire si vous êtes né après le 11 janvier, mais vous avez la protection de Vénus et donc d'un proche qui vous conseille bien. Et vous saurez écouter ce qu'il ou elle vous dit car vous êtes un peu perdu ! L'opposition entre Jupiter et Uranus qui vous a affecté n'est plus exacte, mais elle a des conséquences sur un choix que vous avez à faire, ou qui vous est imposé de l'extérieur par un membre de la famille ou par votre hiérarchie.

Verseau

Ce n'est pas souvent, mais vous serez balloté par une vague de pessimisme. Cela dit vous pourrez compter sur la nouvelle Lune de samedi pour tout repeindre en rose. C'est juste parce que vous serez probablement fatigué, comme hier d'ailleurs, ou que quelque chose vous démotivera, vous donnera l'impression que vous n'avez pas de pouvoir, ou de contrôle. Mais ça ne sera qu'une impression, c'est-à-dire quelque chose de fugace et basé sur des sensations probablement faussées par vos craintes.

Poissons

2ème décan, vous apprécierez l'accord du jour entre Lune et Vénus, qui peut vous mettre très en phase avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou privé. Vous tomberez d'accord avec un client potentiel s'il s'agit de votre travail, mais ça ne sera pas si simple : il faudra que vous vous exprimiez clairement et que vous soyez ferme (sans être fermé). Dans le domaine personnel, ce sera beaucoup moins bien (né autour du 13), une dissonance entre Vénus et Saturne étant attristante, déprimante.