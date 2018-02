L'horoscope du 3 février 2018

publié le 03/02/2018 à 06:50

Bélier

Vous, vous serez sensible à l'alliance Mercure/Mars, mais le plus souvent à minima. N'empêche que vous aurez envie de polémiquer, quoi qu'on vous dise. Surtout si vous êtes du 1er décan et que votre interlocuteur est très sûr de lui/elle et de ses idées : vous n'aurez qu'une hâte, lui affirmer le contraire et lui prouver qu'il ou elle a tort. Question rapidité d'esprit et de réaction, vous serez imbattable. 3e décan, un aspect passager de Vénus, mineur, peut vous faire passer un agréable week-end (né les 10, 11, 12 avril).

Taureau

La seule planète à vous envoyer de bons influx c'est Pluton, et il faut que vous soyez né à la fin des années 60 pour en apprécier toute la force et la richesse. Des richesses spirituelles la plupart du temps, qui vous viennent d'une inextinguible soif d'apprendre, surtout si vous êtes né au début du 3e décan, autour du 11 mai. Mais les richesses matérielles peuvent aussi être là et vous donner un sentiment de toute-puissance que vous devez absolument canaliser.

Gémeaux

Mars se trouve face à vous, 1er décan, alors gare aux virus qui circulent mais aussi aux personnes qui pourraient se comporter comme un virus et vous casser les pieds. Cela dit, veillez à ne pas donner trop de place aux importuns, ne leur adressez la parole que si vous avez vraiment quelque chose à leur dire, sinon ils en profiteront pour vous tenir la jambe pendant des heures et cela finira par vous empêcher de faire ce que vous avez à faire dans votre boulot ou à la maison.

Cancer

3e décan, Pluton s'est installée face à vous et il se peut que vous ayez entamé une très forte et très intense relation. Un petit conseil, ne vous laissez pas manger ! Il se pourrait que l'autre se nourrisse de vous à tous les niveaux et qu'à terme vous vous sentiez vidé. Mais pour l'instant vous êtes peut-être très amoureux, surtout que Jupiter est en bon aspect avec vous (né autour des 11, 12, 13 juillet) et comme chacun le sait, l'amour est aveugle. Essayez de vous préserver un minimum.

Lion

Né en juillet, on vous donnera une idée ou on vous dira quelque chose qui vous incitera à vous mettre immédiatement en action. Une occasion à saisir ? Certains Lion étant collectionneurs, il se peut que vous cherchiez un objet et qu'un ami vous signale avoir vu ce que vous cherchez... Dans un tout autre registre, vous pourriez avoir une conversation un peu vive avec un enfant adolescent. Essayez d'être à l'écoute au lieu de lui imposer votre volonté à tout prix.

Vierge

L'aspect de tension de Mars est actif pour ceux du mois d'août, qui ont une décision à prendre. Mais vous pouvez aussi entreprendre des travaux chez vous, alors que certains se demandent s'ils ne vont pas déménager. En outre, vous pouvez aussi vous en vouloir pour avoir fait quelque chose qui est hors du cadre... Mais ne vous mettez pas la rate au court-bouillon pour autant. 3e décan, Jupiter vous pousse malgré vous dans la bonne direction et vous n'avez plus qu'à ouvrir les portes.

Balance

Né en septembre, vous avez de bons atouts en ce moment, et en particulier un sens de la répartie qui vous manque parfois. Vous en serez vous-même étonné. Toute conversation, même si elle est un peu tendue, évoluera dans le sens de votre désir, aussi n'hésitez pas à imposer ce que vous voulez, sans vous préoccuper des échos que cela peut avoir. Si vous manquez souvent de répartie, c'est parce que vous craignez que les autres ne réagissent mal et vous tournent le dos.

Scorpion

Vous pouvez oublier les réticences d'hier, entre temps vous avez fait le point et si vous êtes né après le12 novembre, vous avez une autoroute devant vous. A éliminer ce qui vous empêche d'avancer, ou de vous mettre en avant (timidité, inhibitions), vous vous ouvrez une voie royale. Mais il n'empêche qu'avec Jupiter on n'est jamais sûr que le transit sera positif ; vous pouvez aussi avoir des ennuis avec l'administration fiscale, ce que nous avons déjà évoqué d'ailleurs.

Sagittaire

Certes, Mars vous voit monté sur ressorts natif de novembre, mais heureusement un bon aspect de Mercure vous incite à écouter les conseils avisés de vos proches. Vous pourrez ainsi éviter d'agir ou de réagir trop vite et de faire des bêtises. Vous êtes très spontané, c'est une de vos qualités mais elle se retourne contre vous lorsque vous en voulez à quelqu'un : vous cherchez tout de suite à lui rendre la pareille, or c'est une attitude qui date de l'enfance. Et vous êtes devenu un adulte, non ?

Capricorne

Ce n'est pas facile pour le 1er décan qui supporte Saturne et ses lourdeurs. Vous pourriez, par exemple, être en charge d'un parent âgé et peut-être dépendant. C'est une interprétation parmi d'autres ; certains auront l'impression aussi d'avoir pris un coup de vieux, alors que d'autres atteindront un objectif longtemps poursuivi et se demanderont quoi faire à présent ! En revanche, 3e décan, vous avez des opportunités à saisir en ce moment et ceci grâce à vos amis ou à vos relations professionnelles.

Verseau

Non seulement Mercure est chez vous, 1er décan, mais elle est soutenue par Mars. C'est vous qui décidez ces jours-ci et on n'a pas intérêt à vous contredire. On s'exposerait à des répliques cinglantes, à des traits d'humour un peu méchants dont vous êtes parfois le spécialiste. 3e décan, bonne nouvelle, Vénus s'installe chez vous jusqu'au 10 février, mais elle est fâchée avec Jupiter ces jours-ci : vos principes risquent de voler en éclats, vos sentiments prenant les commandes.

Poissons

Ceux de février sont encore très stimulés par Mars qui leur dit de prendre des responsabilités, des décisions, ou de s'investir à fond dans leur travail. Il peut s'agir d'un nouveau travail, alors si vous voulez impressionner, vous investir à fond est la bonne attitude. Surtout n'ayez pas l'air nonchalant, ayez au contraire l'air d'être très occupé et de vous intéresser de près à tout ce que vous avez à faire. A la limite, posez des questions idiotes, mais posez-les : ça plaira.