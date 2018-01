Le prince Harry "est devenu adulte trop jeune", selon Christine Haas

publié le 07/01/2018 à 23:48

Le prince Harry est né le 15 septembre 1984, il est vierge ascendant Capricorne. Sous les feux de l’actualité depuis qu’il a annoncé son mariage avec une actrice américaine, le prince Harry est comme le bon vin : en prenant de l’âge il va révéler de plus en plus une solide personnalité. Cela lui laisse du temps, puisqu’il n’a que 33 ans et qu’en général, dans sa famille, on vit vieux !



Le fait qu’il soit né sous le signe de la Vierge avec un ascendant Capricorne nous donne déjà une bonne indication : un caractère marqué par une forte domination des signes de Terre, donc quelqu’un de très perfectionniste, de solide, de sérieux et de travailleur. Ce qui est confirmé, et même décuplé par son ascendant Capricorne, qui y ajoute un fort sens des responsabilités et une persévérance à toute épreuve.



Quand Harry veut quelque chose, difficile de lui résister. Normal, on passe tout à un prince, surtout un prince qui a perdu sa maman si jeune. Il suffit de voir à quel point la Lune (symbole de la mère) est isolée dans le thème et on comprend tout ce par quoi Harry est passé ; c’est comme s’il avait été amputé d’un de ses membres.

Harry est devenu adulte trop jeune et s’il a fait quelques frasques pendant son adolescence, c’était probablement une tentative un peu désespérée de trouver de la légèreté quelque part. Mais il a tout fait de travers parce que ce n’était pas inscrit en lui qu’il pouvait être adolescent et se comporter comme les autres adolescents.

Car rien n’est léger dans son thème, où la Terre et Saturne dominent : tout doit être sérieux, tout doit être rigoureux et parfait, rien ne doit être futile. À la rigueur, Harry s’accorde le droit d’aimer et il en a même un besoin impérieux, nous révèle sa Vénus en Balance.



Et avec l’amour vient le plaisir, mais il est connoté d’une culpabilité inconsciente liée à l’une des questions essentielles de son existence : comment survivre à cette perte qui a dévasté son enfance en l’espace d’un instant ?

Meghan Markle et Harry se ressemblent

Aussi, c’est en prenant de l’âge et de la distance avec son monde émotionnel qu’Harry peut enfin devenir lui-même, tout en laissant de la place au garçon en deuil qui ne le quittera jamais. Mais ce jeune garçon abîmé peut être une formidable rampe de lancement pour atteindre son but : soigner ceux dont l’âme est en morceaux et, d’une manière générale, tout ce qui est blessé ou en passe de l’être. Se mettre au service d’une cause, d’un travail humanitaire et de ceux qui souffrent est souvent la mission de la Vierge et Harry s’y attache d’autant plus qu’en sauvant les autres, il se sauve lui-même.



Pour terminer sur une note plus légère, et parce qu’il traverse une période où les choses sont plus faciles pour lui (le travail sur lui-même a payé), sachez qu’Harry va épouser un Lion ascendant Cancer, dotée d’une Vénus en Vierge. Meghan Markle est aussi responsable et sérieuse que Harry (conjonction Lune/Saturne), elle a elle également besoin de soigner et ne se permet d’aimer que si elle peut "sauver" celui qu’elle a choisi en tentant de le guérir de ses souffrances, qu’il en ait envie ou pas ! Et on peut dire qu’elle est bien tombée !