Katherine Pancol, une romancière curieuse et créative

publié le 20/01/2018 à 17:55

De tous les signes du zodiaque, la Balance est parmi les plus créatifs (Poissons, Taureau, Cancer ou Lion aussi, mais moins). Son sens esthétique ne se dément jamais et quand vous entrez chez une personne qui est double Balance, vous entrez dans un univers de beauté et d’harmonie. Parce que c’est ce que recherche toute sa vie la Balance : harmonie, équilibre, paix.



En effet, elle déteste les conflits et Katherine Pancol ne fait pas exception à la règle. S’il y a bien quelque chose qui la fait fuir à toutes jambes, c’est le conflit. Mais elle n’a cependant pas manqué d’affronter son conflit intérieur : il a été identifié, analysé, décortiqué, c’est pour cela qu'elle connaît si bien l’être humain et ses travers : elle les décrit dans ses livres, comme si elle connaissait de manière très intime tous ces personnages croisés au cours de ses promenades ou de ses voyages et auxquels elle chipe quelque chose. Toutefois, le plus souvent aussi, c’est elle-même qu’elle "pille".

Une curiosité de l'autre illimitée

Le "connais-toi toi-même" a dû bercer la vie de l’auteur, et pour le dire d’une manière triviale, elle en a fait son fond de commerce. Toutefois, comme beaucoup de ceux qui écrivent, en plus du conflit fondateur, Katherine Pancol est dotée d’une curiosité de l’autre qui est quasi illimitée et c’est une de ses principales motivations : répondre aux questions que l’observation des autres lui inspire.

Mais finalement, n’est-ce pas ce que font tous ceux qui réussissent ? N’ont-ils pas affronté leurs démons intérieurs et, revenus victorieux, ont pu se servir de l’expérience pour exister davantage ? C’est un élément de résilience, et il y en a d’autres dans le thème de Katherine Pancol.



Son enfance, et surtout son adolescence (Mercure en 12, conjointe à Neptune) n’ont pas été rose bonbon c’est même tout le contraire. Mais cela a nourri son inspiration et ce n’est qu’arrivée à la maturité, après avoir digéré et métabolisé cette enfance, qu’elle a pu utiliser tout ce que la vie lui a imposé comme leçons et qu’elle offre aujourd’hui à ses lecteurs dans des romans, certes, mais des romans qui en disent long sur elle-même et sur ce qu’elle a traversé dans la vie.



Cela dit sait-on jamais ? Le romancier est un menteur patenté, on croit le découvrir dans ses personnages et on se trompe parfois lourdement. Or Katherine Pancol est assez maligne pour faire croire qu’elle se dévoile alors qu’au contraire elle se cache.

Nourrir son inspiration

La Balance c’est aussi le signe de l’Autre, celui ou celle qui est différent et identifié non comme un ennemi (quoique) mais plutôt comme quelqu’un qui peut vous nourrir et, dans le cas de Katherine Pancol, nourrir son inspiration.



En effet, que serait la Balance sans l’Autre ? Ce signe est loin de l’individualisme du Verseau, du Lion, du Bélier ou du Capricorne, il vit pour les autres, par les autres et parfois à travers les autres. Ils ont tout apporté et apportent encore tout à Katherine Pancol, mais elle leur rend beaucoup aussi.

Portrait astro Crédit : Capture d'écran / Astrothème