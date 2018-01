Xavier Bertrand veut "trop plaire", estime Christine Haas

publié le 13/01/2018 à 17:49

Je crois pouvoir dire que si vous ne voulez pas vous prendre une volée de bois vert, il vaut mieux ne pas trop contrarier ni contredire Xavier Bertrand. Avec son physique très "rond" et son doux regard, on pourrait le croire né sous le signe du Taureau. Mais derrière ces apparences, le Bélier est bien là et révèle quelqu’un d’extrêmement volontaire, déterminé et à qui on ne la fait pas !



Cette énergie qu’il dégage et qui semble inépuisable, se double d’une intuition absolument formidable et qui a certainement été pour beaucoup dans sa carrière. Mais comme ce n’est pas rationnel, il a dû lui arriver de lutter contre ce qu’il ressentait et c’est sûrement dans ces moments-là qu’il a fait des erreurs. Et si son caractère est abrupt (le Bélier ascendant Cancer n’est pas un tendre), il est donc aussi extrêmement réceptif, il capte tout et surtout ce que les yeux ne peuvent pas voir.

Autre qualité, et pas des moindres, c’est quelqu’un qui sait se faire apprécier, pour ne pas dire aimer, de tous ceux qu’il croise (en-dehors de ses adversaires politiques, bien sûr).

Il veut trop plaire et suit des chemins compliqués pour y parvenir





En effet, le thème de Xavier Bertrand est géré par Vénus, dominante au zénith de son zodiaque et située dans son signe d’exaltation, les Poissons. On ne peut pas faire mieux pour réussir en plaisant aux autres !



Et c’est peut-être là son problème : il veut trop plaire et suit des chemins compliqués pour y parvenir ; on peut le perdre en route. Certes, il reste fidèle à ses convictions, mais pas toujours à la manière de les exprimer et il a sûrement du fâcher beaucoup de monde autour de lui.

Besoin de contrôler son environnement

Il n’empêche que c’est quelqu’un qui sait s’attacher ceux avec qui il a des affinités et former une famille autour de lui ; c’est aussi un des éléments essentiels de son thème, ce besoin d’évoluer au sein d’une famille qu’il protège et qui le protège lui aussi. Car ce n’est rien de dire que Xavier Bertrand est un anxieux, un nerveux qui n’en montre rien, quelqu’un qui ne se sent jamais vraiment en sécurité et qui a besoin d’un contrôle total sur son environnement.

Sans cesse en éveil, il est un conseil de surveillance à lui tout seul





La peur nous fait faire des bêtises à tous, et les hommes politiques n’échappent pas à la règle. Mais si Xavier Bertrand cessait de s’inquiéter, de se faire du mouron pour tout et pour rien, il lui manquerait un élément déterminant, une condition essentielle pour qu’il se sente exister : le fonctionnement permanent de sa matière grise : son cerveau tourne à plein régime tout le temps, jamais il n’arrête de faire l’analyse et la synthèse, de décortiquer tout ce qui se passe en lui et autour de lui : c’est son activité favorite. Sans cesse en éveil, il est un conseil de surveillance à lui tout seul, aussi peut-on se poser des questions sur la qualité de son sommeil.



On peut cependant dire c’est à la fois une force – rien ne lui échappe – et une faiblesse parce qu’à force de se fixer sur des détails il perd parfois de vue l’essentiel.