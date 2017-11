L'horoscope du 30 novembre 2017

publié le 30/11/2017 à 06:16

Bélier

Vous apprécierez, 3e décan, la rencontre Mercure/Saturne car elle va vous permettre d'organiser un projet avec sérieux. Une rigueur qui sera nécessaire à sa réussite. A moins que vous ne parliez avec une personne très cultivée et que cette personne ne vous apprenne beaucoup. Un échange enrichissant pour vous (dans la matinée). 2e décan, certains doivent s'intégrer dans un nouveau boulot et ce n'est pas facile : ne cherchez pas à épater tout le monde. 1er décan, aucun désagrément à prévoir.

Taureau

3e décan, Mercure et Saturne risquent d'accentuer une peur très ancienne, celle de perdre ce que vous possédez : votre imagination la met en scène ces jours-ci. N'y croyez pas trop, ne faites rien tant que vous n'avez pas de preuves de ce que vous craignez. Il n'y a aucun aspect de catastrophe dans votre zodiaque. 2e décan, il faudrait quand même remettre en question certaines de vos croyances si vous êtes né début mai, vous pourriez être abusé. 1er décan, pas de crise de jalousie inutile !

Gémeaux

Vous avez toute l'attention du zodiaque si vous êtes né après le 15 juin, mais quelque chose vous tracasse beaucoup si vous êtes de la toute fin du signe. La conjonction Mercure/Saturne crée un gros souci, pas pour vous directement mais pour l'un de vos proches, notamment si vous êtes né autour du 19 juin. 2e décan, Neptune risque de vous faire faire une bêtise, ne prenez aucune décision ces jours-ci. 1er décan, Vénus a entamé son opposition : un accord, un contrat en vue ?

Cancer

Une période stressante pour ceux du 3e décan qui doivent s'armer de courage car il y n'y a rien que vous puissiez faire contre une évolution dont vous profiterez au final. Pour l'instant cela vous semble être dur à avaler, vous avez l'impression d'être le jouet d'un système, mais d'ici très peu de temps vous en tirerez des bénéfices. 2e décan, tout est rose bonbon dans votre univers et apparemment vous pouvez être en confiance, sans pour autant vous aveugler. 1er décan, une soirée amicale ?

Lion

Les belles promesses faites au 3e décan aboutiront positivement, mais il faut être patient car la planète responsable, Uranus, ne sera active qu'après le 3 janvier. Pour l'instant elle rétrograde, ce qui signifie que vous vous préparez et avec l'aide de Saturne (jusqu'au 20 décembre) vous le faites avec sérieux et rigueur. Ne vous pressez surtout pas. 2e décan, il y aura un peu plus de mouvement à partir de samedi. 1er décan, flatteur ou flatté, de toute façon vous vous sentirez valorisé.

Vierge

Vous ne direz pas merci à Mercure et Saturne, leur coalition vous gêne beaucoup si vous êtes du 3e décan. Décidément, cette année aura été plutôt pénible. " Anus horribilis " si vous êtes né après le 14/9 et encore plus si vous êtes les 20, 21 septembre. Vous avez pu vous sentir rejeté, mis au placard et sans aucun appui extérieur. 2e décan, né autour du 3/9, vous avez ouvert les yeux sur votre rapport aux autres et c'était pénible aussi. 1er décan, il n'y a que vous qui alliez bien !

Balance

Vous avez du mal à tenir la barre dans une relation amicale ou dans votre couple, 3e décan, nous en avons souvent parlé ; vous devez modifier vos comportements. Vous pouvez vous dire " mais ce n'est pas ma faute ! "... Oui, mais dans une relation vous êtes toujours complice, plus ou moins, de ce qui arrive. Il faut trouver pourquoi. 2e décan, il n'est pas impossible que le fisc se manifeste, pour vous ou pour votre conjoint. 1er décan, le ciel est bienveillant et vous l'êtes aussi avec votre entourage.

Scorpion

L'association Mercure/Saturne se forme dans votre secteur d'argent, qui symbolise aussi les biens que vous possédez. Vous pourriez songer à vendre quelque chose. Cela dit, nous parlons souvent d'argent et surtout de manque d'argent (3e décan), cette année n'ayant pas été très fructueuse. Ça ira nettement mieux en 2018. 2e décan, Jupiter est chez vous et vous ne pouvez pas ne pas sentir sa présence, qu'elle soit positive ou non. 1er décan, une sortie en amoureux ce soir ?

Sagittaire

Vous allez le remarquer puisqu'elle est dans votre 3e décan, Mercure ralentit et stationne. Accolée à Saturne elle vous engage à contrôler votre communication. Ou à vous exprimer avec le plus de pédagogie possible, que ce soit avec vos enfants, vos collègues ou vos employés, sinon ça va coincer sérieusement. Mais rendez-vous ou déplacements peuvent également être annulés. 2e décan, vous aussi vous devez faire preuve de plus de sagesse. 1er décan, aucun souci à l'horizon.

Capricorne

La rencontre de Mercure et de Saturne pourrait être en rapport avec une difficulté à communiquer avec un proche, et peut-être même à une prise de distance. Il se peut que vous ayez des divergences d'opinion ? En tout cas cela vous touche si vous êtes du 3e décan. Un problème de santé pourrait aussi être en question. 2e décan, Jupiter peut vous inciter à vous ouvrir davantage aux autres et à vous faire des amis. 1er décan, à l'approche de Saturne vous pourriez avoir peur de perdre quelqu'un ou quelque chose.

Verseau

En ce qui concerne votre signe, l'association de Mercure et de Saturne est plutôt positive. Elle vous oblige à réfléchir avant de parler et à ne dire que l'essentiel. C'est parfois mieux que d'enrober vos discours de bonnes paroles ou même de flatteries. Un projet qui vous a pris beaucoup de temps 3e décan, peut s'imposer. 2e décan, Jupiter au zénith de votre thème peut vous faire grimper un échelon ou au contraire vous fâcher avec votre boss. 1er décan, tout tourne en votre faveur en ce moment.

Poissons

Né après le 17 mars, vous êtes bloqué côté échanges avec un proche ou un client. Et rien ne pourra avancer avant que Mercure redevienne directe le 23 décembre. En outre, d'autres domaines peuvent être freinés, en particulier votre mobilité. Il se peut qu'une douleur vous empêche provisoirement de vous déplacer, par exemple. 2e décan, illusions et désillusions sont à prévoir jusqu'à lundi prochain, ne vous faite pas de film. 1er décan, une agréable soirée avec des proches, des voisins...