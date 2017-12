L'horoscope du 1er décembre 2017

publié le 01/12/2017 à 06:29

Bélier

Ce n'est pas forcément l'amour qui vous imposera sa loi, mais plutôt votre bon plaisir. Vos désirs, vos envies, vos besoins seront votre priorité, 1er décan. Pour vous cela durera jusqu'au 9 décembre, et si vous voulez faire des rencontres il faudra sortir, et même parfois vous éloigner, voyager loin de chez vous. 2e décan, vous devrez attendre le 9 décembre pour vivre les mêmes aventures que vos voisins du 1er décan. 3e décan, c'est probablement encore très tendu dans votre ou vos relations.

Taureau

Vénus, votre planète préférée, celle qui a tout pouvoir sur vous, occupe à présent un signe de Feu et de passion. Mais attention car il excite aussi votre jalousie. Vous serez plus possessif pendant deux ou trois jours chacun, le 1er décan étant à l'honneur jusqu'au 9 décembre. Une tractation financière pourra cependant aboutir. 2e décan, votre tour viendra donc après le 9 décembre et jusqu'au 17, avec quelques excès au niveau de la possessivité. 3e décan, pour vous ce sera du 17 au 25.

Gémeaux

En Sagittaire, Vénus occupe votre signe opposé mais complémentaire. C'est un signe d'équilibre et les natifs du mois de mai pourraient bien avoir trouvé le leur. Débarrassé de toute dissonance, vous avez en tout cas le champ libre dans le domaine relationnel et pouvez vivre vos relations comme vous l'entendez. 2e décan, ce sera plus compliqué, surtout autour des 9, 10 décembre car Vénus sera en bisbille avec Neptune. Mais, 3e décan, un accord inattendu sera scellé après le 17.

Cancer

Pas sûr qu'en tant que signe d'Eau, vous apprécierez une Vénus de Feu. Il y aura un petit grain, provoqué par votre inquiétude habituelle plus que par une mésentente. 1er décan, cela ne durera qu'un jour ou deux d'ici le 9 décembre. En outre, vous pourriez être content de votre relation avec l'un de vos collègues. 2e décan, ce sera votre tour de recevoir les influx de Vénus après le 9 décembre, et vous aussi vous serez un peu trop inquiet et inquisiteur. 3e décan, cela se passera après le 17/12.

Lion

Au contraire du Cancer, vous adorerez Vénus en Sagittaire, tout simplement parce qu'elle braquera le projecteur sur vous. Vous serez dans la lumière, 1er décan. Pour vous, cela durera jusqu'au 9 décembre mais la planète étant rapide, chaque membre n'en recevra les influx que 24 ou 48h tout au plus. C'est déjà ça ! 2e décan, vous recevrez les influx de Vénus du 9 au 17, mais gare à sa dissonance avec Neptune qui peut créer de la confusion. 3e décan, ce sera du 17 au 25, sans confusion !

Vierge

Vous aurez affaire, 1er décan jusqu'au 9, à une Vénus très familiale. Il se peut qu'un proche débarque chez vous pour les fêtes et que vous en soyez très content. Toutefois, il n'est pas exclu aussi que vous retrouviez, par hasard ou non, quelqu'un que vous avez aimé dans le passé - ou que vous auriez pu aimer... 2e décan, vous aurez les influx de Vénus du 9 au 17, mais elle sera rendue confuse par Neptune si vous êtes des 3, 4 septembre. 3e décan, ce sera du 17 au 25 pour vous, et sans Neptune.

Balance

Le Soleil en Sagittaire vous avait ôté un poids des épaules, et Vénus fera encore mieux en vous offrant une période où tout sera aussi léger et sucré que la chantilly. Vous serez bien dans votre peau, en harmonie avec ceux qui vous entourent et si vous êtes en couple, vous développerez votre complicité sur certains sujets. 2e décan, vous recevrez ces bons influx de Vénus à partir du 9 et jusqu'au 17, mais elle sera moins " légère ", parfois un peu sournoise. 3e décan, du 17 au 25 décembre.

Scorpion

Vénus se glisse chez votre voisin Sagittaire qui gère votre besoin de confort, autant matériel que moral. Il pourrait y avoir une jolie rentrée d'argent, 1er décan. Mais il se peut aussi que vous fassiez quelques achats en prévision de Noël, ce dont vous serez content car cela vous permettra d'être moins stressé en fin de mois. 2e décan, vous aurez droit à Vénus à partir du 9 décembre et jusqu'au 17, avec les mêmes bénéfices à en retirer que le 1er décan. Pour le 3e, ce sera du 17 au 15 décembre.

Sagittaire

La planète du coeur est aussi celle de l'argent, vous pourriez avoir une rentrée ou alors vous ferez un achat. Cela dit, avec Vénus, tout peut vous satisfaire 1er décan. Et si c'est votre vie sentimentale qui est mise en avant, vous sentirez l'appel de l'amour (célibataire) ou aurez un regain de sentiments pour votre partenaire. 2e décan, Vénus arrivera chez vous le 9 décembre, d'ici là elle vous oublie un peu au profit de votre travail (aujourd'hui en tout cas). 3e décan, une attente vous est imposée.

Capricorne

Vénus occupant votre signe d'ombre, le Sagittaire, vous ne serez pas enclin à laisser paraître vos sentiments. Vous serez encore plus intériorisé que d'habitude. Cette hyper réserve peut être interprétée de plusieurs manières par ceux qui vous entourent et vos vraies raisons de rester discret seront rarement comprises (1er décan jusqu'au 9). 2e décan, pour vous Vénus sera active après le 9 décembre, d'ici là faites profil bas. 3e décan, quelque chose semble être à l'arrêt.

Verseau

Vous aurez des raisons d'être content de vous et de vos relations, cela viendra de tous horizons : de vos projets de premier lieu ou d'une relation prometteuse. 1er décan, c'est évidemment ce qui peut arriver de mieux et il n'y a pas d'autre aspect sur Vénus qui pourrait contrarier cet agréable climat, peu durable cependant. 2e décan, vous aurez droit à Vénus après le 9 décembre, mais elle sera un peu trop rêveuse. 3e décan, vous pourriez avoir une surprise ces jours-ci.

Poissons

1er décan, Vénus est à présent au zénith de votre zodiaque et vous offre une petite réussite que vous savourerez encore plus si vous la partagez avec vos proches. Vous aurez encore plus le sentiment d'avoir réussi, d'avoir atteint un but et, a priori, vous ne ferez pas de jaloux. Au contraire, je pense qu'on sera content pour vous. 2e décan, attendez-vous à une Vénus traîtresse après le 9/12, surtout si vous êtes né les 2, 3 mars. 3e décan, ce n'est pas le bon moment pour négocier un achat ou une vente.