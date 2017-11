L'horoscope du jour du 29 novembre 2017

publié le 29/11/2017 à 06:18

Bélier

Une journée chanceuse pour le 2e décan, et surtout ceux qui sont nés autour du 6 avril, quelque chose vous donnera un sentiment aigu de votre valeur ce matin. Cela se passera autour de 11h, et s'il ne s'agit pas de votre valeur personnelle, c'est celle de tout ce que vous avez construit, personnellement ou professionnellement qui vous réjouira. 1er décan, vous pouvez aussi vous réjouir mais en anticipant des plaisirs pour le week-end prochain. 3e décan, c'est très mouvementé jusqu'à dimanche.

Taureau

2e décan, Jupiter étant double, il se peut que vous vous associiez ou que vous fassiez une rencontre prochainement, mais vous pouvez aussi être en procès. Ou risquer de l'être. Cette opposition de Jupiter touche tout le décan, mais sera plus forte ces jours-ci pour ceux qui sont nés vers le 30 avril et le 1er mai. 1er décan, une journée sans stress serait la bienvenue, évitez d'avoir le nez dans le guidon. 3e décan, il y a une contrariété dans votre boulot, ou avec un client, un proche...

Gémeaux

Vous serez dans l'anticipation, mais avec la dissonance Soleil/Neptune qui se profile, vous risquez d'être à côté de la plaque. Faites la part des choses.... Surtout 2e décan, évidemment, et encore plus si vous êtes né début juin. Gare aux vaines promesses, ça ne serait pas la première fois que vous seriez déçu. 1er décan, tout semble aller dans le bon sens, surtout à partir de jeudi : une offre pourrait être dans l'air. 3e décan, vous êtes toujours sur la sellette par rapport à une décision à prendre.

Cancer

Vous serez très réactif et ce sera un petit plus dans votre boulot. En revanche, dans vos relations avec vos proches, ça risque de créer quelques tensions. Cela concerne a priori les trois décans, mais chacun pour des raisons différentes. Le 1er décan, tout simplement parce qu'il ne sera pas d'humeur à ce qu'on le fasse attendre, le 2e à peu près pour les mêmes raisons. Quant au 3e décan, il reçoit une dissonance Mars/Uranus qui est génératrice de fortes tension ; ne prenez aucune décision.

Lion

Tout ce qui vous permettra de vous évader sera le bienvenu aujourd'hui et plus vous serez dans l'action, plus vous pourrez penser à autre chose, surtout 1er décan. On sait que vous avez un souci lié à votre travail et à des changements qui pourraient survenir dans ce domaine. Si vous les anticipez vous avez raison, on ne sait jamais. 2e décan, vous serez un peu trop rapide dans votre tête, vos interlocuteurs resteront à la traîne. 3e décan, 4 planètes s'occupent de vous, ça devrait bouger !

Vierge

C'est toujours le même problème relationnel qui va vous préoccuper d'ici la fin de la semaine si vous êtes du 2e décan, né début septembre. Mais ce sera bientôt fini. Même si l'opposition de Mercure n'est pas terminée, elle ne sera plus exacte et il n'y aura plus d'événement concret. Mais il faudra réfléchir et trouver des portes de sortie. 1er décan, les rivalités et les jalousies sont dans l'air, essayez de ne pas y faire trop attention. 3e décan, né vers le 21/9, une question reste sans réponse pour le moment.

Balance

Tout ira comme sur des roulettes pour le 1er décan et une partie du 2e. Le zodiaque roule pour vous surtout si vous avez des démarches à faire, des contacts à prendre. Et cela va durer un petit bout de temps, en fait jusqu'au 9 décembre : une période où tout vous paraîtra plus facile, les gens plus sympas, la vie plus amusante et légère. Là où ça coince, on l'a vu hier, c'est pour le 3e décan. Mars est sur votre Soleil, opposée à Uranus, et vous pourriez prendre une décision qui surprendra tout le monde

Scorpion

Je vous rappelle que Jupiter est chez vous, 2e décan, en bonne relation avec Neptune. Vous pourriez avoir un énorme coup de chance, financier ou autre. Pour certains cela peut correspondre à une grossesse ou à une naissance, et pour d'autres à une reconnaissance de leur talent créatif, peut-être par un large public. 1er décan, c'est moins glamour, le travail est au 1er plan il va falloir vous appliquer aujourd'hui. 3e décan, né les 19-20 novembre, Vénus accentue votre séduction.

Sagittaire

Le Soleil entame une relation avec Neptune, une situation qui vous déstabilise mais que vous avez longtemps trouvée normale sera de nouveau en question jusqu'en début de semaine prochaine (2e décan, né vers les 3, 4 décembre en particulier). Vous pourriez vous sentir dévalorisé, défavorisé ou au contraire avoir un ego surdimensionné. 1er décan, tout baigne car Vénus n'est pas loin de vous et vous flatte déjà beaucoup. 3e décan, il y a encore un obstacle à votre " libération ".

Capricorne

Vous serez grognon et même parfois un peu agressif. Peut-être aurez-vous mal dormi ou alors serez-vous intérieurement furieux contre l'un de vos proches. En tout cas le 1er décan et une grande partie du 2e seront concernés par des humeurs en dents de scies. Toutefois, si vous êtes du 2e décan né autour des 1er, 2, 3 janvier, le Soleil et Neptune sont en train d'entamer un dialogue qui va beaucoup vous plaire car il facilitera les relations avec les proches et surtout avec enfants ou petits-enfants.

Verseau

Une bonne journée pour tous les membres du signe, mais le 1er décan est avantagé par rapport aux autres par la future arrivée de Vénus dans un secteur de projets. Vous allez pouvoir envisager un avenir tout rose, que vous soyez en couple ou non. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour y réfléchir mais attendez pour en parler. 2e décan, né autour du 31 janvier, la part de fortune étant sur Neptune à 7h42 pile, n'allez pas vous croire plus riche que vous l'êtes. 3e décan, tous les feux sont au vert.

Poissons

A 7h42 deux éléments de votre ciel se rejoignent et vous donnent une vision très optimiste de vos affaires, 2e décan né début mars. Mais gardez les pieds sur terre, car Neptune est concernée et vous savez bien que c'est la reine de l'illusion ; elle vous déçoit régulièrement et vous ouvre les yeux alors que vous n'en avez pas envie. 1er décan, gare aux dépenses d'impulsion et dont vous n'avez pas besoin ! 3e décan, il y a une affaire d'argent à régler dans l'urgence, ne remettez pas à plus tard.