L'horoscope du 2 décembre 2017

02/12/2017

Bélier

Le ciel vous fait des ronds de jambe à partir de ce soir, l'ambiance sera amusante, gaie, légère, et vous serez ravis de vos échanges, même si Saturne vous contrarie. En effet, la planète entame une dissonance avec vous, nous en avons déjà parlé, et un problème pourrait vous perturber à l'arrière-plan. Difficile de ne pas y penser. 2ème décan, vous aussi vous pourriez avoir quelques tracasseries, mais rien à voir avec les soucis du 1er décan. 3ème décan, ouille ! ça passe ou ça casse, restez mesuré.

Taureau

La Lune est chez vous, 3ème décan, et crée un besoin : celui d'avoir votre entourage près, le plus près possible de vous. Mais quelqu'un pourrait manquer à l'appel. En effet, Mercure qui représente votre entourage, proches et voisins, est conjointe à Saturne et ce n'est pas une conjoncture satisfaisante. L'ombre du mécontentement plane. 2ème décan, essayez de vous changer les idées si vous avez des tracasseries jupitériennes, ce week-end, vous ne pourrez rien y faire. 1er décan, vous aussi prenez le large.

Gémeaux

La Lune sera chez vous ce soir, opposée à Vénus et vous aurez quelques doutes sur vos sentiments. A moins que vous n'ayez à choisir entre deux invitations. En tout cas, avec Vénus face à vous votre vie sociale prendra du galon, mais ne vous lancez pas tête baissée dans la première aventure venue, sauf si vous voulez jouer, et encore. 2ème décan, Neptune est activée ce week-end, vous serez déstabilisé par le doute ou en tout cas par des questions essentielles. 3ème décan, ne tentez rien en ce moment.

Cancer

C'est toujours un peu compliqué pour ceux du 3ème décan avec l'opposition Mars/Uranus qui vous demande de faire un choix drastique, ou de l'accepter. Difficile de savoir, sans votre thème, si c'est vécu passivement ou activement. En tout cas, vous êtes dans un orage magnétique ou parfois dans une tornade. 2ème décan, c'est tout le contraire, tout baigne si vous êtes de début juillet, la vie vous dit de profiter un max. 1er décan, adoptez un profil bas ce week-end, ce sera mieux.

Lion

Un bon week-end pour vous, 1er décan. Lune et Vénus vous tendent la main et plus vous serez en empathie avec les autres, plus vous vous sentirez utile, indispensable. Et c'est important pour vous ! Ce sont surtout ceux du tout début du décan qui passeront une bonne soirée, où il y aura de l'entraide et de la solidarité. Vous aimerez ! 2ème décan, ne vous tourmentez pas vous-même en vous posant des questions sans réponse (né autour des 4, 5 décembre). 3ème décan, quelle classe !

Vierge

2ème décan, né autour des 4, 5 septembre, ça continue à être difficile dans le domaine relationnel : Neptune vous empêche de voir clair et de prendre une décision. Vous pouvez même vous dire que vous n'avez pas à prendre de décision, et vous laissez l'autre avoir toutes les cartes en main. Du coup, ce n'est pas équilibré, forcément. 1er décan, un climat familial accompagne la soirée et la journée de demain. Vous serez facilement ému. 3ème décan, après le 20 décembre, on ne parlera plus de Saturne, promis.

Balance

Vous aussi prévoyez un week-end très sympathique si vous êtes né en septembre. Vous serez bien entouré et il pourrait même y avoir un petit flirt au programme. Vous ne vous engagerez dans rien, ce sera juste pour vous amuser et cela, même si vous êtes déjà en couple. Ça ne manquera pas de stimuler votre conjoint ! 2ème décan né vers le 5/10 ; vous pourriez avoir du mal à trouver la bonne direction professionnelle, ou à retrouver du travail. 3ème décan, né après le 17 octobre, ça bouge dans tous les sens.

Scorpion

3ème décan, pas de parano s'il vous plaît. Vous avez peut-être des raisons de penser que tout est la faute des autres, mais vous avez votre part dans le conflit qui vous occupe. Essayez de ne pas trop y penser ce week-end, de manière à pouvoir prendre un peu de bon temps, ce qui vous reposera et vous permettra de régler le problème la semaine prochaine. 2ème décan, tout baigne dans l'huile, il n'y a absolument rien pour vous contrarier (sur votre décan en tout cas). 1er décan, têtu et obstiné jusqu'au bout !

Sagittaire

Je vous signale que Mercure et Saturne sont toujours conjointes et que si vous êtes du 3ème décan, ce n'est pas une sinécure. Ne vous repliez pas trop sur vous-même. C'est en effet ce que peut produire cette configuration, une volonté de s'éloigner, de ne pas communiquer. Heureusement, Mars arrive à votre rescousse dès demain. 2ème décan, la dissonance de Neptune est actualisée ce week-end, ne vous mettez pas la tête dans le sable pour ne pas voir. 1er décan, Vénus vous promet une belle journée.

Capricorne

La Lune risque de vous donner des envies d'évasion, 3ème décan, et c'est probablement parce que vous vous sentez enfermé dans une situation pénible. C'est différent pour chacun, bien sûr, mais vous avez malgré tout une sensation de contrainte, de manque de liberté. Et c'est ce que vous aimeriez fuir aujourd'hui. 2ème décan, vous pouvez largement vous contenter de Jupiter, même si elle n'est pas active aujourd'hui ; l'amitié est toujours au 1er plan. Né en décembre, vous êtes soucieux, déçu ?

Verseau

Une nouvelle relation pourrait beaucoup vous plaire si vous êtes de janvier, mais comme d'habitude, vous irez plus vers l'amitié que vers le sentiment amoureux. Est-ce que l'amour vous ferait peur ? Diriez-vous, comme Racine que " toujours quelque crainte accompagne l'amour " ? Il serait intéressant de savoir quelle est la vraie crainte. 2ème décan, ne vous prenez pas la tête si Jupiter vous en donne trop ou au contraire pas assez. N'attendez rien, agissez. 3ème décan, c'est aussi le moment d'agir ou de prendre une décision.

Poissons

Il y a peut-être une soirée familiale au menu, surtout 1er décan. Mais on peut se demander si vous ne préféreriez pas, et de loin, rester tranquillement chez vous ? Vous êtes un peu fatigué, voire patraque et vous n'avez aucune envie de faire des efforts. Mais la forme vous reviendra grâce à Mars à partir du samedi 9 décembre. 2ème décan, Neptune fait des siennes demain, évitez toute attitude de soumission, préférez la fuite ! 3ème décan, c'est la cata avec Mercure/Saturne, vous ne trouvez pas les mots pour le dire.