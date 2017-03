L’horoscope du 29 mars 2017

publié le 29/03/2017 à 06:44

Bélier

Il ne faudra pas qu'on touche à ce qui vous appartient aujourd'hui et si vous faites partie de ceux qui sont tombés amoureux, canalisez jalousie et possessivité. C'est le genre de choses qui fait peur à l'autre et cela, même si la jalousie semble être une preuve d'amour. En ce qui vous concerne, vous y êtes poussé par une soudaine perte de confiance en vous mais qui, rassurez-vous, ne sera pas durable. Ce n'est pas dans votre nature.

Taureau

Il s'en passe des choses chez vous aujourd'hui ! Vous qui êtes souvent le calme et le flegme incarnés, on risque de vous faire sortir de vos gonds, 1er, 2e décan. Cela pourrait être une grosse colère donc, mais vous pouvez aussi être débordé par une émotion d'une autre nature, cela dépend de celle que votre inconscient choisit. Sachez que cela viendra de vous et de votre façon de réagir à une situation, mais il est vrai que vous n'êtes pas souvent de ceux qui se mettent en colère.

Gémeaux

Pour vous aussi il y aura du barouf, mais ce sera autour de vous. Des amis ou des collègues qui se chamailleront et il ne faudra surtout pas vous en mêler. S'ils vous gênent, demandez-leur gentiment d'aller se disputer ailleurs que dans votre zone de confort. Sinon, vous allez vous laisser embarquer dans leur querelle et vous risquez de dire des choses qui n'arrangeront rien. Car il faut le reconnaître, il vous arrive de faire des gaffes, non ? Par ailleurs, un inconfort peut aussi vous perturber, une petite douleur.

Cancer

Une subite envie de fuir le présent pour vous promener dans le futur vous poussera à anticiper, mais votre scénario manquera d'optimisme semble-t-il. Quitte à imaginer des situations, autant qu'elles soient réjouissantes non ? Vos amitiés pourraient également être en vedette aujourd'hui, avec un petit bémol pour certains natifs : un désaccord avec l'ami ou les amis en question. Surtout si vous vous mettez à parler politique, élections, etc. bref, d'un sujet qui fâche...

Lion

Vous n'aurez pas d'autre choix que la fermeté, l'autorité, mais vous les cacherez derrière un air de gentillesse ; du coup on ne pourra rien vous reprocher. Et c'est ça le plus compliqué avec vous (enfin, pour les autres et surtout vos subordonnés) c'est que vos accès d'autorité ne sont pas toujours explosifs, même si cela vous arrive souvent. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'aujourd'hui vous ayez quelques difficultés à vous maîtriser (1e et 2e décan).

Vierge

Une journée comme vous les aimez, 1er et 2e décan. Vous pourrez démontrer que vous avez de la valeur et qu'on vous sous-estime la plupart du temps. Dire que vous serez fier de vous serait exagéré, vous êtes souvent trop modeste d'ailleurs et si cela peut être une qualité, c'est aussi quelque chose qui vous inhibe beaucoup. Cela vous empêche de vous mettre en avant. Mais bon, une fois que ce problème est dépassé on ne peut plus vous arrêter !

Balance

Vénus est toute-puissante aujourd'hui, aussi les natifs du 1er décan auront-ils à prendre du recul par rapport à une relation cœur, ou à une proposition de travail. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé, il s'agit de bien réfléchir à un possible engagement, dont vous ne verrez que les côtés négatifs aujourd'hui. Aussi, ne vous faites pas votre opinion sur ce que vous ressentirez, ce sera faussé par des impressions que vous interpréterez de travers.

Scorpion

Ce n'est pas vous qui aurez des émotions fortes ou qui serez en colère, apparemment c'est votre conjoint ou un associé qui vous fera des reproches, 1er et 2e décan, il faudra vous montrer conciliant si vous ne voulez pas que ça dégénère en fâcherie. Mais serez-vous capable d'un compromis ? On sait à quel point votre signe peut être entier : même s'il sait être dans l'erreur il s'obstine et va jusqu'au bout. Un p'tit effort s'il vous plaît !

Sagittaire

La castagne du jour, pour vous, ce sera au boulot et entre collègues. Mais vous pouvez aussi vous sentir patraque. Vous faites souvent des excès, pas vrai ? Parfois ça passe, parfois ça casse, tout dépend de votre âge. Les plus jeunes ont une belle capacité d'absorption que les plus âgés n'ont plus. Le Sagittaire se traîne d'ailleurs souvent des problèmes d'hyper-tension parce qu'il se nourrit mal ou abuse de certaines boissons alcoolisées.

Capricorne

Dans le contexte de la nouvelle Lune d'hier, pourtant très piquante pour certains natifs, vous prendrez calmement et sereinement vos décisions. Vous semblerez vous être apaisé, ce sera probablement dû à l'arrivée dans la journée de la Lune chez l'aimable Taureau, un signe qui ne vous envoie que des bonnes ondes. Je ne parle pas des gens du Taureau (gentils au demeurant), mais du signe de votre zodiaque personnel, ce qui n'est pas du tout pareil.

Verseau

2e décan, la Lune rejoint Mars en Taureau et vous nous piquerez une petite colère intérieure ; ou en tout cas aurez des émotions fortes mais que vous contrôlerez. Vous n'êtes pas de ceux qui partent dans tous les sens, sauf quand vous êtes surexcité par une idée ou un projet. Mais ça ne sera pas le cas, c'est quelqu'un de proche d'ailleurs qui vous mettra en rage mais comme vous ne voudrez pas faire de casse, vous garderez probablement ça pour vous.

Poissons

Pas désagréable, la conjoncture. Surtout si vous sortez de votre réserve, que vous souriez et dites un mot sympa à ceux qui vous entourent, surtout au travail. Votre réserve est parfois mal interprétée et les autres pensent que vous les ignorez, ou pire que vous vous croyez supérieur à eux. Rétablissez la vérité au plus vite, en forçant un peu votre nature. Résultat, vos relations avec votre entourage en seront nettement améliorées. Et même avec vos chefs !