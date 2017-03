L'horoscope du 26 mars 2017

publié le 26/03/2017 à 06:30

Bélier

Né entre le 30 mars et le 9 avril, Mars vous envoie à présent des influx qui vous demandent de la persévérance, surtout si vous avez de l'argent à récupérer ! Mais ce sera probablement en tout qu'il vous faudra de la patience et quand on sait la quantité limitée dont vous disposez dans ce domaine... Né après le 10 avril, c'est encore une fois la conjonction de Mercure et Uranus qui va beaucoup vous énerver aujourd'hui, mais vous n'avez pas la solution au problème ; pour l'instant.

Taureau

Vous avez d'agréables perspectives pour ce dimanche et pas de mauvaise surprise à l'horizon. Cependant, né début mai, vous risquez de ne pas être au top aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit hier, la présence de Mars sur votre Soleil n'est pas des plus positives et vous avez intérêt à être prudent, à ne pas prendre de risques. Côté coeur ce n'est pas non plus génial, la présence de Vénus en Bélier vous oblige à vous poser des questions sur vos sentiments, surtout né les 20, 21, 22 avril.

Gémeaux

Les humeurs des autres déteindront un peu trop sur vous, mais la conjoncture n'est pas mauvaise pour le 1er décan. En revanche, né vers le 3 juin, rien n'est solide dans votre vie en ce moment. Tout ce que vous avez essayé de construire ces derniers temps se défait rapidement, autant dans votre vie professionnelle que sentimentale. Il se peut que la vie vous demande de prendre conscience d'un schéma répétitif avant de pouvoir repartir du bon pied.

Cancer

C'est un peu la révolution dans votre tête si vous êtes né après le 14 juillet. D'un côté vous voulez avancer, changer de vie, de l'autre vous ne voulez pas lâcher prise. Un jour vous pensez d'une certaine manière, le lendemain vous voyez les choses autrement. Bref, il se peut que vous soyez à la croisée des chemins et que vous preniez de plus en plus conscience du fait que vous ne pouvez pas faire autrement que d'avancer, même si l'avenir vous fait peur.

Lion

Le 3e décan a toutes les chances en ce moment, mais Jupiter ne vous soutient plus jusqu'en août. Que cela ne vous empêche pas de continuer à développer vos affaires, ou à développer une relation. Jupiter indique que quelque chose s'est créé, s'est mis en route, et le fait qu'elle recule vous laisse le bébé entre les mains, à vous de l'aider à grandir. Puis, de nouveau entre août et septembre, vous aurez des petits coups de pouce du destin pour donner la bonne orientation à vos affaires.

Vierge

2e décan, né après le 2 septembre, Mars est à présent votre meilleure alliée et si vous avez quelque chose à entreprendre, à apprendre ou transmettre, c'est le bon moment. Votre énergie sera très bien employée, à la bonne place, et comme toujours dans ce cas-là, les choses vous seront facilitées. Il peut aussi être question de travailler avec l'étranger, ou avec des étrangers, voire de faire des choses qui ne sont pas habituellement de votre ressort. Mais vous vous en tirerez très bien.

Balance

Les natifs du 3e décan pourraient vivre un des temps forts de cette année, qui se répétera fin avril et la première quinzaine de mai. L'autre vous met la tête à l'envers. A tel point que vous vous êtes mis à penser autrement, et même de manière un peu contraire à ce que vous avez été pendant des années. Il semble que quelque chose a profondément changé en vous et que c'est en train de s'exprimer dans votre vie relationnelle, où vous rejetez certaines relations que vous jugez nocives.

Scorpion

Vous êtes toujours bien servi par les astres, pour preuve ce bon aspect Lune/Mars qui signe une harmonie, certes fragile, entre vous et ceux qui vous entourent. Les choses ne sont jamais gagnées avec vous, c'est ce qui fait d'ailleurs le sel de vos relations avec les autres, même pour votre partenaire. Il ou elle recherche inconsciemment cette forme de relation où il/elle ne sait jamais avec certitude ce que vous pensez ou ce que vous ressentez.

Sagittaire

Comme hier et comme demain, vous ne vous sentirez pas aussi fort que d'habitude. Il n'est pas impossible qu'ayant commis des excès, vous soyez un peu patraque. Avec Mars en Taureau, il arrive que votre gourmandise et votre côté bon vivant en général soient accentués et que vous ne vous posiez pas de limites. Ce qui est tout à fait dans votre nature, si vous êtes un pur Sagittaire. Mais cela ne touche, semble-t-il que le 2e décan. En revanche, c'est toujours une période de découvertes pour le 3e décan.

Capricorne

Lune et Mars vous soutiennent 2e décan, et vous avez d'autres bons aspects en perspective. Vous êtes donc plus actif, plus dynamique et bosseur que jamais. En revanche, il pourrait y avoir un petit désagrément, rien de grave, pour le 1er décan, alors que le 3e est toujours sous la coupe d'Uranus et voit certains changements se précipiter. En tout cas dans votre tête. Mais cela ne peut pas rester virtuel, il va bien falloir les mettre à exécution à un moment ou à un autre (né après le 13 janvier).

Verseau

2e décan, Neptune vous envoie des influx depuis janvier dernier et cela peut autant vous aider à vous enrichir que vous inciter à distribuer votre argent de tous côtés. Des élans de générosité, dont vous êtes peut-être coutumier mais qui sont plus nombreux depuis quelque temps. A moins que vous ne vous sentiez dépouillé parce que vous avez perdu un job, ou quoi que ce soit d'autre. Cela concerne en particulier ceux qui sont nés autour des 1er, 2 et 3 février.

Poissons

La Lune passe par chez vous et son harmonie avec Mars vous donnera envie de bouger, de prendre la clé des champs et d'entraîner vos proches à votre suite. Ce qui n'est pas banal parce que d'habitude c'est plutôt vous qui suivez les autres. Mais là, si vous êtes né autour des 3, 4 mars, et en dépit de la présence de Neptune sur votre Soleil, vous aurez besoin d'exprimer une énergie qui d'habitude s'exprime très différemment. Et il semble que cela vous fera du bien, autant moralement que physiquement.