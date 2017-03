L'horoscope du 27 mars 2017

publié le 27/03/2017 à 06:40

Bélier

Chez vous la Lune rejoint Vénus, ça devrait donc être une douce journée pour le 1er décan. Vous plairez et par-dessus tout, vous aimerez davantage la vie, votre vie. Il est vrai que si vous n'avez pas de dissonance à la naissance sur votre décan, tout ce qui se passe en ce moment est positif et certains ont pu trouver ou retrouver l'amour. Et même s'il y a des complications jusqu'à fin avril, elles ne sont pas du genre à vous décourager !

Taureau

Seuls ceux qui sont nés entre le 2 et le 9 mai auront éventuellement à se plaindre de cette semaine. Mars est conjointe à votre Soleil et peut vous faire perdre patience. On sait à quel point vous êtes patient d'habitude, c'est une de vos principales qualités (avec la persévérance, la fidélité, etc.) mais quand Mars s'en mêle, il arrive que vous cédiez à sa pression. Vous risquez également de faire une grosse colère, ou d'être en compétition, en rivalité avec quelqu'un.

Gémeaux

La rencontre Lune/Vénus illuminera votre lundi et vous verra très satisfait d'une relation sur laquelle vous fondez beaucoup d'espoir. Peut-être à juste titre... Cependant, si vous tenez à lui/elle ne fuyez pas cette personne parce que vous avez l'impression qu'il ou elle veut vous mettre le grappin dessus. Essayez d'aller au-delà de votre peur de l'engagement ; il suffit de dire à l'autre ce dont vous avez besoin en termes de liberté, et de gagner sa confiance de manière à ce qu'il/elle vous laisse faire.

Cancer

Le gagnant de la semaine est le 2e décan. Né après le 4 juillet surtout, personne ne pourra vous empêcher de faire progresser l'un de vos projets et d'atteindre votre but. Vous bénéficierez ces prochains jours de la persévérance et de l'entêtement symbolisés par Mars en Taureau, la planète étant en bon aspect avec vous. Mais vous pouvez aussi démarrer un projet ou une activité, et dans des conditions qui seront agréables et sympathiques sur le plan humain.

Lion

Vous démarrez bien la semaine, natif de juillet, tout vous enthousiasmera aujourd'hui. Mais né entre le 4 et le 11 août, un travail ou un conflit vous demandera des efforts. Vous devrez vous retenir pour ne pas vous mettre en colère après quelqu'un ou pour ne pas travailler jour et nuit sur une commande, vous isolant ainsi de vos proches. Et si vous ne faites pas de pause, votre énergie finira par le plus être au rendez-vous. Evitez de tirer sur la corde, si possible.

Vierge

Né entre le 4 et le 11 septembre, vous serez porté par une énergie positive et vous sentirez en grande forme cette semaine. Heureusement car votre agenda sera chargé. A aucun moment vous ne fatiguerez et en plus vous serez efficace dans tout ce que vous ferez. Un voyage pourrait être au programme pour certains. Et comme nous le verrons, Mercure arrivera vendredi dans votre signe, mais elle stationnera dans votre 1er décan la semaine suivante. Nous en reparlerons.

Balance

L'événement de la semaine c'est la nouvelle Lune de demain, en tout cas pour votre 1er décan. Il n'y a pas loin d'une simple attirance à des sentiments plus intenses. Mais, pour l'instant, cela se passe surtout dans votre tête et vous permet, peut-être, de vous échapper d'un quotidien qui ne vous plaît plus qu'il est trop lourd, trop chargé. Vous semblez avoir perdu une partie de votre liberté d'exister mais par votre faute. Vous avez un peu trop chargé la mule, comme on dit.

Scorpion

Né entre le 4 et le 11 novembre, vous risquez d'installer un rapport de force avec un partenaire affectif ou professionnel et d'avoir très vite à mettre de l'eau dans votre vin. Cela pourrait en effet mal tourner, surtout si vous êtes né autour des 5 et 6 novembre, car une autre planète va s'en mêler d'ici peu et la situation pourrait alors échapper à votre contrôle. Comme pas mal de choses vous ont d'ailleurs échappées depuis la rentrée de septembre 2016. La faute à Jupiter.

Sagittaire

Allez, on ne va pas chipoter, si vous êtes des deux premiers décans cette semaine vous sera profitable et vous aurez même droit à une forme de reconnaissance. A travers des compliments qui viendront de personnes que vous admirez et respectez. Le 3e décan est encore sous l'influence de la rencontre Mercure/Uranus, propice aux projets, aux espoirs, alors que Saturne occupe le décan. De belles opportunités pourraient hélas vous passer sous le nez !

Capricorne

Vous aussi vous profiterez des bons influx de Mars si vous êtes né entre le 2 et le 9 janvier. Vous avez tous les atouts en main pour prendre les bonnes décisions, les bonnes initiatives... Vous serez content du résultat et votre façon de travailler fera l'admiration des autres. Il y aura peut-être une forme de compétition dans ce que vous ferez mais cela ne vous dérangera pas. Au contraire, cela ne peut que vous stimuler. 3e décan, soyez encore prudent dans votre manière de vous exprimer.

Verseau

Comme nous le verrons, la nouvelle Lune de demain est très positive pour le 1er décan, alors que le 2e devra faire des efforts toute la semaine pour être efficace. Il n'est pas exclu que vous soyez pourtant très motivé, désireux de faire votre boulot, mais certains d'entre vous en seront empêchés parce qu'ils auront un petit problème de santé rapidement réglé. 3e décan, Mercure sera une alliée de poids toute la semaine, il y aura de bonnes nouvelles au programme.

Poissons

Vous n'aimerez pas trop ce lundi parce que vous aurez une facture à régler, ou que vous devrez faire un cadeau à quelqu'un et vous n'avez pas encore été payé. Souvent, le Poissons termine le mois dans le rouge, ou en tout cas en ayant un solde voisin de zéro, et ce paiement à effectuer tombe donc très mal. En revanche, si vous êtes du 2e décan, vous serez plus malin ou plus chanceux que les autres et pourrez solliciter l'aide ou plutôt la compréhension de cette personne.