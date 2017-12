L'horoscope du 29 décembre 2017

publié le 29/12/2017 à 06:44

Bélier

Il y a un problème matériel à régler pour le 2ème décan, mais curieusement vous ne ferez pas ce qu'il faut, vous serez pris d'une soudaine et inexplicable paresse. En fait vous ne serez motivé que si vous pouvez faire table rase en cinq minutes, mais ça ne sera pas possible et il faudra vraiment mobiliser votre énergie pour avancer ! 3ème décan, vivement qu'Uranus reprenne sa route (le 3 janvier), les choses vont se décanter. 1er décan, vous serez ennuyé jusqu'à ce que Saturne rétrograde, en avril ; mais pas tous les natifs du décan en même temps !

Taureau

Chez vous, la Lune s'oppose à Jupiter et cela vous incite à accorder à vos émotions une importance exagérée, 2ème décan. Vous trouverez la situation trop injuste. En particulier si vous êtes né autour du 7 mai, trois jours avant, trois jours après. Il y a une conjoncture très colérique dans le ciel, et cela peut venir d'un partenaire. 1er décan, vous êtes dans une phase ascendante pour le moment, profitez-en à fond. 3ème décan, Jupiter n'est pas loin : problème associatif ou conjugal à l'horizon ?

Gémeaux

Quelques soucis à prévoir dans le travail, avec un collègue ou un supérieur si vous êtes du 2ème décan. Ne faites pas votre mauvaise tête, ça va passer rapidement. Si vous commencez à râler, vous finirez par dire des choses qui dépassent votre pensée, et cela même si vous savez que vous ne devriez pas les dire. 1er décan, né autour du 26 mai, la jalousie pourrait vous pousser à des extrêmes, sachez la contrôler, c'est important. 3ème décan, prenez du recul, débranchez un peu.

Cancer

Jupiter, Mars et d'autres sont en harmonie avec vous, si quelque chose ne va pas, c'est à vous qu'il faudra en vouloir. Parce que là, vous avez des chances à saisir. Vous pourriez même démarrer, ou avoir démarré récemment, une activité qui vous plaît beaucoup - peut-être dans la mode, le luxe, l'esthétique (natif du 2ème décan). 1er décan, c'est toujours un peu difficile à cause de l'opposition restrictive de Saturne, rien ne va comme vous le voulez. 3ème décan, une journée d'amitié, de solidarité.

Lion

Les excès jupitériens sont pour ceux du 2ème décan, attention à ne pas chercher à tout contrôler, même dans votre travail où cela vous est utile. Point trop n'en faut. Vous risquez de vous mettre vos collègues ou employés à dos parce que vous serez un peu "cassant", autoritaire et sans concession. Un trop grand souci de perfection ? 1er décan, Vénus et Saturne se séparent mais vous continuez à ne pas vous sentir en très grande forme. 3ème décan, tout se passe comme vous l'avez prévu.

Vierge

L'association de Mars et de Neptune vous donne foi et confiance en votre habileté à retourner les situations, 2ème décan. Mais ne soyez pas non plus trop en confiance. Jupiter est également de la partie et avec elle il y a toujours de l'excès, quelle que soit la situation. Ne vous croyez pas plus en position de force que vos interlocuteurs. 1er décan, la conjoncture est toujours bonne pour vous et surtout vous construisez : vous en serez plus conscient dans quelque temps. 3ème décan, au repos s'il vous plaît !

Balance

Plaie d'argent n'est pas mortelle, alors essayez de ne pas dramatiser même si la situation vous semble difficilement surmontable. Vous le savez, la roue tourne. Cela s'adresse au 2ème décan qui se voit affligé d'une conjonction Mars/Jupiter en formation (c'est là qu'elle est la plus forte) et qui peut se faire exagérément du mouron. 1er décan, nous l'avons vu hier, il faut être un peu patient : la vie a quelque chose à vous dire, à vous apprendre. 3ème décan, cessez de faire passer les autres avant vous !

Scorpion

L'association Mars/Jupiter dans votre 2ème décan peut se révéler orageuse pour les uns ou elle peut vous permettre de démarrer quelque chose en trombe pour les autres. En tout cas, ces deux planètes de Feu donnent de la vitesse à toute action, décision ou démarrage. Mais il peut aussi y avoir une énorme colère, les foudres jupitériennes ! 1er décan, tout baigne dans l'huile, surtout vos relations avec quelqu'un de l'entourage. 3ème décan, une invitation, un tête-à-tête pour ce soir ?

Sagittaire

Vous avez de belles perspectives, mais pour l'instant vous ne voyez rien venir. C'est normal, 1er décan, il faut attendre la période Verseau pour que ça décolle. C'est-à-dire après le 20 janvier. Il y aura un changement dans votre rythme, il sera plus rapide et vos résultats seront quasi immédiats, tout en étant satisfaisants. 2ème décan, c'est au sein d'un groupe, d'une communauté qu'il pourrait y avoir des incidents et vous en serez touché. 3ème décan, à partir de février, vous ne vous priverez de rien !

Capricorne

Bien reliées, Soleil, Mars, Jupiter vous font des gentillesses 2ème décan. Elles vous donnent la possibilité d'atteindre un objectif ou de réaliser l'un de vos espoirs. Vous êtes plutôt bien servi parce que Neptune fait aussi partie de cette très positive conjoncture qui peut vraiment vous booster et emmener certains en terre inconnue. 1er décan, Vénus est censée adoucir les mœurs et surtout les chagrins, les peines si vous en avez (né les 27, 28 décembre). 3ème décan, on parle bientôt de Jupiter...

Verseau

Mars entre en conjonction avec Jupiter ; natif du 2ème décan, la foudre pourrait se déchaîner. On sera en colère contre vous, ou c'est vous qui enragerez 2ème décan. A moins que vous n'ayez un travail très difficile à faire et que vous ne soyez obligé de vous mobiliser à cent pour cent. Surtout né autour des 4, 5, 6 février. 1er décan, fuir l'amour par peur de souffrir n'est pas une bonne stratégie. Donnez sa chance à l'autre. 3ème décan, Jupiter approche et avec elle la paperasserie augmente !

Poissons

Bonne conjoncture pour ceux du 2ème décan nés après le 6 mars, vous pourriez faire un beau voyage ou trouver un travail dans vos cordes. Mais gare aux faux-pas. Neptune étant en bon aspect avec Mars, il se peut que vous soyez trop sûr de vous et en confiance, ce qui est un comble pour vous qui manquez souvent d'assurance. 1er décan, né autour du 23 février, Vénus accentue votre charme et votre envie de séduire. 3ème décan, Jupiter va bientôt vous donner à vous aussi une belle confiance en vous.