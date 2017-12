publié le 10/12/2017 à 17:42

Que dire qui n’a pas déjà été dit sur Johnny Hallyday ? Nous connaissons tout de la vie de l’idole est jeunes, les malheurs qui ont jalonné son enfance, ses frasques, ses amours et ses désamours. Nous les avons vécus en même temps que lui, nous avons été heureux et malheureux avec lui et surtout on a chanté et dansé avec lui.



De Johnny, nous connaissons surtout son côté Gémeaux, celui qui était resté un éternel adolescent, qui aimait la vitesse, les grosses motos et les soirées alcoolisées où l’on oublie qu’on porte un lourd fardeau. Ce Gémeaux qui aurait voulu rester jeune et insouciant toute sa vie, à l’instar d’un Jean D’Ormesson, Gémeaux du 16 juin, lui. Ils sont partis en même temps, Jean d’O grave et léger, Johnny Hallyday léger et plus grave qu’on ne le pense.

Car derrière le Gémeaux, dont on sait qu’il est un caméléon, qu’il s’adapte à tout et à tout le monde, il y a son ascendant Vierge. Un signe de Terre qui ne correspond pas au Johnny qu’on connaît, bête de scène, idole des jeunes (le Gémeaux encore). Non, la Vierge est timide, pudique, discrète, ritualisée, elle n’aime pas les excès et a le sens de la mesure en tout.

Elle doute en permanence et plus d’elle-même que des autres. Marqué par deux signes doubles (et contraires), notre Johnny aurait pu avoir une double personnalité et il l’a probablement eue un certain temps, laissant ainsi libre-cours à la part auto-destructrice de sa personnalité (Lune en Scorpion).

Force de résilience

Cela dit, il n’a pas pu faire l’économie des traces laissées par ses débuts dans la vie, jalonnés d’abandons, ni des douleurs de ce petit garçon qui a toujours été en lui et que Johnny n’a pas pu totalement soumettre à la résilience. Une part importante de lui puisqu’elle concerne avant tout sa vie relationnelle. C’est en tout cas ce dont nous parle l’axe ascendant-descendant, qui représente le moi face aux autres.



Ce qui l’a sauvé de cette espèce de trou noir qui était toujours en lui et qui aurait pu empêcher toute construction personnelle, c’est Mars en Bélier : sa force de résilience était telle que rien ne pouvait y résister, en tout cas dans sa carrière. Une force qui était née avec lui et s’était incarnée dans un formidable sens du combat (Bélier) pour sa survie et pour sa vie. Une énergie qu’il déployait magnifiquement sur scène, cette scène sans laquelle il aurait probablement sombré.



Et puis, son étonnant instinct (Neptune dans l’ascendant) lui a fait choisir pour compagne un joli Poissons avec qui il a pu se stabiliser. Poissons ascendant Sagittaire, avec la Lune en Taureau, Laeticia a su être la mère qui a tant manqué, l’épouse et l’amie. Elle lui a offert ce qu’il n’avait jamais eu : un équilibre entre lui et lui.