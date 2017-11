publié le 12/11/2017 à 08:00

Jean-Michel Blanquer est Sagittaire ascendant Balance. D'une certaine manière, il ne fait pas mentir son signe, dont la tradition dit qu’il est celui des voyages et des études supérieures. En effet, notre nouveau ministre de l’Éducation nationale a beaucoup voyagé et pas pour des vacances en famille ! Il a tenu différents postes autant en Colombie qu’aux États-Unis, où il est passé par la prestigieuse université d’Harvard.



En outre, son parcours donne le vertige, tant il possède de diplômes et de nominations à des postes importants, toujours en rapport avec la culture et avec l’étranger (il a été recteur de l’Académie de Guyane). Enfin, la Guyane ce n’est pas l’étranger mais plutôt le "lointain". C’est l'une des fortes attirances du Sagittaire qui souhaite toujours, consciemment ou non, dépasser les frontières et tout ce qui peut le limiter. Une disposition qui est encore plus forte chez Jean-Michel Blanquer qui est né un jour de nouvelle Lune et qui a de toute évidence les bons atouts en main pour que la vie réponde à ses ambitions et lui offre ce qu’il aime : se voir confier des missions et les réussir.

Un thème complexe

Car le Sagittaire est un homme de missions, il n’aime pas se poser (pour lui c’est un enfermement) et plus les missions sont courtes et valorisantes, mieux c’est ! Le Sagittaire aime la variété, le changement, mais cela ne signifie pas qu’il est quelqu’un d’instable. On peut penser que c’est une curiosité jamais satisfaite qui le pousse à explorer de nouvelles fonctions, qui sont à chaque fois pour lui comme une aventure. Et on retrouve là encore le Sagittaire, qui n’aime rien d’autre que prendre des risques.



Mais ce n’est pas aussi simple dans le thème de Jean-Michel Blanquer car ces tendances propres au Sagittaire sont contrecarrées par la présence de trois planètes en Vierge, et par celle du maître du Sagittaire (Jupiter) en Taureau. Des signes de Terre, solides, prudents, construits et pour qui l’aventure n’a de sens que si elle est intellectuelle ou intérieure : comme une réflexion sur soi-même qui ressemblerait beaucoup à une auto-analyse. Or le Sagittaire est dans l’action, pas dans l’analyse.

Une volonté de donner le meilleur de lui-même

Voilà qui ne cadre pas du tout avec la spontanéité et l’impulsivité de son signe mais c’est justement ce qui fait tout l’intérêt de ce thème.



Grâce ou à cause de ces trois planètes en Vierge, Jean-Michel Blanquer est un perfectionniste quelqu’un qui ne supporte pas les fautes, les erreurs, et autant chez lui que chez les autres. Il irait presque jusqu’à se punir lui-même quand il fait quelque chose de travers. On peut penser aussi qu’il est un peu ritualisé mais que ce n’est pas forcément une gêne. Cela peut être un léger handicap quand le Sagittaire le pousse à aller de l’avant… Mais il est très possible qu’il ait mis en place ces rituels justement pour ne pas être victime de lui-même et de ses impulsions, peut-être parce que cela lui a joué des tours dans le passé.



On peut donc lui prêter une volonté arrêtée de toujours se corriger, de toujours faire mieux et de n’avoir de cesse que de donner le meilleur de lui-même... Sachant tout de même que dans la Tradition, la Vierge où se trouvent trois planètes de son thème, est le signe de l’enseignement. Et ces planètes se trouvant au service du Sagittaire, on peut en déduire qu’être ministre de l’Éducation est pour lui une nouvelle aventure passionnante.