Astrologie : Laurent Gerra est "capable de tout"

publié le 19/11/2017 à 10:00

"Le rire vient de la reconnaissance d’une laideur qui ne fait pas souffrir ; et la colère, de la reconnaissance de la laideur morale de celui qui réussit sans mérite", disait Aristote. Il y a quelque chose de frappant au premier coup d’œil, quand on regarde le thème de Laurent Gerra, c’est la présence de Mars la coléreuse, la bagarreuse, dans son ascendant. Enfin, c’est plutôt Laurent qui nous cogne, qui nous envoie ses bons mots comme autant d’uppercuts qui nous obligent à nous tordre de rire comme on se tord de douleur.



Pour lui, la différence n’est pas si grande entre plaisir et douleur. En fait, Laurent Gerra est né comme ça, en colère et avec une force de frappe, un plaisir à cogner, dont son humour est le vecteur ; c’est comme s’il avait en lui quelque chose d’un boxeur qui vous mettrait au tapis à coup d’humour incisif qui vous éclate non pas les sourcils ou le nez, mais vous dilate la rate.



Et pourtant, ce qu’on sait de son signe de naissance, le Capricorne, n’a rien à voir avec ce qui vient d’être dit ! Pour la littérature astrologique, la petite chèvre du zodiaque est LE signe du respect des lois et des conventions, le conservateur par excellence, le gardien des traditions. Il est froid, distant, mais il a la réputation d’avoir de l’humour, un humour fin et discret, "so british".

Un humoriste anti-conventionnel

Or, notre Laurent n’a pas tout à fait ce genre d’humour et c’est là où on constate la puissance de l’ascendant dans un thème de naissance. Chez l’humoriste, l’ascendant est en Verseau, le signe le plus rebelle, le plus anti-conventionnel et le plus antisystème qui soit, c’est-à-dire carrément le contraire de son signe solaire le Capricorne. C’est même ce qui le met en colère, le système.





Le mélange du Capricorne et de l’ascendant Verseau, avec Mars en pole position, crée en Laurent une foule de contradictions qui ne sont peut-être pas toujours faciles à vivre pour ses proches, mais qui sont à l’origine de cet humour dont il abreuve les ondes le matin et la scène le soir.



Ces deux natures coexistent et lui donnent une personnalité bourrée de paradoxes, paradoxes dont il a su se nourrir et qu’il a eu la possibilité d’utiliser comme une arme. Il a réussi une sorte d’exploit : gérer sa colère et utiliser une disposition de départ qui aurait plus lui jouer des tours et faire de lui un mauvais garçon, un atout majeur dans son succès.

Il est capable de tout, Laurent Gerra Christine Haas Partager la citation





Le seul problème, si c’en est un pour lui, c’est une dissonance Mars/Neptune qui lui ôte toute limite. Il est capable de tout Laurent Gerra, et plus encore. Si le public s’en réjouit (ou pas, selon les limites dépassées), c’est le plus important à ses yeux. Ce qu’il veut avant tout, et envers et contre tous, c’est choquer, étonner, provoquer, et tant pis s’il doit en payer les pots cassés.



L’après ne l’intéresse pas un instant, ce qui l’intéresse, c’est l’avant, l’anticipation de ce que ses traits d’humour vont provoquer chez l’auditeur ou chez le spectateur. C’est son plaisir à lui, un plaisir d’enfant qu’il retrouve à chaque fois qu’il parvient à fait rire.