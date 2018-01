L'horoscope du 28 janvier 2018

publié le 28/01/2018 à 08:03

Bélier

La dissonance Mercure/Uranus bat son plein et ceux du 3e décan nés après le 15 avril ne sont pas du tout d'accord, mais pas du tout, avec ce qu'on leur impose. Cela fait des lustres que ça dure, Uranus (une planète lente) étant en conjonction avec votre Soleil. Cela peut autant avoir fait de vous quelqu'un d'autre, un être tout neuf, que vous avoir donné l'impression que vous avez des chaînes aux pieds. 1er décan, vous avez la foi, quoi que vous entrepreniez dans les prochains jours vous partirez gagnant.

Taureau

D'habitude, du moment que tout est en ordre, chez vous ou dans votre tête, ça va bien. Sauf qu'en ce moment, il y a comme une rébellion en vous, 1er, 2e décan. Le 1er décan surtout, qui doit déjà sentir la venue d'Uranus, laquelle s'approche peu à peu de vous et va créer d'ici peu les conditions d'un total renouveau, et parfois d'un événement que vous n'avez pas souhaité et qui vous demandera une totale réorganisation. 2e décan, vous en aurez des échos légers à partir du mois de mai.

Gémeaux

Dans votre 3e décan, la Lune fraternise avec Uranus, laquelle vous a mis certaines idées en tête concernant votre carrière et votre besoin de la faire évoluer. Vous allez forcément y penser aujourd'hui et vous interroger sur votre avenir. Cela dit, né autour des 15/16 c'est peut-être déjà derrière vous et vous avez décidé pour certains de changer de job, pour d'autres de ne pas bouger. En tout cas, Uranus étant en bon aspect avec vous, vous aviez le choix, ce qui est quand même un luxe...

Cancer

Sensible à la dissonance Mercure/Uranus, vous ne serez pas d'un commerce très agréable parce que vous aurez tendance à contredire ceux qui vous entourent. Ce sera quasi automatique, c'est à peine si vous vous en rendrez compte et vous ne comprendrez pas toujours pourquoi on vous regarde de travers ou on vous fait des reproches ; cela ne concerne, en principe, que ceux du 3e décan, nés après le 17 juillet. Peut-être que le bon aspect de Jupiter vous rend trop sûr de vous...

Lion

Vous êtes tombé sur quelqu'un ou sur quelque chose qui stimule votre fibre créative, natif de juillet. Mais rendez vous service : proposez, n'imposez pas vos idées. Vous avez le chic pour présenter les choses de manière à ce qu'on ne puisse pas vous contredire, mais aujourd'hui il y a justement de la contradiction au programme puisque Mercure et Uranus sont en bisbille. On ne vous contredira peut-être pas de manière frontale, mais vous entendrez quelques remarques.

Vierge

Votre santé, ou celle des autres si vous êtes un soignant, est une vraie préoccupation, parfois imaginaire. Cela dit, le 1er décan pourrait avoir attrapé quelque chose. Un petit virus de saison un peu désagréable car il crée forcément de l'inconfort. Mais n'en faites pas un drame, vous n'êtes pas le seul ! Vous risquez aussi d'être irrité, mal embouché, parfois sans en connaître la raison : débrouillez-vous pour que cela ne retombe pas sur vos proches, en tout cas s'ils n'y sont pour rien !

Balance

Mercure et Uranus font des leurs ces jours-ci, cela fait déjà un bon moment que ceux du 3e décan ont envie de dire à leur conjoint ou à un enfant le fond de leur pensée. Seulement voilà, ils en craignent les conséquences, ils ont peur qu'on ne les aime plus s'ils disent ce qu'ils pensent. En même temps, vous ne pouvez plus sans cesse ravaler vos colères et approuver implicitement le comportement de l'autre. Mais, sous l'influence d'Uranus, vous êtes en train de changer peu à peu.

Scorpion

Un héritage, le gros lot ou encore le fruit de votre travail, tout pourrait vous enrichir en ce moment si vous êtes du 3e décan, c'est-à-dire né après le 12 novembre. C'est la mission de Jupiter que de vous gâter matériellement. Toutefois, la planète peut aussi être mal intentionnée et vous valoir des ennuis judiciaires, précisément à cause d'une affaire d'argent. Quelque chose que vous n'auriez pas payé aux impôts ou à une administration quelconque. C'est rattrapable, heureusement.

Sagittaire

Les activités en groupe, un sport en équipe par exemple, sont favorisées aujourd'hui, vous pourriez même être une nouvelle recrue si vous êtes du 3e décan. En particulier si vous êtes né après le 16 décembre, le bon aspect d'Uranus (symbole des nouveautés en tout genre) étant toujours actif. Mais il peut avoir bien d'autres significations, je vous en ai d'ailleurs déjà donné quelques-unes. 1er décan, je vous le répète, il faut faire de l'exercice pour éliminer votre surplus d'énergie.

Capricorne

Vous faites partie des signes contrariés par Mercure et Uranus, surtout 3e décan. Des pensées ou parfois des paroles contradictoires risquent de vous perturber. Vos proches, eux, auront le sentiment que vous ne savez pas ce que vous voulez, ce qui est un peu vrai (né après le 15 janvier en particulier). Mais on peut concevoir que la décision qui vous occupe soit difficile à prendre et que vous changiez souvent d'avis. Normalement cela reste dans votre tête, mais là vous avez peut-être besoin d'en parler.

Verseau

Vénus vous fait du charme en ce moment, 2e décan, et vous incite à aimer davantage. Que ce soit la vie, une personne proche, votre conjoint ou juste vous-même. Et Dieu sait que vous avez besoin de vous aimer car c'est rarement le cas ! Le Verseau naît avec l'impression, vraie ou fausse, d'être différent des autres et il peut en faire une force comme il peut en faire une faiblesse. 3e décan, c'est plus calme que lorsque Mars était chez vous, mais vous avez toujours un défi à relever.

Poissons

Jupiter n'est pas tout le temps active, mais elle est bien positionnée dans votre 3e décan et bon an, mal an, vous êtes en train de réussir quelque chose. Cela ne va pas bouleverser votre vie mais la faire avancer et surtout vous donner le sentiment que vous avez de l'importance, que ce que vous faites ou ce que vous êtes compte aux yeux des autres. C'est très valorisant pour le Poissons, qui a souvent l'impression d'être transparent. 1er décan, vous avez quelque chose de difficile à faire.