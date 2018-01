L'horoscope du 25 janvier 2018

publié le 25/01/2018 à 06:21

Bélier

Vous avez beau tirer toutes les ficelles pour garder le contrôle sur votre situation, 1er décan, il y a des étapes dans la vie que vous ne pouvez pas éviter. Ou des situations qui n'ont rien d'exceptionnel, qui arrivent à tout le monde, mais qui vous touchent plus qu'elles ne devraient, certainement parce que vous vous sentez impuissant. Le sentiment le plus fort en ce moment, si vous êtes né autour des 29, 30 mars, est un sentiment de perte, ou de manque d'autonomie, que ce soit au plan financier ou physique.

Taureau

Vous donnez trop d'importance à une affaire qui n'est peut-être pas aussi ennuyeuse que vous le pensez, 3e décan. Mais c'est tellement dur pour vous de renoncer ! Ou de lâcher prise et de vous en remettre à ce que la vie a décidé pour vous... Vous vous attachez profondément à ce que vous possédez, quelle qu'en soit la valeur réelle et il y a peut-être eu un énorme clash dont vous vous remettez à peine. A partir de demain, Mercure va vous aider à prendre du recul dans votre tête.

Gémeaux

Si vous êtes né fin mai, début juin, la rencontre Soleil/Vénus continue à vous faire du bien et à vous donner le sentiment que vous êtes absolument indispensable. Ce n'est pas durable car ces planètes bougent rapidement, mais cela peut avoir pour effet de vous voir plus ouvert à certains changements qui risquent de déboucher sur quelque chose de bien. En revanche, 3e décan, il se peut que vous ne sachiez plus quoi faire pour remettre de l'ordre dans votre vie, privée ou professionnelle.

Cancer

Exception faite des natifs de juin qui peuvent se plaindre, à juste titre d'une conjoncture morose, les autres Cancer sont en plein épanouissement. A titre personnel (certaines attendent bébé) ou à titre professionnel. Mais si vous êtes né autour des 3, 4, 5 juillet vous avez également pu tomber très amoureux/se ou avoir votre quart d'heure de gloire, obtenir un beau succès, un prix par exemple. 3e décan, poussé par Mars vous avez entrepris de rénover quelque chose ?

Lion

Les membres du 3e décan, nés autour des 13, 14 août ne sont pas à l'abri des foudres jupitériennes, c'est-à-dire d'un tonitruant orage qui révèle une grosse discorde. Cela peut être familial, comme cela peut être professionnel. Mais Jupiter en Scorpion s'étant spécialisé dans les révélations en tout genre, il est possible qu'un secret familial sorte, ou soit déjà sorti au grand jour sous cette conjoncture, ou qu'un défaut concernant des travaux dans votre maison ou dans votre appartement apparaisse.

Vierge

Pour faire suite à ce que je vous disais hier, si le ciel est bienveillant avec vous, ça vient aussi de vous et surtout de l'attitude plus cool que vous avez adoptée. 1er et 2e décan vous en êtes déjà passé par là, grâce à une relation proche avec quelqu'un qui sait vous écouter et vous conseiller. Et peut-être également parce que vos affaires marchent mieux. C'est à présent au tour du 3e décan de bénéficier des bienfaits des cieux, en particulier de Jupiter qui représente quelqu'un d'important pour vous.

Balance

D'un côté vous êtes valorisé par les planètes en Verseau, 1er décan, de l'autre Saturne vous casse le moral et fait remonter de désagréables souvenirs d'enfance. Ou qui datent de 7, 14, 21 ans, voire 28 ans. Bref, tout le cycle de Saturne depuis son précédent passage en Capricorne dans les années 1988, 1989. Selon votre âge, cela peut être l'entrée définitive dans l'âge adulte (donc si vous avez 29, 30 ans) avec une épreuve initiatique à traverser. Mais elle vous apportera beaucoup.

Scorpion

Vous vous haussez du col, comme on dit, si vous êtes du 3e décan, mais surtout ne soyez pas dédaigneux, comme vous savez l'être avec certaines personnes. Ceux que vous jugez mal parce qu'ils n'ont pas réussi comme vous, ou qu'ils ne sont pas aussi généreux que vous... Mais il y a tout un tas de raisons qui peuvent vous inciter à vous croire au-dessus des autres et c'est souvent ce qui se passe quand Jupiter se trouve conjointe à votre Soleil (né autour du 13 novembre surtout).

Sagittaire

Fais preuve de gentillesse envers ceux que tu rencontres, leur combat est peut-être plus dur que le tien, a dit Platon. C'est en tout cas le message des astres aujourd'hui. Souvent, vous pensez que la gentillesse est une faiblesse et que l'autorité est une preuve de force. Mais que nenni ! La gentillesse peut être beaucoup plus contraignante que la force, pensez-y et regardez faire le Taureau ! 1er décan, né au début entre le 22 et le 26/11, Mars arrive chez vous et vous voit irrité, fiévreux, parfois intenable.

Capricorne

Une rentrée d'argent, peut-être inespérée pour ceux de fin décembre, à moins que vous n'ayez au contraire le sentiment d'être défavorisé dans ce domaine. Avec Saturne chez vous, on ne sait pas car son rôle peut se révéler plus positif que prévu, selon votre thème natal. Mais il y a de toute façon une notion de perte, voire d'orgueil bafoué pour certains. 3e décan, vous tenez toujours la corde (né autour du 11 janvier) grâce à Jupiter et Mercure qui peuvent vous valoir une très bonne nouvelle.

Verseau

Depuis que Jupiter est en Scorpion, depuis octobre, c'est tout ou rien. Ou vous réussissez brillamment, ou vous vous frittez avec tout le monde par orgueil. Vous ne supportez pas qu'on vous donne des ordres, vous vous sentez manipulé à la moindre action que l'on ferait sans que vous participiez aux décisions prises (3e décan en ce moment). Né fin janvier, aucun problème, Jupiter ne vous concerne plus et Vénus se trouve conjointe à votre Soleil : de l'amour, de l'argent ou juste bien avec vous-même ?

Poissons

La conjoncture vous réussit, elle vous ouvre bien des portes, mais vous n'avez plus le temps d'avoir le temps. Et vous qui êtes un contemplatif, cela vous manque. Vous avez besoin, pour vous sentir en phase, de perdre du temps à rêver, à imaginer, cela fait partie de ce qui vous maintient en bonne santé et vous rend créatif. 3e décan, c'est vous qui êtes le plus concerné par cette conjoncture, mais elle est passée par les autres décans, le 2e ayant été le plus chanceux. Et ça va revenir bientôt.