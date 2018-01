L'horoscope du 24 janvier 2018

publié le 24/01/2018 à 06:15

Bélier

Une rentrée d'argent n'est pas impossible, mais elle est plus une perspective pour l'instant qu'une réalité, 1er décan. Ne mettez pas la charrue avant les boeufs. Certes, vous êtes persuadé que cette affaire va se conclure mais on ne sait jamais : en période Verseau les choses sont souvent aléatoires, gardez cela dans un coin de votre tête. 2e décan, soyez patient les astres vous promettent un bon week-end, d'ailleurs vous avez sûrement prévu quelque chose d'agréable.

Taureau

1er décan, le premier quartier de Lune est pour vous, et il risque d'être un peu électrique car vous aurez le sentiment qu'on vous oblige, qu'on vous contraint. Mais demandez-vous si c'est vraiment la réalité ou si vous n'exagérez pas un peu. On sait que vous n'aimez pas plier, mais là il s'agit juste de vous montrer plus souple. 2e décan, Mercure et Pluton sont vos alliées et accentuent votre lucidité, votre capacité à deviner les autres. 3e décan, né après le 19/5, mettez de l'eau dans votre vin.

Gémeaux

Essayez de ne pas trop vous mêler des affaires des autres car même si vous avez l'impression de bien faire, on risque de vous dire que ça ne vous regarde pas. C'est surtout le 1er décan qui est concerné et qui a intérêt à rester un peu à l'écart aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi parce que vous serez légèrement patraque. 2e décan, vous pourriez être pris de paresse, l'envie de ne rien faire... 3e décan, que vous le vouliez ou non, il va falloir revoir votre rapport à l'argent de fond en comble.

Cancer

C'est une journée positive pour vos négociations et tractations en tout genre, surtout si vous êtes de juin. Vous saurez être ferme sans vous montrer agressif. Mais vous êtes toujours très ennuyé par l'opposition de Saturne qui freine tout pour le moment. Laissez le temps faire son travail, les choses évolueront dans le bon sens. 2e décan, aujourd'hui et demain, faites comme vous le sentez et non comme on vous dit de faire. 3e décan, né les 12/13 juillet, une discussion est dans l'impasse.

Lion

Le premier quartier de Lune valorise Vénus et donc vos amours, ou votre argent. Côté coeur, le 1er décan pourrait être séduit par quelqu'un d'un peu spécial. Nous avons vu que Vénus en Verseau pouvait créer un moment favorable à une rencontre peu banale, avec une personne qui serait différente de vous, mais très attirante. 2e décan, Vénus vous fera des gentillesses ce week-end, avez-vous prévu quelque chose ? 3e décan, né après le 17 août, votre projet a subi un contretemps mais il n'y en aura plus après vendredi.

Vierge

Le ciel est plus complaisant et bienveillant que jamais 1er décan. Vous êtes en confiance, avec vous, avec les autres et vous vous sentez pousser des ailes. Il se peut que l'entente avec un/e collègue y soit pour quelque chose, ou que vous ayez eu un bon résultat dans le travail et que cela vous ouvre des perspectives. 1er décan encore, Mars entame un aspect dynamique, vous allez être surbooké, gare au stress. 2e décan, vous aussi vous allez avoir d'agréables perspectives et pas plus tard que ce week-end.

Balance

Vous disposerez d'un " je ne sais quoi " qui attirera les autres comme par magie. Mais attention, ce magnétisme peut rendre vos amis ou votre conjoint jaloux. Il semble que vous sentirez cette jalousie, elle sera presque palpable. Il n'est pas exclu aussi que vous fassiez une rencontre ou qu'on vous fasse une foule de compliments. 2e décan, Vénus vous promet un week-end presque parfait, avec votre chéri/e ou vos enfants. 3e décan, un début de journée un peu orageux, ça se calmera après.

Scorpion

Soyez conciliant, plus vous serez entier et sans concession, plus vos interlocuteurs se rebelleront et vous diront des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Cela ne concerne cependant que les natifs du mois d'octobre, qui de toute façon risquent d'être déçus par quelqu'un, surtout ceux de la toute fin du mois, voire début novembre. 2e décan, né les 5, 6 novembre, un amour profond est votre essentiel depuis des mois. 3e décan, né après le 20/11, le climat agressif se termine dimanche.

Sagittaire

Mercure et Pluton disent que vous êtes en mauvaise posture sur le plan financier, fin du 2e décan, né vers le 11 et 3e décan. Prenez le taureau par les cornes. Les choses ne vont pas s'arranger magiquement, il faut même peut-être revoir votre relation à l'argent de fond en comble. Une de vos passions peut aussi vous " ruiner ". 1er décan, en revanche, tout semble baigner sur le plan relationnel ; votre complicité avec un proche vous apporte beaucoup, et vous lui apportez beaucoup aussi.

Capricorne

L'aspect majeur pour vous c'est la rencontre Mercure/Pluton qui vous permet de voir au-delà des apparences ou d'obliger un interlocuteur à vous dire la vérité. Cela concerne surtout ceux qui sont du 3e décan et qui disposent aussi de Jupiter. C'est comme si vous étiez chercheur et que vous étiez en train de faire une importante découverte. 1er décan, vous recevez les influx de Vénus jusqu'à vendredi (né après le 28 décembre), cela pourrait correspondre à une rentrée d'argent ou à une acquisition imprévue.

Verseau

Une pause dans cette semaine agitée ? Pour vous sentir bien vous aurez besoin de calme, de tranquillité et si vous fêtez votre anniversaire ce sera dans l'intimité. Il est possible d'ailleurs qu'un parent vous rende visite pour l'occasion, et cela vaut pour tout le 1er décan qui voit la Lune entrer dans un secteur lié à la famille. En outre, né autour du 28, Vénus va charmer votre journée. 2e décan, rien de spécial en apparence et 3e décan, méfiez-vous de ceux qui veulent affirmer leur autorité à vos dépens.

Poissons

Vous vous sentirez relié aux autres et surtout à quelqu'un avec qui vous aimeriez qu'il se passe quelque chose, 1er décan. Mais les signaux ne sont pas clairs. Et tant qu'ils ne sont pas clairs, ne faites pas un mouvement, attendez que cette personne vienne vers vous, on ne sait jamais. Vous avez pu mal interpréter ses signaux à lui/elle. 2e décan, né le 9 mars, un ami pourrait donner de ses nouvelles, ou c'est vous qui donnerez des vôtres.