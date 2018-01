L'horoscope du 26 janvier 2018

publié le 26/01/2018 à 06:23

Bélier

Vous allez casser la baraque avec Mars en Sagittaire ! Rien de mieux pour booster non seulement votre force physique mais aussi votre énergie intellectuelle. Mais pour ne pas déraper, ne pas aller trop loin, la conjoncture vous prie instamment de bien vouloir réfléchir avant d'agir ou de prendre la moindre décision. Prenez sur vous et demandez conseil à une ou des personnes en qui vous avez toute confiance. Par ailleurs, il y aura forcément de la polémique, vous défendrez vos opinions bec et ongles.

Taureau

Mars étant la planète associée aux contrariétés et à la colère, vous devrez mettre le poing sur la table pour récupérer de l'argent et cela risque de vous déplaire. Vous n'aimez pas réclamer, vous pensez que tout le monde devrait faire comme vous et régler ses factures en temps et en heure. Autre possibilité avec Mars en Sagittaire : il se peut que vous ayez une petite opération à subir, qu'elle soit esthétique ou autre. C'est en tout cas le bon moment ; 1er décan jusqu'au 11/2, 2e décan du 11 au 28/2.

Gémeaux

Mars étant la planète associée aux contrariétés et à la colère, vous devrez mettre le poing sur la table pour récupérer de l'argent et cela risque de vous déplaire. Vous n'aimez pas réclamer, vous pensez que tout le monde devrait faire comme vous et régler ses factures en temps et en heure. Autre possibilité avec Mars en Sagittaire : il se peut que vous ayez une petite opération à subir, qu'elle soit esthétique ou autre. C'est en tout cas le bon moment ; 1er décan jusqu'au 11/2, 2e décan du 11 au 28/2.

Cancer

Avec Mars en Sagittaire, vous aurez tendance à vous faire du mouron pour votre santé ou celle d'un proche, mais le problème c'est que vous exagérerez tout. Un simple rhume sera vécu comme si le pronostic vital était engagé ; j'exagère volontairement pour vous faire comprendre qu'avec Mars tout ce qui peut provoquer de l'inquiétude sera décuplé. A vous d'exercer une auto-régulation sur vos humeurs. Toutefois, vous pourriez aussi être débordé de boulot et mal organisé sur le plan des horaires.

Lion

Vous remercierez la conjoncture, Mars en Sagittaire vous verra entreprenant, courageux et créatif. Il n'y a pas de doute, vos talents seront remarqués. Enfin, c'est vous qui par vos actions saurez attirer les regards et créer un climat de succès. Les autres y seront aussi pour quelque chose car ils parleront beaucoup de vous et, vous pouvez en être sûr, ce sera en bien. Pour le 1er décan, cela durera jusqu'au 11 février et pour le 2e du 11 au 28 février. 3e décan par la suite, jusqu'au 17 mars.

Vierge

Il y aura du remue-ménage parce que vous allez faire des travaux chez vous. Il faudra peut-être installer quelque chose qui créera du désordre et vous détestez ça. Mars occupe à présent votre secteur de la maison, qui représente aussi votre intimité, votre vécu. Il est donc possible que vous soyez en colère contre vous-même pour une décision prise trop rapidement, ou contre un de vos proches pour son attitude un peu dédaigneuse. 1er décan jusqu'au 11/2, 2e décan du 11 au 28/2, 3e décan, 28/2 au 17/3.

Balance

Vous serez doublement efficace et rapide avec Mars en Sagittaire. Ce que les autres font en une heure, vous le ferez en dix minutes et sans vous fatiguer en plus. Vous aurez en effet une énergie presque illimitée et rien ne vous fera peur. Souvent, vous voyez votre travail comme une montagne à franchir, mais là tout vous semblera plus facile que d'habitude. Mais attention, vous aurez une répartie un peu trop vive et trop franche, ce qui ne plaira pas toujours à ceux qui vous entourent.

Scorpion

Mars investit le secteur de votre zodiaque qui gère vos possessions et surtout votre instinct de possession. Surveillez d'éventuels forts élans de jalousie. Vous risquez même de créer une crise avec votre partenaire, et parfois pour des broutilles : ne vous laissez pas abuser par votre imagination, elle sera un peu tordue pendant le transit de Mars en Sagittaire et les erreurs au niveau de vos réactions seront fréquentes. Prenez le temps d'examiner les choses à la loupe avant d'entrer en action.

Sagittaire

Mars étant chez vous, 1er décan jusqu'au 11 février, vous serez partant pour tout, très enthousiaste, mais de manière exagérée. Vous ne tiendrez pas en place ! Si vous parvenez à utiliser votre énergie dans une activité physique, ce sera bien plus facile à vivre. Mais cette énergie peut aussi être intellectuelle et vous obliger à faire travailler vos petites cellules grises. Vous pouvez aussi avoir des idées, des opinions, un concept peut-être à défendre. Là aussi, ne soyez pas dans l'exagération.

Capricorne

Mars occupe votre signe d'ombre, avant de débarquer chez vous en mars. D'ici là, vous serez moins dans l'action, plus dans la réflexion, et même un peu trop. Vous avez déjà Saturne, 1er décan, pour vous faire réfléchir en permanence, aussi Mars en Sagittaire ne sera pas très positive ; il est même possible que vous ayez un petit souci de santé, un problème circulatoire par exemple. Il faut simplement que vous évitiez les sources de stress et que vous vous ressourciez plus souvent.

Verseau

L'énergie martienne, très forte dans un signe de Feu comme le Sagittaire, va vous donner la possibilité d'accélérer tout ce qui a trait à vos projets et espoirs. Vous pourrez agir de manière spontanée et enthousiaste, ce qui entraînera forcément les autres à vous suivre comme un seul homme. Mais attention à ne pas froisser certains ego, tout le monde n'aime pas suivre et préfèrent diriger. Réfléchissez-y si vous constater que l'un de vos amis ou alliés traîne un peu des pieds ou vous fait la tête. 1er décan, jusqu'au 11 février, 2e décan du 11 au 28 février, 3e décan par la suite.

Poissons

Ah ! Il va falloir être sérieux, rigoureux, faire des efforts dans le boulot et suivre des directives, obéir, alors que ce n'est pas du tout ce dont vous aurez envie. Par sa position en Sagittaire, Mars va vous donner envie de vous évader, de ne pas avoir de responsabilités sur le dos - enfin pas trop - alors que par sa position au zénith de votre thème, Mars vous invite à multiplier vos actions pour atteindre l'un de vos buts, réaliser l'une de vos ambitions. Donc vous allez devoir choisir : l'effort ou l'évasion ?