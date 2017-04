L’horoscope du 28 avril 2017

publié le 28/04/2017 à 06:34

Taureau

Ce n'est pas un cadeau du ciel, prenez votre mal en patience parce que vous allez justement avoir mal quelque part ou vous poser des questions sans réponses. Et si jamais vous trouvez des réponses, elles ne seront pas celles que vous espériez. Au positif, s'il y en a, Vénus en Bélier vous incitera à être un peu moins dans l'ego et à plus vous préoccuper des soucis des autres que des vôtres. Disons que quelqu'un en aura plus que vous... 1er décan jusqu'au 14 mai.

Bélier

Chez vous, Vénus est encore lente et peut se montrer généreuse avec les natifs de mars. De nouveau, comme en février, votre cœur pourrait battre la chamade. Peut-être allez-vous retrouver une personne que vous aviez connue à l'époque et que vous aviez perdue de vue, ou avec qui ça n'avait pas marché pour X raisons. Et du coup, à présent le contexte étant différent, il pourrait se passer quelque chose. Mais attention, comme toujours, à ne pas vous emballer ni vous engager trop vite.

Gémeaux

Vous avez déjà testé cette position de Vénus, qui est plutôt positive pour vous, vous vous investirez à fond dans un projet que vous mènerez assez loin, 1er décan. Vous le peaufinez peut-être depuis février puisque c'est probablement à cette époque que vous en avez eu l'idée et vous allez pouvoir le mettre en pratique d'ici le 14 mai. A moins qu'une relation ambiguë, entre amour et amitié, ne vous pose question. Allez-vous ou non franchir le pas ?

Cancer

Vénus n'aura pas d'influence sur vos amours, mais plutôt sur vos objectifs qu'elle rendra plus facile à atteindre. Mais seulement si vous êtes du 1er décan. Cela va durer, pour vous, jusqu'au 14 mai. Ensuite, ça se gâtera un peu pour le 2e décan à cause de la dissonance dispendieuse entre Vénus et Jupiter : quelque chose vous coûtera cher (semaine du 8), et surtout si vous êtes né autour des 6, 7 juillet... Quant au 3e décan, né après le 19 juillet, il y aura de fortes turbulences fin mai, début juin.

Lion

Vous ne recevrez que des bonnes vibrations de Vénus et beaucoup obtiendront une belle reconnaissance qui récompensera un difficile travail de longue haleine. En particulier si vous êtes du 2e décan ; mais ce n'est pas encore pour cette semaine. En revanche, si vous êtes du 1er décan, vous recevrez les bons influx de Vénus jusqu'au 14 mai, et il peut y avoir un voyage à deux dans l'air, à moins que vous ne rencontriez ou n'ayez rencontré quelqu'un d'origine étrangère.

Vierge

Vénus va circuler dans un secteur ambigu de votre thème, vous ne saurez pas s'il faut donner votre confiance ou non. Mieux vaut rester sur la réserve pour le moment, même si vous avez envie de démarrer au quart de tour (1er décan jusqu'au 14 mai). Mais ne donnez pas à l'autre l'impression que vous le ou la rejetez. Soyez observateur, multipliez les rencontres afin de mieux percer cette personne à jour. Et ça ne sera pas du temps perdu, pour le 1er comme pour le 2e décan (après le 14).

Balance

Vénus s'oppose de nouveau à vous, 1er décan surtout, et peut raviver un désaccord avec votre partenaire datant de février. Vous pourriez avoir un choix à faire qui concernera votre couple et le fait que vous avez envie de continuer ensemble ou non. Mais vous pouvez aussi faire une rencontre, sentir que vous plaisez à quelqu'un et cela vous troublera, au point que vous aurez probablement envie de passer à l'acte. Mais vous serez vraiment très hésitant... sinon vous ne seriez pas Balance.

Scorpion

En Bélier, signe géré par Mars, Vénus va s'avérer aussi conquérante que bagarreuse en amour. Vous pourriez être en désaccord avec votre conjoint pendant quelques jours. Célibataire, votre manière de séduire sera trop offensive et l'autre risque de vous échapper parce que vous lui ferez peur ! Si quelqu'un vous plaît, faites tout le contraire : montrez les aspects les plus doux de votre personnalité et ne commencez pas à analyser ses comportements pour lui expliquer comment il/elle doit faire.

Sagittaire

Vous aurez besoin de vous prouver que votre séduction ne s'est pas évaporée et tout sera prétexte faire du charme, mais vous ne serez pas content du résultat obtenu. En effet, Mars fait actuellement obstacle à vos satisfactions, 1er décan et cela vous incite à douter de vous. Enfin, le doute ne fera que vous effleurer parce qu'il est rare que vous vous remettiez en question. Sauf si vous êtes du 3e décan : Saturne vous place face à vous-même et aux conséquences de vos comportements.

Capricorne

Déjà en février vous avez pu faire le rapport entre Vénus en Bélier et des émotions fortes et dérangeantes. 1er décan acceptez d'être dérangé jusqu'au 14 mai. Sauf si ce sont des émotions négatives comme la colère, le regret, la nostalgie... Quoique, la nostalgie n'est parfois pas désagréable. Vous pourriez en effet, pour certains, voir quelqu'un du passé ressurgir, et ça a peut-être été le cas en février : vous lui avez donné une chance mais à présent il faut vous déterminer.

Verseau

Grâce à Vénus en Bélier, vous serez en phase avec tous ceux qui vous entourent, vos relations seront complices et l'une d'entre elles le sera plus que les autres. L'amour pourrait ne pas être très loin, mais vous avez déjà eu pareille configuration en février et s'il ne s'est rien passé, cela peut se produire maintenant, d'ici le 14 mai pour le 1er décan. Mais n'oublions pas le deuxième tour de la présidentielle, le 7, qui peut vous voir satisfait du résultat des urnes.

Poissons

Il sera plus question d'argent que d'amour, d'ailleurs dans ce domaine il faut que vous soyez prudent, que vous n'exprimiez pas trop de jalousie. Ce n'est pas le bon moment pour faire votre crise, 1er décan jusqu'au 14. Et ce sera encore plus déconseillé à ceux du 2e décan la semaine du 8. Cela dit vous pouvez aussi être déçu par quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour et qui a tout à voir avec vos préférences. Et il s'agira probablement de vos préférences politiques.