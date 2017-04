L'horoscope du 25 avril 2017

publié le 25/04/2017 à 06:32

Taureau

Ce n'est pas la grande forme et c'est surtout parce que vous vous stresserez à peu près pour tout. Pour chasser le stress, rien de mieux que de vous dépenser. Et essayez aussi de ne pas vous laisser influencer par des oiseaux de mauvais augure, vous serez prompt à les croire alors qu'ils ne s'appuieront sur rien de précis et de vérifiable pour vous affirmer certaines choses. Mais de toute façon, l'ambiance est électrique toute la semaine et ce, pour tout le monde.

Bélier

Les turbulences astrales s'adressent à votre 3e décan, vous vous apercevez peut-être que l'un de vos projets ne tient pas la route et qu'il doit être revu et corrigé. Mais il y a bien d'autres interprétations à faire sur la conjoncture actuelle qui est placée sous le signe de la révolte, du rejet, des retournements de situation. Et vous prenez la situation très au sérieux, ce qui est tout à votre honneur. Mais ne vous sentez pas non plus responsable de tout ; chacun sa part.

Gémeaux

Les turbulences astrales s'adressent à votre 3e décan, vous vous apercevez peut-être que l'un de vos projets ne tient pas la route et qu'il doit être revu et corrigé. Mais il y a bien d'autres interprétations à faire sur la conjoncture actuelle qui est placée sous le signe de la révolte, du rejet, des retournements de situation. Et vous prenez la situation très au sérieux, ce qui est tout à votre honneur. Mais ne vous sentez pas non plus responsable de tout ; chacun sa part.

Cancer

Le ciel de ce mardi est tempétueux, essentiellement pour le 3e décan dont beaucoup de membres sont en train de, ou vont pouvoir tourner une page. De gré ou de force, avec parfois beaucoup de ressentiment à la clé parce que ce n'est pas ce que vous vouliez ou ce que vous aviez prévu. En fait, vous aviez des projets, des choses en cours et vous êtes obligé de tout revoir et même parfois, de tout jeter aux orties. Mais ce sera pour mieux vous réinventer une vie à votre mesure.

Lion

Vous ne serez pas très sage, ce sera même le contraire. Mais c'est ce qui fera votre charme et avec Vénus qui revient bientôt en Bélier, vous allez faire un malheur. La planète repasse au même endroit qu'en février ou fin mars et si vous avez entamé quelque chose d'agréable, une histoire d'amour ou quelque chose d'autre, cela va revenir au premier plan à partir de demain ou jeudi. Pour l'instant, ce sont les natifs du mois de juillet qui seront le plus sensibles à la conjoncture.

Vierge

Vous êtes drôlement courageux, parce que vous n'avez pas l'ombre d'une planète pour vous aider, alors que vous avez un obstacle à franchir, natif du mois d'août. Nous l'avons vu, vous n'êtes pas gâté par Mars qui vous oblige à travailler plus et à avoir de don d'ubiquité, c'est-à-dire à être à plusieurs endroits en même temps. Il vous faudra certainement établir un ordre de priorité, sinon vous allez vouloir tout faire en même temps ce qui sera épuisant et peu productif. Prenez votre temps !

Balance

Si le 3e décan est, comme le Cancer, dans de fortes turbulences, ce n'est pas le cas de ceux de septembre qui se jouent très habilement de toutes les difficultés. Et il est très possible que vous n'en ayez pas, sauf qu'il vous faut réfléchir à un voyage que vous voulez faire pour le boulot ou pour vos vacances d'été. Il est grand temps d'organiser les choses de manière à avoir de la place quelque part... Sauf si vous avez une maison de famille ; mais peut-être que vous n'irez pas cette année ?

Scorpion

Votre travail, ou vos collègues, vos chefs, tout sera une occasion de stress pour le 3e décan. N'hésitez pas à faire plusieurs pauses aujourd'hui pour vous décontracter. Un peu de relaxation, des respirations profondes pourraient aussi vous aider à chasser les stress, principale ennemi de la santé. Le 2e décan, lui, a beau être zen grâce aux bons influx de Neptune, certains auront malgré tout un fond d'anxiété et le plus souvent à propos de détails sans réelle importance.

Sagittaire

Ceux de novembre sont face à des désaccords ou des refus, ceux de début décembre dans une situation embrouillée, quant au 3e décan il va devoir se reconstruire. A cause de la présence de Saturne dans votre décan, c'est votre identité même qui a été en question et, normalement, vous avez dû prendre conscience de votre tendance naturelle à l'excès sous toutes ses formes. C'est justement parce que vous avez été dans l'excès que vous en payez le prix actuellement.

Capricorne

Vous êtes de ceux qui sont sensibles à l'orage astral 3e décan. Mais vous avez l'habitude et la période est propice aux décisions ou aux retournements de situation. Vous avez jusqu'à la mi-mai pour vous débarrasser du problème, à moins qu'il ne se résolve sans votre intervention. En revanche, 2e décan, vous avez un facteur chance grâce aux bons influx de Neptune et ils sont là pour longtemps. Vous aurez souvent un sentiment de gratitude (né autour des 3 et 4 janvier).

Verseau

Vous êtes probablement le seul signe à ne pas être dépassé par la conjoncture et elle convient même à vos projets les plus audacieux si vous êtes du 3e décan. Ce décan est toujours en phase avec la conjonction Mercure/Uranus, qui est en harmonie avec Saturne. Ce que vous projetez ou même ce que vous réalisez en ce moment a toutes les chances de faire un tabac et de s'inscrire dans la durée. Mais il peut, pour certains, être question d'une relation, on en reparlera vendredi !

Poissons

La nouvelle Lune de demain vous sera favorable mais aujourd'hui il va encore falloir vous préoccuper de votre façon de gérer votre argent, ça ne va pas du tout 3e décan. D'ailleurs, la vie vous le dit depuis longtemps et si vous ne répondez pas à ce qu'elle vous souffle, vous risquez de gros ennuis dans ce domaine. 2e décan, il y a quelque chose qui est très amplifié chez vous à cause de la présence de Neptune et cela peut autant être positif que négatif (vous avez pris trop de poids par exemple).