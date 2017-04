L'horoscope du 26 avril 2017

publié le 26/04/2017 à 06:31

Taureau

Une lunaison tonique, qui signe un nouveau départ à venir pour le 1er décan, Il sera accompagné de quelques contraintes, or vous n'aimez pas du tout les contraintes.! Mais il va falloir vous faire à ces aléas car Uranus s'approche de votre signe et certains sentent déjà ses influx car elle sera en conjonction avec leur Soleil, l'aspect le plus fort de l'astrologie. Il se peut aussi que vous ayez peu à peu de nombreuses contraintes à supporter, au boulot ou dans votre vie intime.

Bélier

Les turbulences insistent pour le 3e décan, mais en revanche la vie se montre plus gratifiante pour les natifs de mars qui sont bien servis par la nouvelle Lune. Elle parle d'argent, d'un petit cadeau, d'un gain quelconque. Et comme Mars est également en bon aspect avec vous, vous n'en resterez pas là : vous crierez votre satisfaction sur tous les toits, au risque de rendre les jaloux plus jaloux encore. Mais cela ne vous déplaira pas d'attiser les jalousies !

Gémeaux

Natif de mai, vous êtes trop pressé, trop impulsif, mais la nouvelle Lune se faisant dans un signe de lenteur, vous serez bien obligé de ralentir. Mais provisoirement. Le fait est que Mars se trouve chez vous (nous en avons déjà parlé) et qu'elle indique que vous partez au quart de tour à peu près sur tout ! Vous ne craignez pas la bagarre, la polémique, rien ne vous fait peur, vous n'avez pas conscience des dangers ou des conséquences de vos actes. Donc une nouvelle Lune utile.

Cancer

Vous serez utile à vos amis, ou au contraire ce sont eux qui vous seront utiles, c'est ce que dit la nouvelle Lune ; elle vous branche sur vos besoins et ceux des autres, mais surtout sur les vôtres et sur la manière dont on peut les satisfaire. Attention, 1er décan, c'est vous qui recevez la nouvelle Lune ainsi qu'un aspect mineur de Mars. Il révèle que vous attendez qu'on vous propose de l'aide, alors que d'habitude vous allez la cherchez ou la proposez sans problème.

Lion

La nouvelle Lune étant régie par Vénus, ceux de juillet ont de quoi se réjouir, Vénus regagne le Bélier ce vendredi et l'amour, la passion feront leur grand retour. Certes, il ne s'est peut-être rien passé en février ou dans la 2e quinzaine de mars, mais là ça pourrait chauffer un peu côté coeur. Dans certains cas, c'est l'argent qui sera au premier plan, certains pouvant anticiper des rentrées ou une rentrée conséquente. Un voyage peut être au programme pour d'autres.

Vierge

Un climat qui serait épanouissant parce que très convivial, si Mars ne vous donnait pas autant de travail. Ce que vous aurez à faire captera toute votre attention. Aussi refuserez-vous certaines occasions de faire la fête ou de partir en week-end, conscient que vous serez de vos responsabilités. Et vous êtes de ceux qui les prennent en général très à coeur. De plus, il n'est pas impossible que l'on vous ait imposé un délai et que vous ayez la pression.

Balance

Les questions d'argent sont souvent au 1er plan avec la nouvelle Lune du Taureau. Avec la possibilité d'une bonne affaire, qu'il s'agisse de vendre ou d'acheter. Il faudra juste négocier un peu le prix et si vous ne savez pas faire, demandez à un proche de parler à votre place. Vous avez de nombreux atouts si vous êtes de septembre, non seulement la nouvelle Lune s'adresse à vous, mais vous recevez aussi de dynamiques et surtout très volontaires influx de Mars.

Scorpion

Une lunaison un peu paresseuse, vous aurez envie de déléguer et de vous la couler douce, mais on vous verra venir avec vos gros sabots et il faudra bosser. Mais il n'y a pas que ça ! Il se peut aussi que vous ayez un problème avec un outil de travail et que vous deviez appeler quelqu'un à l'aide. Or, vous n'aimez pas demander de l'aide et vous risquez de faire traîner alors que vous avez besoin de cet outil. Mais c'est encore ce besoin de paresse qui vous poussera à prendre votre temps.

Sagittaire

Les effets de cette douce lunaison pourraient être diminués par l'opposition de Mars qui embête furtivement le 1er décan et peut créer un désaccord, un rapport de force. A moins que vous n'ayez un choix difficile à faire et que la nouvelle Lune vous oblige à vous prendre la tête, à envisager tous les tenants et aboutissants de ce choix. Alors que d'habitude vous agissez à l'instinct et que vous ne vous trompez pratiquement jamais ; vous avez un radar !

Capricorne

Une bouffée d'amour-propre satisfait grâce à la nouvelle Lune ! On vous regardera avec admiration, 1er décan, et on vous dira tout le bien qu'on pense de vous. Et même si on ne vous dit rien, vous sentirez que vous avez tout bon. En fait, vous vous êtes démené pour obtenir quelque chose et vous avez réussi - ou alors vous avez défendu un collègue ou un ami avec succès et la personne vous exprimera sa reconnaissance. On peut même vous faire un petit cadeau !

Verseau

La nouvelle Lune s'intéresse au passé et à la manière dont il s'exprime dans le présent. Et si vous n'êtes pas en paix avec votre passé, il faut y travailler ! Vous risquez d'être freiné dans votre élan qui est très constructif en ce moment. Mais la conjoncture peut être interprétée différemment, surtout pour les natifs de janvier : il se peut que vous soyez en bisbille avec un membre de la famille, l'un de vos enfants éventuellement. Mais rien qui ne soit amené à durer.

Poissons

La meilleure chose aujourd'hui, c'est la séparation définitive de Vénus et de Saturne qui vous ont contrarié depuis 3 semaines, 3e décan. Tout sera moins lourd à porter. Et pour ce qui est de la nouvelle Lune, elle est certes favorable aux natifs de février, mais ils reçoivent aussi une dissonance de Mars qui les rend un peu tranchants dans leurs décisions et dans leur manière de les communiquer aux personnes intéressées. La nouvelle Lune demande plus de douceur. Vous aurez le choix !