L'horoscope du 25 janvier 2017

Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas.

par Christine Haas publié le 25/01/2017 à 06:35

Bélier

Vous ne serez content de rien aujourd'hui, vos projets n'avancent pas assez vite à votre goût. Mais ça va accélérer vendredi, quand Mars atteindra votre signe. Il se pourrait même que les choses aillent un peu trop vite, tant vous serez pressé et impatient. Nous en reparlerons. N'essayez pas de forcer les choses aujourd'hui, de toute façon les vents seront contraires. Rien de grave, ni d'important : c'est vous qui donnerez trop de poids à de petites contrariétés.

Taureau

C'est une bonne journée, même si vous avez une contrainte à supporter, vous la vivrez bien. C'est formidable comme le fait d'être positif change la donne. Quand on voit le verre à moitié plein, les obligations et autres choses casse-pieds nous paraissent mineures et on y fait à peine attention. Mais quand on voit le verre à moitié vide, tout paraît soudain plus difficile. Vous faites partie des signes qui ont la faculté de positiver, alors servez-vous en le plus souvent possible.

Gémeaux

La Lune étant en Capricorne, chez Saturne, vous ne serez pas d'humeur très joyeuse et vos petites blagues habituelles sont fortement déconseillées. Vos interlocuteurs n'auront pas le sens de l'humour et ils n'attendront pas de vous que vous les fassiez rire, mais que vous fassiez preuve de sérieux et de réflexion. Vous aurez éventuellement affaire à quelqu'un de l'administration qui ne rigolera pas et, dans votre intérêt, il faudra vous mettre au diapason.

Cancer

Comme souvent, vous serez trop sensible aux humeurs du temps et surtout à celles de votre entourage. Aussi vous mettrez votre armure, celle qui vous isole. En conséquence, ne vous plaignez pas d'être un peu ignoré ou mal considéré car souvent votre armure est faite d'agressivité : vous attaquez de manière préventive, alors que l'on n'avait peut-être pas du tout l'intention de vous agresser. Tenez compte du fait que vos émotions ne sont pas les mêmes que celles des autres.

Lion

Vous aurez le sens du devoir porté à l'extrême, autant vis-à-vis de vos proches que de vous-même. Cela sous-entend que vous serez très exigeant avec les autres. Et vous n'adoucirez pas votre comportement en restant souriant, ce que vous faites la plupart du temps... Mais vous aurez probablement quelque chose à faire que vous prendrez très au sérieux et il faudra que ce soit exécuté à la perfection. Vous ne pardonnerez pas la moindre erreur.

Vierge

Une bonne journée pour la majorité du signe, vous attirerez l'attention grâce à votre expérience et à vos compétences. Mais né après le 20/9, prenez des gants ! Vous aurez affaire à quelqu'un d'agressif, et c'est peut-être le cas depuis plusieurs jours si vous vivez avec quelqu'un. Cette personne vous cherche et vous ne voulez pas entrer dans son jeu : vous avez raison. Aplanissez les conflits tant que Mars est face à vous ; elle change de signe vendredi.

Balance

Un petit coup de nostalgie, surtout né avant le 4 octobre. Vous ouvrirez de vieux albums de photos ou revivrez des moments où tout vous semblait être mieux. Certes, notre présent à tous n'est pas très réjouissant et le temps est assassin... Il est vrai que vous avez parfois tendance à vous retourner sur le passé et ce n'est intéressant que pour tirer une leçon de vos expériences... Sinon, c'est dans le présent que vous pouvez vous réaliser, ou faire progresser votre vie.

Scorpion

Le moins qu'on puisse dire c'est que vous ne parlerez pas à tort et à travers, vous ne direz que l'essentiel, mais cela vous vaudra de réussir un entretien. Vous ferez très bonne impression car on attendra de vous une attitude à la fois ouverte, curieuse, avec un zest de sérieux et de discrétion. Et si vous êtes né avant le 4 janvier, vous n'aurez aucun problème... A moins que votre ascendant ne dise le contraire : lisez les prévisions le concernant.

Sagittaire

Chercher à être utile, c'est bien, mais il ne faut pas non plus forcer les choses. Acceptez que l'on puisse ne pas avoir besoin de vous, ne le prenez pas mal. Vous êtes parfois très, voire trop présent et même envahissant, mais avec les meilleures intentions du monde. Et vous ne comprenez pas pourquoi vos proches réagissent mal... Demandez-vous, justement, si vous respectez leur espace privé et si vous n'en faites pas trop... pour leur bien.

Capricorne

Dans votre signe, la Lune rencontre Mercure, ce qui est très favorable à vos contacts, rendez-vous et autres démarches, le 2e décan étant le plus favorisé. D'autant plus que Lune et Mercure seront en bonne harmonie avec Neptune et que tout ce que vous ferez ou offrirez aujourd'hui sera très bien accueilli. De plus, vous disposerez d'une intuition et d'une réceptivité qui vous permettront de vous mettre à la place de l'autre, de deviner ce qu'il/elle a dans le coeur ou dans la tête.

Verseau

Il est possible que vous soyez un peu patraque, que vous ayez mal dormi, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui vous serez un peu replié sur vous et très distrait. Vous oublierez certaines choses et à vous voir ainsi plongé dans vos réflexions, distant et même un peu froid, on n'osera pas trop vous aborder. Si vous voulez attirer la sympathie des autres, il va falloir vous y prendre autrement ! Et attention à ne pas égarer un objet auquel vous tenez (né début février).

Poissons

N'hésitez pas à faire appel à vos amis et alliés professionnels, vous aurez de toute façon besoin des autres aujourd'hui, alors n'ayez pas peur de déranger. Vous avez du mal à demander, tout comme les Vierge, cela vous paraît souvent agressif à l'égard de l'autre, alors que c'est tout à fait naturel ! Par ailleurs, il se peut que vous anticipiez une situation, ou que vous soyez dans l'attente de quelque chose : une lettre, un coup de fil, des nouvelles...