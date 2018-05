L'horoscope du 25 mai 2018

publié le 25/05/2018 à 06:52

Gémeaux

Vénus et Saturne sont fâchées jusqu'à dimanche, le plaisir ne sera pas au rendez-vous du week-end et certains seront sérieusement en manque de câlins. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, Vénus représente autant vos amours, votre amour-propre que l'argent. Et c'est peut-être plus ce domaine qui est délicat en ce moment parce que justement Saturne est installée dans un de vos secteurs financiers. Et même si vous gagnez plus, vous dépensez plus et le résultat reste le même.

Bélier

La dissonance Vénus/Saturne dure jusqu'à dimanche, aussi prenez votre mal en patience si vous êtes né fin mars et que vous vous sentez un peu isolé. On peut se sentir isolé au milieu des autres parce qu'on est fixé sur un problème et qu'on ne voit que lui... Cela ne veut pas dire que vous êtes seul et abandonné de tous ! Mais le Bélier à tendance à aller dans les extrêmes ! Et si vous êtes un peu déprimé, vous aurez l'impression d'avoir tous les malheurs du monde sur les épaules.

Taureau

Mercure est enfin chez vous 3e décan, profitez-en pour prendre vos contacts et rendez-vous, la planète ne reçoit ni ne forme de dissonance, les feux sont au vert. Je précise bien, 3e décan ! Le 2e est cependant très chanceux ces temps-ci grâce au bon aspect entre Jupiter et Neptune, vous pourriez avoir du succès dans une affaire ou être en passe de gagner un procès. En revanche, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, c'est toujours très mouvementé pour le 1er décan.

Cancer

Vénus étant dans votre signe, vous serez très sensible à son opposition à Saturne. Il n'est pas exclu que vous ayez une crise à affronter dans votre couple. Ou avec un ami (1er décan). La plupart du temps, c'est la jalousie de l'un ou de l'autre qui sera responsable, à moins que vous n'ayez des exigences difficilement acceptables (vous ou l'autre, encore une fois). En revanche, 3e décan, depuis qu'Uranus est partie vous êtes moins stressé. Une petite balade ce week-end ?

Lion

2e décan, certains affrontent un problème avec l'administration, il se peut qu'on vous réclame une somme trop importante pour qu'il n'y ait pas erreur. Mais la conjoncture pourrait être positive dans certains cas (rares) et vous pourriez alors rentrer une grosse somme à la suite de la vente d'un bien, par exemple. Quelques-uns ont pu aussi, ou peuvent encore, avoir une histoire d'héritage à régler (2e et 3e décan), avec obligation de faire appel à un médiateur.

Vierge

Certains natifs du 1er décan ont pu avoir un brusque changement dans leurs conditions de travail, mais n'en faites pas un drame vous allez vous adapter. Même si c'est encore un peu la révolution en ce moment ! Et il faut savoir que vous aurez de nouveau des changements à gérer en août et en septembre. Si vous essayez de lutter contre ces changements, vous ne ferez que vous épuiser car il s'agit probablement d'une modernisation dont l'entreprise avait besoin.

Balance

L'ambiance n'est pas meilleure qu'hier pour le 1er décan, la pilule est amère mais vous êtes remonté et capable d'imposer vos volontés sans coup férir. Utilisez le bon aspect que Mars vous envoie, c'est un aspect durable et qui montre que vous avez de bonnes ressources pour vous battre, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée pour préserver votre couple ou votre relation avec l'un de vos enfants. 2e décan, une vente ou un achat pourraient être au programme.

Scorpion

Né après le 12 novembre, Mercure est face à vous. Il peut y avoir une négociation pour le 3e décan, et ça marchera si vous savez faire une petite concession. Ce n'est pas trop dans vos habitudes mais vous sentirez que vous n'avez pas trop intérêt à être rigide et à ne pas vous adapter. Une proposition pourrait aussi vous être faite, ou revenir sur le tapis si on vous l'a déjà faite en fin d'année dernière. Les choses se régleront facilement à partir du mois d'août.

Sagittaire

Vous serez sensible à l'opposition de Vénus et de Saturne 1er décan, il pourrait bien y avoir de l'eau dans le gaz car vous avez besoin de liberté en ce moment, et votre partenaire ne semble pas voir cela d'un bon œil ! Mais les questions financières pourraient aussi être au premier plan puisque, comme je vous le disais hier, il semble que vous manquez de fonds pour nourrir un projet. Soyez patient, Jupiter arrive chez vous en fin d'année et le 1er décan verra ses chances décuplées à partir d'août.

Capricorne

Si vous êtes un peu déprimé 1er décan, et avec Saturne chez vous vous pouvez l'être : acceptez-le, ne cherchez pas à montrer le contraire aux autres. C'est un moment comme ça, il passera comme il est déjà passé en fin d'année dernière. Vous supportez beaucoup, vous avez les épaules solides, mais il arrive que trop de choses se soient accumulées et que votre mental ne puisse plus l'accepter. Et il n'y a pas de honte à cela, c'est une réaction normale de votre tête et de votre corps.

Verseau

Le 2e décan a la vedette : né après le 30 janvier vous pourrez tirer profit d'une situation qui semble inextricable. Mais d'instinct vous saurez quoi faire. Souvent, vous voyez des portes de sortie là où les autres ne voient rien, c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'un peu spécial. Cela dit, il arrive que ce soit utopique et que vous deviez remballer vos idées. Mais dans ce cas, il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit, vous n'êtes jamais sans ressources !

Poissons

Vous ne serez pas content de vous, de votre physique 1er décan, mais rien qui vaille la peine de vous cloîtrer chez vous pour vous dissimuler au regard des autres. Vous aurez tendance à exagérer... Dans un autre domaine, il se peut que vous ayez du souci avec l'un de vos enfants, soit parce qu'il travaille mal, soit parce qu'il est patraque. Mais tout ceci est très passager et dimanche vous pourrez passer à autre chose. Grâce à Saturne, vous êtes plus solide face à ce genre de problème.