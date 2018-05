L'horoscope du 24 mai 2018

publié le 24/05/2018 à 06:53

Gémeaux

Ne prévoyez rien d'important aujourd'hui, il y a des chances que ce soit annulé ou que cela ne se passe pas comme vous l'avez imaginé. Demain sera parfait... Ce sera un autre jour en tout cas et il n'y aura pas les dissonances avec Saturne qui sont actives aujourd'hui pendant quelques heures. Même Vénus s'y met et s'oppose aussi à Saturne jusqu'à dimanche. Cela peut vous concerner sur le plan financier où vous aurez la sensation de manquer. Vous pourriez aussi ne pas avoir d'appétit.

Bélier

Vous aurez l'impression d'avoir des bâtons dans les roues à tout moment si vous êtes né fin mars mais vous êtes combatif et rien ne peut vraiment vous abattre. Certes, les dissonances de Saturne, actives aujourd'hui, ont le don de vous énerver parce qu'elles vous obligent à ralentir votre rythme, ou que vous n'avez pas tout de suite ce que vous voulez... Mais vous avez de la ressource et surtout un espoir bien ancré en vous. C'est ce qui vous aide à avancer malgré tout.

Taureau

Vous aussi vous êtes en train de vous battre, de lutter, surtout 1er décan, et comme vous êtes de ceux qui ne renoncent pas, ça peut durer un certain temps. Mais en même temps, selon votre âge, cette configuration peut vous forger le caractère et faire de vous quelqu'un de beaucoup plus fort. Sachez que ce sera moins tendu dès que Mars aura terminé sa dissonance avec Uranus la semaine prochaine. Toutefois, elle va revenir fin juillet-début août et en septembre.

Cancer

Votre signe n'est pas très bien servi, il y a deux dissonances de Saturne pour le 1er décan, faites le dos rond, l'ambiance est morose, mais ce sera très passager. Les plus touchés sont les natifs de fin juin pour qui Saturne est rétrograde et qui vivent les choses de manière négative. Un événement d'un passé récent, ou plus ancien, revient régulièrement vous prendre la tête et provoquer en vous un sentiment de vide ou d'abandon. Mais Uranus est à l'oeuvre et un projet est en route.

Lion

La conjoncture n'a pas trop d'influence sur vous, à part que vous serez plus réaliste que d'habitude et que vous manquerez un peu de confiance en vos idées. Vous ne les exprimerez pas par crainte du ridicule, ce qui est dommage car vous n'êtes jamais ridicule. En outre, vos échanges seront un peu froids voire inexistants avec l'un de vos proches (enfant, frère, sœur). Vous êtes mécontent, vous le lui ferez sentir mais vous ne direz pas forcément ce que vous pensez.

Vierge

Vénus et Saturne s'opposent, mais elles sont toutes deux en harmonie avec vous. Résultat, vous serez plus sûr de vos sentiments et de ceux de l'autre. Un équilibre est dans l'air, surtout pour les natifs du 1er décan, et rien ne pourra vous déstabiliser avant longtemps. Mais ce n'est pas le cas du 2e décan (né après le 8 septembre) qui vient de vivre des moments qui ont pu vous ébranler. Surtout si vous avez pris conscience d'une " arnaque ", matérielle ou affective.

Balance

Les dissonances du jour vous concernent 1er décan, une situation contrariante se répète pour la énième fois, vous devez faire preuve de plus de fermeté. Que ce soit un enfant ou votre conjoint, vous avez face à vous quelqu'un qui cherche finalement à vous faire de la peine, ou à vous faire sentir incapable d'agir en quoi que ce soit. Ce n'est pas acceptable mais c'est une situation dont vous devez apprendre quelque chose sur l'attitude à adopter et qui doit être sans concession.

Scorpion

Saturne occupant un secteur qui représente votre entourage, vous pourriez avoir de la peine pour l'un de vos proches. Les soucis s'accumulent pour lui/elle. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour empêcher cela, mais vous pouvez être là s'il ou elle a besoin d'être consolé. Toutefois, si vous êtes né autour des 23, 24, 25 (tout début du signe), vous êtes un peu trop occupé par vos propres problèmes pour vous pencher sur ceux des autres. Ne vous en culpabilisez pas.

Sagittaire

Vous êtes à fond sur un projet excitant si vous êtes de novembre, mais il va falloir trouver des fonds pour aller au bout. Et pour l'instant, ils vous manquent. Vous allez devoir aller à la pêche aux capitaux et même s'il ne s'agit pas d'une grosse somme on se fera prier pour vous la prêter. Avec Saturne dans votre secteur d'argent, rien n'est facile en ce moment dans ce domaine. Ne mettez cependant pas votre propre argent, ce n'est pas une bonne idée.

Capricorne

Ce n'est encore pas très facile pour ceux de fin décembre, il y a un problème dans votre couple ou alors au sein d'une association professionnelle. Ne luttez pas, avec Saturne il faut suivre le mouvement et accepter, momentanément peut-être, de vous sentir en position de faiblesse. Plus vous tenterez de lutter, moins ça marchera parce que cela n'ira pas dans le sens de Saturne, laquelle demande de reculer ou tout du moins de rester sur place.

Verseau

L'ambiance est toujours électrique pour ceux de janvier, mais ça va se calmer rapidement. Les idées pour améliorer la situation ne vous manqueront pas, surtout aujourd'hui. Cela dit, vous ne déborderez pas d'optimisme et vous aurez probablement raison, il ne faut pas se voiler la face. Il se peut aussi que vous n'ayez pas obtenu un résultat très reluisant dans votre travail ou que celui-ci ne vous ait pas rapporté assez ce mois-ci.

Poissons

De bonnes nouvelles, des contacts fructueux ou des démarches positives sont à prévoir pour ceux qui sont nés après le 11 mars ; et ça va durer jusqu'au 29 mai. Profitez-en aussi pour ouvrir le dialogue avec l'un de vos proches qui se plaint que vous ne lui parlez pas assez, ou que vous ne l'appelez que lorsque vous avez besoin de lui/elle. 1er décan, tout pourrait aller comme sur des roulettes mais la dissonance entre Vénus et Saturne peut créer de l'inquiétude (passagère).