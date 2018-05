L'horoscope du 21 mai 2018

publié le 21/05/2018 à 06:44

Bélier

Une nette amélioration pour le 1er décan qui sera beaucoup moins gêné par Saturne. Au contraire, vous avez toute cette semaine pour lancer des actions. Pour mettre un projet en route par exemple, ou dans un autre domaine, réfléchir sur vous-même et sur une histoire de coeur qui s'est mal terminée, voire qui est en passe de se terminer. Vous aurez envie de tout faire pour rattraper les choses, mais dans un premier temps vous devez comprendre pourquoi et comment vous en êtes arrivé là.

Taureau

En période Gémeaux, ce qui prime c'est votre confort matériel ou physique. Or, ce n'est pas d'actualité si vous êtes d'avril, au contraire vous êtes très déstabilisé ! Mais il peut aussi être question d'argent d'une possible demande de prêt ou de prendre des bénéfices. Mais gare aux utopies et aux pertes sèches 1er décan, avec les aspects qui vous sont tombés dessus, ce n'est pas du tout le bon moment pour demander quoi que ce soit, sauf si vous avez un projet qui se tient (harmonie de Saturne).

Gémeaux

Bon anniversaire ! Vous le fêtez alors que Mars est en phase avec votre Soleil, cela indique que vous êtes sur un projet, mais alors il va vous prendre un temps fou ! En effet, Mars est en Verseau jusqu'à début janvier 2019.Ne ratez aucune occasion : en laissant traîner vos oreilles vous capterez des renseignements qui vous seront utiles. On peut aussi vous proposer un petit job dans un domaine que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas car cela vous permettra de découvrir un nouvel univers.

Gémaux

Avec les Gémeaux aux commandes, vous brûlerez de mieux connaître quelqu'un que vous venez de ou allez rencontrer. N'oubliez pas que Vénus est chez vous ! Elle passe toute la semaine dans votre 1er décan et va corriger les effets attristants et déprimants de Saturne. Mais peut-être qu'après un examen plus attentif, cette personne ne vous plaira pas mais au moins cela vous évitera, pendant quelques jours, de penser aux vexations et autres rejets que Saturne vous impose.

Lion

Le Gémeaux va se lever tous les matins en même temps que vous, vous donnant une bonne dose d'espoir dans un conflit qui semble beaucoup vous préoccuper. Il ne s'agit bien sûr que des natifs de juillet qui seront boostés par cet espoir, un espoir qui peut leur être donné par un spécialiste, quelqu'un à qui ils iront demander son avis. Mais ce n'est pas gagné car il semble que vous allez devoir vous battre pendant un temps assez long, jusqu'en octobre apparemment.

Vierge

Les Gémeaux correspondent toujours à la période des examens, vous pourriez en passer un ou soutenir l'un de vos enfants et le faire travailler d'arrache-pied. Vous avez en effet besoin qu'il ou elle réussisse, c'est même indispensable pour vous car vous vous souciez de son avenir. Vous avez d'ailleurs des idées à ce sujet, qui ont l'air de plaire à votre enfant. Mais, 1er décan, ne soyez pas sans cesse sur son dos pour qu'il/elle travaille. Mettez-lui un cadre, cela suffira.

Balance

Une bonne période s'annonce, le Soleil et Mars étant en harmonie avec vous, vous pourriez prendre une décision ferme et définitive, surtout 1er décan. Depuis le temps que Saturne vous embête, maintenant qu'elle recule il est temps d'avoir des prises de conscience et, éventuellement, d'envisager la situation sous un autre angle. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui devez être aux commandes et qui devez imposer votre façon de voir, il n'y a pas d'alternative.

Scorpion

Les opérations financières et parfois chirurgicales sont au premier plan de cette période Gémeaux, vous prendrez des risques 1er décan, mais ils payeront. Vous pourriez vous mettre ou vous sentir en danger, mais vous êtes protégé par Vénus cette semaine et rien de mal ne peut vous arriver. Faites confiance aux personnes qui s'occupent de vous, tant financièrement que médicalement, ne ruez pas dans les brancards (en général vous n'aimez pas les hôpitaux).

Sagittaire

Si vous avez besoin de trouver un partenaire, un adjoint, quelqu'un pour vous aider, vous n'aurez pas à chercher très loin, regardez autour de vous 1er décan. Vous avez quelqu'un dans votre environnement qui remplit tous les critères et qui semble être quelqu'un d'actif, de volontaire et de décidé. Cela pourrait être un proche, mais comme il semble s'agir d'une unique mission, il ne devrait pas y avoir d'histoire. Il se pourrait même qu'il y ait une bonne somme à la clé.

Capricorne

Les Gémeaux sont un secteur lié au travail, pendant le temps où vous recevez ses influx c'est le domaine qui domine votre vie. 1er décan jusqu'au 1er juillet. Vous pouvez vous y faire remarquer et même briller par la multiplicité de vos compétences et votre puissance de travail. Vous saurez aussi démontrer à quel point vous êtes persévérant et tenace. En outre, si vous avez une carotte financière supplémentaire, vous serez encore plus désireux de travailler.

Verseau

Comme pour les autres signes d'Air, vous serez mis en valeur par les Gémeaux, une des meilleures périodes de l'année pour faire reconnaître vos talents. Vous recevrez d'ailleurs des compliments à propos de votre travail et ils seront très encourageants pour vous. Toutefois, vous serez également attiré par les beaux objets, les beaux vêtements, alors que d'autres pourraient faire de gros travaux chez eux ou dans une maison de vacances. Une aventure pas toujours facile...

Poissons

Vous disposerez d'une imagination débridée pendant la période Gémeaux, utilisez-la positivement dans votre travail, et non pour rêver à d'utopiques aventures. Les romans ça vous connaît, alors pourquoi ne pas en écrire un au lieu de vous inventer des histoires dans la vraie vie ? 1er décan, vous êtes le plus concerné cette semaine, vous risquez de vivre une hypothétique histoire de coeur : n'interprétez pas certaines situations de travers...