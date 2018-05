L'horoscope du 20 mai 2018

publié le 20/05/2018 à 08:30

Bélier

Votre côté sentimental n'est pas toujours évident, mais il sera mis en avant aujourd'hui et votre attitude sera d'ailleurs étonnante pour votre chéri/e. Toutefois, vous ferez fi du regard des autres, surtout si vous êtes un homme, et montrerez franchement ce que vous ressentez. Cela dit, on peut aussi penser que vous passerez votre dimanche avec vos enfants et que vous leur trouverez facilement des distractions. Vous serez très... inventif (1er décan surtout).

Taureau

Ça ne va pas le faire aujourd'hui, la Lune active la dissonance de Mars et d'Uranus, vous allez avoir du mal à tenir en place et à être bien avec vous-même. Souvent, sous une conjonction d'Uranus, on ne se reconnaît plus, on a l'impression de ne plus être le même, ou la même. Mais ne serait-ce pas la vie (et vous surtout) qui vous adresse un message comme quoi il faut accepter de changer quelque chose ? Sachant que le Taureau et le changement ça fait deux !

Gémeaux

Même si vous être un peu nerveux, car la conjoncture a de quoi rendre nerveux, vous devriez passer un bon dimanche, surtout si vous prolongez le week-end. Certains prennent le lundi de Pentecôte et voilà que la semaine va encore être tronquée. Mais vous ne vous en plaindrez pas, surtout si vous faites partie des Gémeaux qui ne sont pas accros à leur travail mais plutôt à leurs loisirs. Or, les loisirs seront en vedette aujourd'hui et demain !

Cancer

Vous n'êtes plus dans le viseur d'Uranus, aussi pas de raison de vous inquiéter. Profitez de ce dimanche pour ne penser qu'à vous et vous faire du bien. Vous n'irez peut-être pas travailler demain (Pentecôte), raison de plus pour vous prélasser toute la journée. Surveillez une tendance à la gourmandise, mais laissez votre sensualité s'exprimer, surtout si vous êtes né en juin. Je vous rappelle que Vénus est conjointe à votre Soleil (né les 22, 23, 24 pour ce dimanche).

Lion

Ce n'est pas la meilleure journée de la semaine pour ceux du tout début du signe, en revanche pour les autres, 2e et 3e décan, ce dimanche devrait être festif. En tout cas vous n'aurez d'autre problèmes que ceux que pose l'actualité (par exemple). Mais pour ceux du début du signe c'est une autre histoire et les tensions risquent de s'accentuer aujourd'hui, peut-être parce que vous serez en famille et que c'est dans ce secteur que vous connaissez une crise ?

Vierge

Vous n'êtes pas concerné par les dissonances, en tout cas pas de près, et vous recevez plusieurs bons aspects qui devraient vous aider à vous détendre. Parce que c'est le plus difficile pour la Vierge : arriver à lâcher prise et à se reposer. Vous reposer le corps, parce que la tête ne se repose jamais, elle ! D'ailleurs, vous avez sans cesse besoin de l'occuper avec des questions - parfois sans réponses - ou même avec des jeux dits " cérébraux ". Et là, le choix est immense...

Balance

L'amitié est au premier plan ce dimanche, mais aussi l'entraide. Quelqu'un peut vous demander votre soutien ou c'est vous qui pouvez avoir besoin d'une épaule. En particulier si vous êtes né début octobre, Saturne est pile en aspect dynamique avec vous et des " affaires familiales " pourraient vous préoccuper - beaucoup vous préoccuper. Peut-être vous faites-vous du souci pour l'avenir de l'un de vos enfants ou pour la carrière de votre conjoint...

Scorpion

Né en octobre, ce n'est pas un dimanche de rêve, mais Vénus veille et en dépit des difficultés que vous rencontrez, vous aurez un petit coin de ciel bleu. Votre partenaire ne semble pas être la personne adéquate mais on ne sait jamais... Vous affrontez peut-être ces difficultés à deux et il/elle sera un vrai réconfort dans ce cas. Mais dans le cas contraire, c'est probablement un ou une amie, voire un frère ou une sœur qui seront un bon refuge.

Sagittaire

Apparemment, vous êtes par monts et par vaux, la Lune en Lion occupant votre secteur des voyages. Les petits comme les grands, vous les avez dans le sang. Évidemment, si vous avez un ascendant très casanier, vous serez peut-être plus dans le voyage philosophique ou intellectuel, mais ce sera quand même une façon de vous extraire du quotidien, du banal et de tout ce qui ne réjouit pas vos yeux ou votre cerveau. Le sport sera aussi un très bon exutoire à toute votre énergie.

Capricorne

Jupiter et Neptune vous entourent, 2e décan, c'est vraiment un facteur de chance et de développement personnel à grâce à une relation qui peut être récente. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dont l'idéal correspond au vôtre, vous avez les mêmes valeurs, mais la personne en question semble plus avancée que vous dans ses connaissances. Ou alors c'est vous qui pourriez servir de guide à quelqu'un qui a bien besoin que vous lui donniez des points de repère.

Verseau

Plusieurs planètes sont en bisbille avec vous, natif du début du signe, nous en avons déjà parlé. Vous pourriez être obligé de remettre certains projets. De les repousser pendant quelque temps mais pas indéfiniment. Le problème sous-jacent peut autant vous toucher personnellement qu'être général : un krach boursier par exemple. Mais il existe d'autres formes de krach et comme la conjoncture est tout à fait inédite, difficile d'être très précise sur ce qui se passe. Peut-être rien !

Poissons

Quel que soit votre décan, vous n'avez pas à vous plaindre de la conjoncture, mais peut-être que vous serez très occupé et que le repos ne sera pas au menu. Cela dit, c'est votre faute ! Vous vous êtes probablement engagé à rendre service aux uns et aux autres et cela risque de remplir votre journée (1e décan). 2e décan, Jupiter s'allie avec Neptune, c'est un bon aspect mais il peut vous faire perdre contact avec la réalité : essayez de ne pas faire d'impossibles rêves.