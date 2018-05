L'horoscope du 23 mai 2018

publié le 23/05/2018 à 06:40

Bélier

Vous aurez l'impression qu'on vous tire par la manche, qu'on vous empêche de d'aller à votre rythme. C'est vrai, aujourd'hui il faut penser avant d'agir, d'habitude vous faites l'inverse ! Mais la Lune est en Vierge et elle vous oblige à une certaine réserve. Toutefois, son opposition avec Neptune peut laisser penser que vous ne tiendrez pas longtemps ! Pour le Bélier, réfléchir c'est se prendre la tête, alors qu'agir c'est toujours mieux que de couper les cheveux en quatre.

Taureau

3e décan, vous étiez un peu oublié par les astres mais Mercure arrive chez vous et vous allez pouvoir imposer votre point de vue en toute circonstance (jusqu'au 29 mai). En outre, vos contacts, rendez-vous et démarches ne poseront pas de problème étant donné que Mercure ne rencontre aucun obstacle. 2e décan, le bon aspect que vous aviez hier est encore d'actualité jusqu'à demain ; la chance est vraiment au rendez-vous si vous êtes né autour du 7 mai.

Gémeaux

Aujourd'hui encore vous serez nerveux et surtout vous bouderez dès qu'on vous fera la moindre remarque. Sauf né en mai, vous êtes rempli de bonne volonté. Vous recevez en effet un aspect encourageant de Mars qui va rester longtemps dans ces bonnes dispositions puisqu'elle va avancer et reculer en regard de votre décan. Peut-être avez-vous un stage ou une formation à faire pour apprendre une nouvelle technique ? Si c'est le cas, cela vous sera très profitable.

Cancer

Si vous êtes né en juin, Vénus entame sa dissonance avec Saturne, il pourrait y avoir de la tristesse ou une forte nostalgie dans l'air pendant quelques jours. Vous avez peut-être été obligé de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un et vous en éprouvez un légitime ressentiment, mêlé de regrets. Mais tournez-vous plutôt vers l'avenir car Uranus a entamé un bon aspect avec vous qui va durer bien plus longtemps que celui de Saturne et il va y avoir du nouveau.

Lion

2e décan, vous pourriez vous tromper sur quelqu'un, aussi évitez les jugement hâtifs et parfois injustes, notamment si vous êtes né autour du 9 août. Mercure et Jupiter s'opposent et vous envoient des influx un peu rigides, qui peuvent aussi vous confronter vous-même à la mauvaise foi des autres. Mais c'est peut-être déjà arrivé car l'aspect en question est exact aujourd'hui et commence donc à être moins puissant. Toutefois, certains continuent à devoir faire valoir leurs droits.

Vierge

Une configuration spéciale pour le 2e décan qui reçoit Lune, Mercure, Neptune et Jupiter. Vous allez devoir rétablir une vérité ou déjouer une entourloupe. En particulier si vous êtes né autour du 9 septembre. Mais ces aspects peuvent produire bien d'autres situations, dont le point commun sera le risque de vous tromper, d'être trompé ou manipulé : vous pourriez en prendre conscience aujourd'hui, ou en avoir pris conscience récemment.

Balance

Ça marche, 1er décan ! Vous avez réalisé quelque chose et vous constatez que cela pourrait bien être un succès. Vous vous demandez si vous ne rêvez pas ! Mais faites-vous confiance car ce n'est pas terminé... Cela dit, votre partenaire peut être celui ou celle qui réussit et ce sera pareil pour vous, ce sera autant votre réussite que la sienne. Vous pouvez continuer à entreprendre, surtout dans le domaine créatif, tout ce que vous ferez a des chances d'aboutir positivement.

Scorpion

La conjoncture est toujours excellente pour le 2e décan, et il y a du réconfort pour le 1er décan qui est quand même un peu secoué sur le plan relationnel. Est-ce vous qui avez envie de partir, de changer d'air, est-ce l'autre ? En tout cas l'orage gronde et ce n'est pas terminé. Une association, un partenariat peuvent aussi être remis en question parce que vous ne vous entendez plus ou parce que quelqu'un exerce sur vous une trop forte contrainte et vous n'avez plus votre liberté.



Sagittaire

Respecter les règles, rester dans le rang ce n'est pas trop votre " truc ", mais il y a des moments, comme aujourd'hui, où vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon vous vous sentirez coupable ! Cela concerne surtout le 2e décan, qui peut avoir envie de fuir ses responsabilités parce qu'il en a assez de supporter une certaine situation (né autour des 8 et 9 décembre) où il ne peut pas imposer ses volontés et doit subir celles d'une autre personne.

Capricorne

1er décan, face à vous Vénus s'oppose à vous et à Saturne. Ne vous étonnez pas si vous vous sentez un peu seul ou incapable d'exprimer des sentiments. Coincé ! L'aspect en question se terminera dimanche et peut aussi avoir un impact sur votre bien-être, sur votre confort. Vous pouvez avoir mal quelque part, par exemple, ou souffrir pour l'un de vos proches qui a des problèmes. Et, apparemment, ça ne va pas mieux du côté du travail où vous pourriez vous sentir inutile.

Verseau

Vous avez des échanges en ce moment avec un avocat ou un notaire et l'affaire qui vous occupe n'avance pas vraiment. Il va falloir attendre le mois d'août. Cela se fera peut-être avant car c'est lié à Jupiter, qui est rétrograde ces jours-ci et repartira en marche directe en juillet. Mais le temps qu'elle reprenne un peu de vitesse... Toutefois, il n'est pas sûr que vous soyez satisfait de ce que vous aurez obtenu. 1er décan, vous êtes toujours en effervescence.

Poissons

Si vous êtes du 2e décan, une très intéressante proposition pourrait vous être faite. Mais vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'un leurre ou d'une fausse bonne idée. Neptune est en effet au centre de la conjoncture, mais comme elle forme de bons aspects vous pouvez très bien ne pas voir ce qu'il y a de pas net dans cette proposition. Restez vigilant, ne vous emballez pas, enquêtez et seulement après vous pourrez envisager de répondre positivement.