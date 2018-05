L'horoscope du 22 mai 2018

publié le 22/05/2018 à 06:41

Bélier

1er décan, né avant le 27, l'espoir et les projets sont au 1er plan. En revanche, né après le 27, à cause de Saturne vous ne voyez que ce qui ne va pas. Et vous avez probablement de quoi nourrir votre pessimisme car la conjoncture n'est pas brillante. Essayez de ne pas vous projeter dans un avenir trop sombre, la roue tourne rapidement et surtout vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous-même pendant cette période saturnienne (jusqu'en décembre 1er décan).

Taureau

Les mieux servis sont ceux du 2e décan, et le contraste est grand avec le 1er décan très malmené par les astres. Né vers le 7 mai, vous avez toutes les chances ! On pourrait, aujourd'hui ou demain, vous faire une offre qui vous semblera peut-être trop belle pour être vraie, mais il faudra creuser la chose et attendre que Jupiter soit de nouveau directe (après juillet) pour vous apercevoir que ça vaut la peine. Une association, un partenariat productif ?

Gémeaux

C'est en traînant des pieds que vous irez au travail ce matin, vous n'êtes pas en pleine forme et il est possible que ce soit parce que vous dormez mal. Le Gémeaux est généralement un petit dormeur, mais cela ne vous empêche pas de vous ressourcer. Le problème en ce moment, c'est que la recharge énergétique ne se fait pas bien et que vous vous levez fatigué. Heureusement, vous retrouverez vite votre énergie et votre motivation en cours de journée, c'est ce que dit Mars en Verseau.

Cancer

Vous allez recevoir un aspect très chanceux, 2e décan, qui indique que vous pourriez avoir une forme de reconnaissance, surtout né autour des 8, 9 juillet. Matérielle ou autre, cette reconnaissance sera ou est déjà très flatteuse pour vous ; ce sont des planètes lentes qui sont impliquées et cette impression d'être guidé par un destin bienveillant peut durer. Il se peut aussi que vous ayez de la chance au jeu, alors pourquoi ne pas tenter le coup ?



Lion

L'orage gronde toujours pour le 1er décan, vous devez peut-être faire un choix rapidement, sans avoir la certitude que c'est le bon ni où il va vous mener. C'est la croisée des chemins, surtout si vous êtes né au tout début du signe, mais cela peut impacter tout le 1er décan. 2e décan, l'harmonie Jupiter/Neptune qui est active toute la semaine touche surtout ceux du 9 août et peut leur valoir une ou des aides dont ils ont absolument besoin. Elles tombent au bon moment.

Vierge

Lune et Vénus sont en phase avec vous 1er décan, cela signifie qu'une relation va se révéler utile à l'une de vos actions, ou que c'est vous qui vous rendrez utile. En tout cas, la solidarité et l'entraide sont de mise aujourd'hui, que vous en bénéficiez ou que vous en fassiez bénéficier un ami. Cela dit, Mars (travail) étant en Verseau vous aurez peut-être besoin d'un coup de main pour vous adapter à un nouvel outil de travail, ou c'est vous qui formerez quelqu'un à cet outil.



Balance

Vous aurez besoin qu'on vous fiche la paix pour vous concentrer sur un travail, ou sur une réflexion, mais bien évidemment tout le monde aura besoin de vous ! On dirait qu'ils le font exprès, penserez-vous, mais non ! Rien d'inhabituel puisque vous n'avez pas pour habitude de les envoyer promener ou de leur mettre des limites. Du coup, vos proches se permettent tout et on peut même penser qu'ils ne respectent pas votre intimité. A vous de changer la donne !

Scorpion

2e décan, vous recevez de bons influx de Mercure, Jupiter et Neptune qui décuplent votre générosité, votre ouverture aux autres et votre confiance. Celle que vous avez en vous-même, comme celle que les autres placent en vous. Attention toutefois, vous ne pourriez pas voir que vous dépassez les limites et que vous êtes un peu trop confiant, trop sûr de vous. Avec Jupiter/Neptune on prend de la hauteur, alors essayez de garder un pied sur terre quand même.

Sagittaire

Il est possible que vous ayez à vous expliquer avec quelqu'un, probablement au travail. Mais essayez de ne pas l'écraser sous le poids de votre mépris. Même si ce que vous avez à lui reprocher est important à vos yeux, ne lui mettez pas la honte devant tout le monde (2e décan surtout). 1er décan, vous n'êtes pas trop mal servi, ça bouge beaucoup en ce moment, vous êtes " accro " aux informations et il y en a des quantités à absorber. Soyez un peu plus sélectif...

Capricorne

Une bonne conjoncture pour le 2e décan ! Vous pourriez recevoir une excellente nouvelle ou une proposition que vous trouverez presque trop belle pour vous. Né autour du 7 janvier en particulier (deux jours avant, deux jours après), vous pouvez aussi connaître le succès grâce à un projet qui plaît et qui peut même toucher le public dans certains cas. Aujourd'hui et demain sont, pour vous, les meilleurs jours de cette semaine. Mais né fin décembre, ce n'est toujours pas formidable.

Verseau

Vous êtes un peu en surchauffe 1er décan, vous démarrez probablement quelque chose de nouveau ou allez le faire prochainement et vous êtes tout retourné. En-dehors du déménagement dont nous avons souvent parlé, c'est toute une histoire qui peut s'être terminée récemment, une importante page peut avoir été tournée, et si vous n'êtes pas du genre nostalgique vous êtes comme tout le monde : vous avez un pincement au cœur quand quelque chose s'en va à tout jamais.

Poissons

Jupiter, Mercure, Neptune, les trois planètes sont en phase avec vous et décuplent votre volonté d'être un bon samaritain et de vous sacrifier aux autres. Cela concerne surtout le 2e décan qui peut aussi avoir une belle chance à saisir, surtout si vous êtes né autour du 7 mars ; une occasion qui s'est peut-être déjà présentée d'ailleurs et qui revient pour être discutée. Toutefois, une mission à l'étranger ou un départ pour un pays exotique pourraient aussi être en question.