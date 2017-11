L'horoscope du 24 novembre 2017

publié le 24/11/2017 à 06:16

Bélier

Votre avenir vous pose problème si vous êtes né en mars, vous y penserez souvent aujourd'hui car les perspectives qui se présentent ne sont pas réjouissantes. Et c'est à cause de la dissonance de Saturne qui s'est mise en place depuis un certain temps déjà (avril-mai) : vous craignez de perdre l'un de vos avantages ou un travail. 2e décan, ne vous laissez pas gagner par l'impatience, même si la vie n'est pas facile si vous êtes né vers le 7/4. 3e décan, l'espoir vous porte, il faut y croire.

Taureau

Vous ne serez pas content car vous aurez une contrainte sur les épaules. Il faudra en effet sortir de l'argent pour un achat ou pour un membre de votre famille. Or, les obligations, ce n'est pas votre fort, vous les supportez très mal et en général et si vous le pouvez, vous les remettez au lendemain ; quand vous ne les rejetez pas ! Cela vaut pour le 1er décan mais aussi pour le 2e qui pourrait avoir à anticiper cette dépense ou ce prêt. 3e décan, né le 11/5, un petit accrochage avec un collègue ?

Gémeaux

Une bonne journée pour ceux qui sont nés en mai, ils se sentiront plus libres et ils auront une plus grande marge de manoeuvre dans le domaine relationnel. Vous pourrez n'en faire qu'à votre tête si vous êtes du 1er décan, votre humour et votre rapidité d'esprit séduiront ceux que vous croiserez, et vos proches également. 2e décan, méfiez-vous car l'un de vos projets pourrait être marqué du sceau de l'utopie si vous êtes né vers les 1er et 2 juin. 3e décan, pour être efficace, vous êtes efficace !

Cancer

Les natifs du 1er décan sont en pleine réflexion depuis quelque temps, des choix difficiles s'offrent à eux et ils n'ont pas fini de se prendre la tête sur un sujet. A priori, ce sujet concerne soit un bien immobilier, soit un bien immatériel comme votre travail et les difficultés, genre bâton dans les roues, que vous y rencontrez. 2e décan, des questions financières comme des dépenses à prévoir, risquent de vous préoccuper dans la journée ou demain. 3e décan, ne vous retournez pas sur le passé.

Lion

Le couple est au premier plan du week-end, soit vous aurez envie de tout faire à deux pour vous rapprocher de l'autre, soit au contraire vous prônerez la distance. Peut-être parce que vous aurez besoin de vous sentir libre, d'avoir du temps pour vous tout seul. Mais il serait bon que vous l'expliquiez à ceux qui vous entourent (1er décan). 2e décan, le noeud Nord de la Lune passe sur votre Soleil, c'est de bon augure pour vos affaires de coeur ou d'argent (né vers le 11/8). 3e décan, vous prenez les problèmes à bras le corps.

Vierge

Si vous êtes du mois d'août, un besoin de perfection décuplé vous poussera à travailler avec acharnement et, parfois, à accuser les autres de ruiner vos efforts. Il est possible que vous ayez un petit accès de parano, sauf que peut-être, quelqu'un pourrait se plaindre que vous en faites trop ; un proche semble-t-il (1er décan). 2e décan, vous aussi aurez beaucoup de boulot et peut-être même que vous en rapporterez à la maison ! 3e décan, on pourrait vous dire de la boucler !

Balance

Une agréable fin de semaine, en tout cas si vous êtes du 1er décan, vous vous changerez les idées et ça vous fera du bien car Saturne crée déjà des problèmes. Peut-être une question familiale qui va vous travailler presque toute l'année : l'orientation d'un enfant ou son futur départ de la maison peuvent vous perturber. 2e décan, les influx de Jupiter se font sentir sur votre argent : un important achat à faire, quelque chose à vendre ? 3e décan, né avant le 17, vous êtes libéré des contraintes d'Uranus.

Scorpion

Né après le 12 novembre, Vénus et ses charmes vous ensorcellent - ou c'est vous qui ensorcelez l'autre. Mais une histoire d'argent peut aussi vous chambouler. Avec Vénus, on ne sait jamais s'il est question d'amour ou d'argent, cela dépend du secteur de votre thème natal qu'elle occupe. 2e décan, des souvenirs risquent de vous perturber un peu au cours du week-end, vous aimeriez bien les envoyer au diable... 1er décan, gardez les pieds sur terre en ce qui concerne votre argent.

Sagittaire

Des perspectives excitantes, amusantes, inédites pour terminer cette semaine, tout ce qui sera nouveau vous plaira et si c'est votre anniversaire, vous serez gâté. Peut-être justement par quelque chose issu des nouvelles technologies ? Mais un départ en week-end ou tout autre genre de déplacement peut aussi vous tenter. 2e décan, il ne se passe toujours rien, mais vous êtes d'humeur coquine et taquine aujourd'hui, vos proches s'en amuseront ou s'en fâcheront. 3e décan, Mars en Balance et Mercure chez vous sont en bons termes, vous aurez le dernier mot dans toute discussion.

Capricorne

Protégé par Vénus et donc par des amis bienveillants, vous supporterez sans problème le mauvais caractère de votre boss ou de votre conjoint, 3e décan. Mais sa mauvaise humeur peut le/la conduire à repousser l'une de vos demandes, ce qui aura alors pour effet de vous vexer et de vous faire dire des choses que vous ne pensez pas. 2e décan, Jupiter et Neptune sont en harmonie avec vous, un aspect très généreux sur le plan affectif ou financier. 1er décan, une petite forme ?

Verseau

Avec la Lune dans votre signe, vous risquez d'avoir à soigner quelqu'un ou à aider cette personne moralement. Il s'agira probablement de l'un de vos proches amis (1er décan). Il est vrai que votre tribu amicale est souvent essentielle, le Verseau étant le signe attribué à l'amitié depuis que l'astrologie existe. On ne peut pas avoir meilleur ami que vous ! 2e décan, prenez votre mal en patience si Jupiter vous donne trop de travail ; ça risque de durer. 3e décan, Saturne s'en va et vos projets vont se débloquer.

Poissons

Vous procrastinerez et passerez la journée à vous dire que vous pouvez remettre ceci ou cela à demain voire à un autre jour ; mais vos obligations vous rattraperont. Elles vous rattrapent toujours. Si, à force de les oublier, elles pouvaient aussi vous oublier... Cela ne devrait concerner que le 1er décan aujourd'hui. 2e décan, ce sera votre tour demain, alors anticipez et occupez-vous de vos affaires. 3e décan, vous êtes sous le charme d'un endroit où vous aimeriez vivre ; ou d'une personne étrangère.