L'horoscope du 23 novembre 2017

publié le 23/11/2017 à 06:27

Bélier

Si tout baigne pour ceux de Mars, en revanche ceux qui sont nés après le 15 avril ont encore du pain sur la planche avec un problème dont ils aimeraient se débarrasser. Enfin, ils pourront commencer à faire un grand nettoyage à partir de début janvier et ils seront sortis d'affaire au printemps. Mais après bien des hauts et des bas. 1er décan, le Soleil vous donne les moyens de vos ambitions, soyez au bon endroit et au bon moment si vous êtes né aujourd'hui. 2e décan, rien n'est vraiment urgent.

Taureau

Un travail est au premier plan pour le 3e décan, il le sera jusqu'au 9 décembre. Il pourrait s'agir d'une transaction à mener ou d'un contrat à examiner avec soin. Mais il peut aussi être question de vous soigner, chaque membre du décan pouvant être concerné deux ou trois jours d'ici le 9 par un mal de gorge ou un rhume. 1er décan, seul le Soleil vous " parle " et met en lumière un problème d'achat ou de vente. 2e décan, rien de très excitant au programme de la journée, profitez du moment présent.

Gémeaux

Evitez de tout faire trop vite aujourd'hui, surtout 3e décan. Quoi que vous en pensiez, vous avez du temps devant vous, inutile de vous mettre la pression pour rien. Vous avez souvent une mauvaise estimation du temps et là, c'est probablement parce que vous serez pressé de vous débarrasser de certaines tâches ennuyeuses. 2e décan, votre ciel est un peu vide aujourd'hui, même Neptune ne se fait pas sentir, en tout cas vous êtes tranquille jusqu'à dimanche. 1er décan, une invitation pour le week-end ?

Cancer

Des remous que vous connaissez bien se réveillent aujourd'hui, 3e décan né après le 18 juillet. Il faudrait accepter ce qu'on vous impose et vous ruez dans les brancards. Vous détestez qu'on vous contraigne, mais il y a des situations que vous êtes obligé d'accepter, simplement parce qu'elles ne dépendent pas de vous. 2e décan, vous n'avez plus d'aspect des planètes rapides, seule Neptune est en phase avec vous et aiguise votre curiosité, votre envie d'apprendre. 1er décan, votre anxiété serait-elle liée à l'argent ?

Lion

Une fin de semaine très sympathique et chaleureuse pour le 1er décan, à l'occasion d'une mondanité, vous pourrez enfin vous montrer sous votre meilleur jour. Parce que cela n'a pas été toujours le cas pendant la période Scorpion, où vous avez pu essuyer des vexations, et même des injustices. Mais cela semble terminé. 2e décan, Jupiter n'est pas très facile à vivre, vous risquez d'être dérangé parce qu'il y a des travaux chez vous ou près de chez vous. 3e décan, quelque chose se décoince.

Vierge

Une dissonance Mercure/Saturne se prépare pour certains natifs du 3e décan, qui seront obligés de se taire et ne pourront pas dire ce qu'ils ont sur le coeur. La situation est encore délicate si vous êtes né après le 19 septembre, mais plus pour très longtemps. Déjà, né avant le 19, vous n'avez plus de frein, sauf peut-être dans votre tête. 2e décan, pas d'aspect pour le moment, sauf bien sûr celui de Neptune. Mais il n'est pas activé. 1er décan, avec le Sagittaire le passé pourrait aussi se manifester.

Balance

Né après le 17 octobre, le boulot d'Uranus n'est pas terminé, vous avez encore quelques prises de conscience à opérer concernant vos relations sentimentales. Si vous ne résistez pas, si vous acceptez de changer, vous verrez que vous ferez de meilleurs choix parce que vous attendrez moins d'un/e partenaire. 2e décan, le récent passage de Mars a pu générer de la colère, mais c'est terminé à présent et vous n'êtes pas rancunier, normalement. 1er décan, tout baigne semble-t-il.

Scorpion

Vous n'êtes pas les plus malheureux, 2e décan, mais il ne se passe pas grand-chose. Cette sorte d'inertie va rapidement disparaître puisque Jupiter arrive chez vous. Au positif, comme au négatif, cette planète est un amplificateur et certains de vos talents comme certains de vos défauts sont déjà mis en avant par Jupiter. 3e décan, vous n'aurez pas trop la forme jusqu'au 9 décembre, vos amours en seront responsables. La jalousie aussi. 1er décan, essayez de préserver vos économies (si vous en avez).

Sagittaire

3e décan, vous prenez les commandes grâce à un énergique aspect de Mars. Vous vous sentirez fort et aurez tendance à zapper les avis ou les idées des autres. Si vous avez quelque chose de précis à faire, entourez-vous de personnes compétentes, vous savez lesquelles, mais ne les traitez pas en quantité négligeable. 1er décan, vous vous faites remarquer par vos capacités, vos talents, vous attirez tous les regards et attisez les jalousies. 2e décan, le ciel vous oublie et vous aussi vous aimeriez bien oublier...

Capricorne

Vous êtes marqué par l'influence de Jupiter si vous êtes du 2e décan et il n'est pas impossible que vous ayez une chance inespérée à saisir prochainement. Surtout si vous êtes né vers les 1er, 2, 3 janvier. Un projet pourrait beaucoup vous exciter, à moins que vous n'ayez un nouveau boulot en perspective. 1er décan, il faut vous contenter des influx solaires, pas très valorisants pour votre ego, sauf si vous vous dévouez à quelqu'un. 3e décan, le ciel sera orageux jusqu'à ce soir (né après le 15/1).

Verseau

Vous trustez pratiquement tous les astres rapides, 3e décan, alors ne laissez pas passer l'occasion de parler de vos idées ou de vos projets, ça va bouger. C'est même en train de bouger et vous serez dans cette ambiance jusqu'au 9 décembre car Mars vous envoie des ondes énergétiques. Faites du sport aussi, si vous le pouvez. 1er décan, votre seul ami en ce moment c'est le Soleil, qui vous permet de jeter un peu de poudre aux yeux. 2e décan, Jupiter est contradictoire ; il faut lâcher prise tout en tenant bon !

Poissons

Si vous avez des remarques à faire, si vous êtes mécontent 3e décan, ne restez pas sans réagir de peur de déplaire. On ne gagne rien à vouloir plaire à tout le monde et il est à peu près impossible de se faire aimer de tous ; cela n'a d'ailleurs qu'un intérêt très relatif. Osez dire ce que vous pensez, ce qui ne va pas, affirmez-vous. 2e décan, né les 1er et 2 mars, vous commencez à voir le bout du tunnel, pour ce qui est de la dissonance de Neptune. 1er décan, évitez de vous mettre en faute au boulot.