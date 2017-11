L'horoscope du 21 novembre 2017

publié le 21/11/2017 à 06:24

Bélier

Il y a de la grogne dans l'air pour ceux de mars, mécontents de quelque chose. Mais il semble que vous ferez l'effort de garder votre mauvaise humeur pour vous. C'est-à-dire que vous ne serez pas sûr de vous, que vous vous demanderez si vous ne vous trompez pas sur les vraies raisons de votre insatisfaction - très passagère, juste quelques heures. 2e décan, les tracasseries dont on parlait hier peuvent aussi concerner votre forme/ santé. 3e décan, un nouveau boulot à l'horizon ou déjà entamé ?

Taureau

Né fin avril, Lune et Jupiter s'opposent, donc vous pourriez vous opposer à quelqu'un, un concurrent par exemple ; or les rivalités vous mettent mal à l'aise. Ce n'est pas ce qui vous motive dans la vie et votre premier mouvement est d'éviter tout ce qui dérange votre tranquillité. Les natifs de fin avril, début mai sont concernés. 2e décan, vous aussi vous recevez à présent des influx jupitériens qui peuvent créer un conflit, administratif ou légal. 3e décan, à partir de jeudi Vénus valorisera votre vie sociale.

Gémeaux

La Lune en Capricorne vous place face à la réalité : vos moyens financiers, qui ont été dopés par Jupiter, sont en train de repartir à la baisse, 1er décan seulement. Auriez-vous trop investi ? Il est possible que voyant que ça marchait bien vous en ayez un peu trop fait et que vous ayez trop dépensé sans penser à l'avenir. 2e décan, né le 9 juin, Mars vous encourage et vous dit que c'est le moment d'entreprendre, de créer, de démarrer quelque chose. 3e décan, pas d'indiscrétions au boulot svp !

Cancer

Lune et Jupiter vous donneront l'impression que la vie est belle et que tout est possible, surtout né début juillet. Vous pourriez aussi tomber amoureux. En effet, tout le 2e décan va être concerné par un bel aspect de Jupiter, parfois pas très fort, mais qui aura quand même pour effet de faire battre votre coeur plus fort. 1er décan, même si Jupiter ne s'intéresse plus à vous après le 25, gardez cette belle confiance en vous. 3e décan, le conflit se précise si vous êtes né autour des 12, 13, 14 juillet.

Lion

Le travail est à l'honneur, vous vous y plongerez avec application et aurez une rigueur intérieure qui sera votre force par rapport à ceux qui vous critiquent. 2e décan, les influx de Jupiter sont mitigés et on peut en effet vous faire des reproches sur votre travail ou sur votre façon, parfois, de vous mettre trop en avant. 1er décan, Jupiter vous délaisse à présent mais elle vous a montré là où vous étiez négligent et ça se corrige. 3e décan, la période est excellente pour votre ou vos activités.

Vierge

Lune et Jupiter sont en phase avec votre 2e décan, on vous parle beaucoup, on vous fait beaucoup de promesses, mais attention à celles qui sont faites en l'air. Vous êtes vulnérable à la séduction de certaines personnes, surtout si vous êtes né autour des 3, 4 septembre. Ne prenez pas ce qu'on vous dit au pied de la lettre. 1er décan, a priori tout va bien mais le Soleil en Sagittaire demain va un peu vous remuer. On en reparle. 3e décan, la future dissonance Mercure/Saturne vous cloue le bec, ou gêne vos mouvements.

Balance

A partir de demain vous ne serez plus le douzième signe et tous les petits ennuis, boulot ou forme que vous avez pu avoir ces derniers temps vont vite disparaître. Vous serez donc le onzième signe, en partant du Sagittaire et nous verrons demain ce que cela signifie. Je vous le dis tout de suite, ce sera du positif, 1er décan pour commencer. 2e décan, vos humeurs seront un peu boudeuses jusqu'à demain soir, 3e décan, Mars entame une opposition jusqu'au 3/12 : de la diplomatie avant tout !

Scorpion

Des bonnes nouvelles pour vous si vous êtes né début novembre. De plus, Lune et Jupiter étant en harmonie vous serez en synchronicité avec tout le monde. Et surtout avec votre environnement immédiat. Vos échanges seront très satisfaisants et ce, même si vous êtes déjà du 2e décan. Vous allez en effet recevoir physiquement Jupiter à partir du 25, elle a d'ores et déjà un pied chez vous et vous vaut plein d'opportunités. 3e décan, ce sera pour le mois de janvier (la présence de Jupiter).

Sagittaire

3e décan, Mercure et Mars sont amies toute la semaine, du coup vous ne laisserez aucune chance à vos interlocuteurs, il faudra que vous ayez le dernier mot. Point. Vous ne ferez pas dans la dentelle, mais vous serez clair et net, franc du collier et même parfois trop. Il n'y a qu'en fin de semaine que ce sera plus compliqué. 2e décan, né autour des 3, 4 décembre, vous commencez à sortir la tête de l'eau et à y voir plus clair. 1er décan, déjà les influx solaires accentuent votre besoin d'être respecté.

Capricorne

La Lune arrive chez vous, natif de décembre, et sera en harmonie avec Jupiter. Vous ne manquerez pas d'idées pour habiller un projet promis à un bel avenir. Peut-être qu'il s'agit d'un projet professionnel, ou alors plus personnel, comme un beau voyage à l'étranger, un pays qui vous attire et que vous avez envie de visiter depuis longtemps. 2e décan, Jupiter est déjà active et vous donne envie de vous projeter dans l'avenir, de construire quelque chose. 3e décan, laissez les autres parler dans le vide...

Verseau

C'est tous les mois la même chose, quand la Lune est en Capricorne vous êtes distrait, vous avez du mal à vous concentrer, et semez les objets sur votre route. Quand vous ne les oubliez pas quelque part, au risque de ne pas les retrouver. Vous pouvez aussi zapper un rendez-vous, ou quelque chose que vous deviez faire. Cela ne concerne que le 1er décan aujourd'hui. Le 3e décan est toujours très prolixe sur ses projets et surtout très convaincant. 2e décan, des soucis avec votre hiérarchie ?

Poissons

Quelle différence, 1er décan, entre cette année et les précédentes ! C'est comme si vous étiez tout neuf, que vous aviez balayé toutes vos anciennes structures. Vous avez même plus d'ambition qu'avant et cela se confirme avec l'arrivée de Saturne dans un secteur de projets ; vous allez préparer quelque chose et ça prendra le temps que ça prendra. 2e décan, Jupiter va vous faire vivre de très beaux moments jusqu'au 21 janvier, sauf si vous avez une affaire administrative à démêler. 3e décan, une polémique chez vous ou autour de vous.