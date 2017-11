L'horoscope du 22 novembre 2017

publié le 22/11/2017 à 06:21

Bélier

Vous serez comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans les airs, bref vous serez dans votre élément, le Feu, et pourrez n'en faire qu'à votre tête. Décider comme vous le voulez, quand vous le voulez, sans vous soucier de ce que pensent les autres. Un must ! Mais attention 1er décan, Saturne peut déjà vous limiter. 2e décan, vous pourriez avoir à vous défendre contre d'injustes critiques, au travail la plupart du temps. 3e décan, mettez de l'eau dans votre vin en toute circonstance.

Taureau

Protégez-vous, surtout 2e décan, vous pourriez être critiqué de toute part. Du moins c'est le sentiment que vous aurez, et qui ne sera pas toujours basé sur la réalité. Vous vous reposerez un peu trop sur votre ressenti (Jupiter/Neptune) et vous serez persuadé de détenir la vérité. Mais, s'il vous plaît, gardez un doute et vérifiez tout. 1er décan, l'arrivée du Soleil en Sagittaire vous oblige à donner votre confiance en dépit de votre nature soupçonneuse. 3e décan, né le 11/5, un petit problème financier ?

Gémeaux

Le Soleil s'oppose à vous à présent, mais ce n'est pas un drame. Au contraire, il va booster votre vie sociale1er décan, et promet éventuellement des rencontres. Pas toujours des rencontres amoureuses, il peut s'agir de personnalités que vous admirez et avec qui vous allez pouvoir discuter ou dont vous allez serrer la main. 2e décan, la Lune Capricorne vous fait penser à votre argent, et pas de manière très positive. Vous devez affronter une réalité. 3e décan, alors ce nouveau boulot, c'est pour quand ? Vous avez jusqu'en mai 2018...

Cancer

Le côté Monsieur Plus du Sagittaire est actif, pour vous, dans tout ce qui crée de l'inquiétude, voire de l'anxiété, et qui est souvent décuplé pendant la période. 1er décan, cela va durer jusqu'au 2 décembre et comme le Soleil est rapide, vous n'aurez à vivre cette anxiété qu'un jour ou deux chacun. Essayez de la contrôler. 2e décan, les bons influx de Jupiter dont nous avons parlé hier seront actifs jusqu'au 21 janvier, mais ils reviendront en 2018 ! 3e décan, Vénus vous sourira à partir de demain.

Lion

Le Sagittaire convient parfaitement à votre amour-propre, lequel est démultiplié par la conjoncture. Mais vous aurez des raisons valables d'être fier de vous. Le Sagittaire vous porte en effet à réussir ce que vous entreprenez et si vous êtes du 1er décan, il n'y a plus aucune planète pour vous gêner, même Jupiter s'en va ailleurs. 2e décan, vous êtes en train d'hériter de Jupiter et, éventuellement, de vous plonger dans un problème d'héritage ! 3e décan, né le 13 août, un petit déplaisir au programme du jour.

Vierge

Avec le Sagittaire aux commandes, vous aurez un travail à terminer 1er décan, ce qui vous permettra de faire place nette, certainement pour démarrer un autre travail. Le Soleil se trouve dans votre Fond-de-Ciel, qui gère le début et la fin des choses... Mais il est aussi associé à la famille, au foyer, et il peut être question d'un déménagement. 2e décan, Jupiter peut vous permettre de faire parler de vous, de votre entreprise, ou de bénéficier d'un bon bouche-à-oreille. 3e décan, ne démarrez rien cette semaine.

Balance

Revoilà cette légèreté que vous appréciez tant, cette apesanteur à laquelle vous aspirez sans jamais vraiment l'atteindre. Vous en aurez, par petites touches. Même si le Sagittaire n'est pas un signe d'Air, il occupe un secteur de votre zodiaque qui produit cette sensation que tout se règle facilement (1er décan jusqu'au 2/12). 2e décan, Jupiter entame un aspect mineur qui peut se montrer généreux sur le plan financier, à moins que vous n'achetiez un bien. 3e décan, né le 19, des remous intérieurs.

Scorpion

A votre tour d'être le douzième signe et d'être un peu moins en forme, 1er décan pour l'instant. Mais vous avez dépensé beaucoup d'énergie ces derniers temps, quand Jupiter occupait votre décan (du10/10 à ce samedi). Vous avez probablement dû trouver des solutions futées pour régler des questions financières. 2e décan, Jupiter sera chez vous samedi, mais elle s'active déjà et vous offre quelques opportunités (pas à tous cependant). 3e décan, une perte de vitalité jusqu'au 9 décembre.

Sagittaire

Bon anniversaire à tous, le 1er décan est évidemment en vedette jusqu'au 2 décembre. Une année mitigée, un entre-deux, avant l'arrivée de Jupiter chez vous. Ce sera fin 2018 mais Jupiter se manifestera dès septembre et sera très puissante dans sa volonté de vous voir au summum de vos capacités. Si vous avez des ennuis en ce moment, ils s'arrêteront après le 25 novembre. 2e décan, vous n'avez plus d'aspect et celui de Neptune ne sera pas activé cette semaine : la paix ! 3e décan, bientôt débarrassé de Saturne...

Capricorne

Le Sagittaire éclaire votre secteur d'ombre et braque le projecteur sur les aspects de votre vie que vous n'aimez pas ou sur ce que vous supposez être des défauts. Vous aurez tendance à refuser le positif et à ne voir que le négatif : jusqu'au 2 décembre si vous êtes né en décembre (1er décan). 2e décan, vous êtes en train de vous débarrasser de Mars et d'un travail qui a pu être pénible ces derniers jours. Mais vous en tirerez des bénéfices (né vers le 2 janvier). 3e décan, un petit orage à prévoir.

Verseau

1er décan, vous devriez vous sentir plus libre, plus créatif puisque vous êtes débarrassé du Soleil en Scorpion, un peu dictatorial, et surtout de Jupiter. Celle-ci cesse de vous regarder en fin de semaine mais elle vous a peut-être apporté de bonnes choses, comme une promotion ou une mutation souhaitée ? 2e décan, surveillez votre tendance à la distraction aujourd'hui, il n'y a pas de planète pour vous en protéger ! 3e décan, Mercure et Mars vous incitent à transgresser.

Poissons

Le Sagittaire est une période où vous devez être sage, obéissant, suivre les règles, la discipline, et bien évidemment vous avez envie de tout le contraire, 1er décan. Pas forcément par esprit de contradiction mais parce que vous avez envie de vous sentir libre et que les responsabilités pro ou familiales vous en empêchent. 2e décan, la Lune vous dit de vous comporter de manière amicale aujourd'hui, tout en ne cherchant pas à vous faire aimer de tous. 3e décan, vos rentrées seront plus régulières à partir de l'année prochaine.