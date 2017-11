L'horoscope du 20 novembre 2017

publié le 20/11/2017 à 06:25

Bélier

Une bonne semaine pour ceux du mois de mars qui recevront les brillants rayons solaires à partir de mercredi. Vous pourrez frimer et montrer ce que vous valez. Certains n'auront cependant qu'une envie, trouver le moyen de s'évader, de se changer les idées, car Saturne approche et tout semble vouloir vous échapper ou être plus lourd que jamais. 2e décan, quelques tracasseries à craindre dans votre boulot, peut-être avec un collègue. 3e décan, soyez conciliant cette semaine.

Taureau

Du rififi pour les natifs du 2e décan, c'est peut-être déjà en cours d'ailleurs, un gros problème avec un concurrent ou avec un partenaire, affectif ou professionnel. Jupiter entame son opposition avec votre décan, qui peut parler de divorce ou de démarches à faire pour empêcher une concurrence déloyale, et cela prend de l'ampleur. 1er décan, après mercredi vous serez très motivé pour travailler plus et gagner plus. 3e décan, Vénus vous sourira, on recherchera votre compagnie.

Gémeaux

A partir de mercredi il faudra plus penser aux autres qu'à vous-même, 1er décan, mais rassurez-vous cela ne durera que quelques jours, et même parfois moins. En fait, on vous imposera quelque chose et vous ne pourrez pas réagir, mais ce sera peut-être pour votre bien, même si vous ne le vivez pas comme ça ! 2e décan, Neptune reprend une marche directe (très lente) mais ceux de début juin vont commencer à voir le jour. 3e décan, votre énergie est décuplée cette semaine.

Cancer

2e décan, vous recevrez de bons influx de Jupiter, favorables à votre vie sentimentale ainsi qu'à tout travail vous plongeant dans l'univers de la beauté ou du luxe. En outre, vous serez beaucoup dans l'image, mais peut-être aussi parce que vous serez plus satisfait de la vôtre que d'habitude. La maternité pourrait y être pour quelque chose. 1er décan, le Soleil entre le Sagittaire le 22 et jouera les caisses de résonance pour tous vos soucis. 3e décan, un conflit intime ou professionnel à gérer avant le 9/12.

Lion

Le 3e décan tire magnifiquement son épingle du jeu, il s'amuse à taquiner ses proches, à prononcer des discours qui séduisent mais sont un peu trop flatteurs. Cela dit, c'est peut-être le meilleur moyen d'attirer la clientèle, un compliment (même appuyé) n'a jamais fait de mal à personne, alors si ça marche, pourquoi pas. 1er décan, vous apprécierez l'arrivée du Soleil en Sagittaire, je vous dirai pourquoi mercredi. 2e décan, Jupiter pourrait donner trop de relief à certaines tracasseries.

Vierge

Une bonne nouvelle pour le 2e décan, surtout né autour du 4 septembre, Neptune reprend une marche directe cette semaine, vous allez pouvoir lâcher prise. Cela concerne, vous le savez, un schéma relationnel qui vous nuit, qui est même toxique pour vous et dont vous avez beaucoup de mal à vous débarrasser. 3e décan, Mercure se trouve au Fond-du-Ciel et vous demande d'exprimer davantage vos émotions, votre ressenti. 1er décan, un voyageur pourrait débarquer après mercredi.

Balance

Né après le 10 octobre, vous serez toute la semaine sous la férule de Mars et donc confronté à ce que vous aimez le moins sur cette terre : une ambiance de conflit. C'est déjà le cas depuis plusieurs jours pour ceux qui sont nés vers le 10, et aucun compromis n'est possible ; les autres natifs de la fin du 2e décan et du début du 3e (nés avant le 18/10) auront affaire à Mars, mais sans sa dissonance avec Pluton. Donc juste un conflit très passager. 1er décan, vos relations seront au top après mercredi.

Scorpion

Le 2e décan aura les projecteurs braqués sur lui cette semaine et se sentira très apprécié et même aimé. De plus, grâce à Jupiter, une mutation s'annonce. Professionnelle pour la plupart, elle peut aussi être intérieure pour ceux qui sont nés autour des 9 et 10 novembre. Côté professionnel, vous pourrez gagner plus. 1er décan, c'est l'arrivée du Soleil en Sagittaire qui marquera la semaine : vous pourriez faire une affaire qui rapporte. 3e décan, avec Mercure les discussions tourneront autour d'un bénéfice.

Sagittaire

On vous souhaitera votre anniversaire à partir de mercredi 1er décan et je vous promets que votre année sera sans épreuve, toutefois l'argent sera un souci. Comme pour beaucoup de monde d'ailleurs ! Mais vous aurez peut-être vu grand en achetant un bien, ou vous verrez trop grand si ce n'est pas déjà fait. 2e décan, Jupiter entame son aspect avec vous (mineur) et vous pourriez avoir quelques problèmes dans le boulot ou à cause du boulot. 3e décan, prévoyez des échanges musclés.

Capricorne

Pour retrouver calme et sérénité 2e décan, attendez mercredi, les tensions intérieures s'apaiseront et il se peut qu'on vous donne un efficace coup de main. En effet, vous bénéficiez d'un bon aspect de Vénus jusqu'à vendredi et il peut adoucir les effets de la dissonance Mars/Pluton (en bout de course) qui est un peu cruelle. 1er décan, vous allez perdre le bon aspect de Jupiter cette semaine mais ce que vous avez gagné, vous le garderez et le ferez prospérer. 3e décan, ça va chauffer !

Verseau

Le 3e décan sera dans les bonnes grâces des planètes cette semaine ; né après le 8 février, c'est le moment d'entreprendre ou de défendre vos opinions bec et ongles. Vous aurez les mots pour le dire et ils ne seront pas tendres ; mais ils pourraient avoir pour vertu de faire bouger les consciences. Vos actions seront très " sociales ". 2e décan, Jupiter se met au service de vos ambitions, vous pourriez obtenir une promotion. 1er décan, le Soleil en Sagittaire à partir de mercredi éclairera vos projets et votre réseau relationnel.

Poissons

Que du bon pour le 3e décan, sauf à partir de samedi où vous aurez du mal à vous exprimer. Et certains seront en relations avec un proche qui refuse de communiquer. Dans un cas comme dans l'autre, la communication sera difficile, à moins qu'on ne vous demande quelque chose d'impossible, que vous ne pouvez/ne voulez pas donner. 2e décan, un bon début de semaine si vous êtes né après le 6 mars et ce sera encore mieux après avec le bon aspect de Jupiter, vous prendrez du galon. 1er décan, des devoirs, des obligations à partir de mercredi.