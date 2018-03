L'horoscope du 20 mars 2018

publié le 20/03/2018 à 06:38

Bélier

Bon anniversaire à tous. Vous êtes du 1er décan et avez vu le visage de Saturne depuis décembre dernier et même avant. Elle vous dit : prenez votre temps. Alors que vous êtes généralement très impatient, vous le serez encore plus si vous ne faites pas confiance à Saturne (le Temps, justement) pour régler les problèmes. C'est une question de temps, mais aussi de renoncer à quelque chose, de faire place nette, toujours pour les natifs de mars (1er décan).



Taureau

Le Soleil Bélier se place dans votre 12ème secteur, celui dont la tradition dit qu'il ne vous apporte que des ennuis. Un petit problème de santé pour le 1er décan ? Cela ne devrait pas aller plus loin qu'une angine ou un gros rhume, avec parfois de la fièvre. Et comme vous êtes protégé par Mars, dispensatrice d'énergie, vous lutterez avec courage contre les microbes. A côté de cela, il faudra vous méfier de certaines polémiques dans lesquelles on pourrait vous entraîner.

Gémeaux

Les projets, les amitiés et surtout la solidarité seront de rigueur avec le Soleil en Bélier. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à le solliciter. Et si on vous en demande un (1er décan jusqu'au 30 mars), répondez présent, dans la mesure de vos possibilités, bien sûr. Ne faites pas de promesse que vous ne pourrez pas tenir. Les projets seront également mis en valeur par la conjoncture, c'est le bon moment pour leur donner une impulsion.

Cancer

Ces jours-ci pourraient être un peu compliqués pour le 1er décan qui aura peut-être une décision à prendre ou qui devra en accepter une un peu déplaisante. En fait, le problème c'est que vous n'aurez pas vraiment le choix et que cela vous mettra en rage. Vous n'avez pas beaucoup de protections en ce moment, sauf votre habituelle carapace, faite de recul et surtout d'attitude défensive. Vénus arrivant en Taureau en fin de semaine prochaine, ce sera plus léger.

Lion

Une dynamique conjoncture va vous accompagner quelque temps, profitez-en pour prendre vos aises dans votre travail ou dans le coeur de quelqu'un. En tout cas, vous saurez vous faire votre place au soleil : la conjoncture vous donnera l'impulsion mais après ce sera à vous de poursuivre et de ne pas lâcher en cours de route. Mais je vous fais confiance, ce n'est pas votre genre. Vous aimez le combat et si vous êtes sûr d'obtenir ce que vous voulez, vous ne lâcherez pas prise.

Vierge

Le Soleil occupe un secteur du ciel qui parle d'argent et de productivité. Ce sera votre but 1er décan, et vous ferez tout ce que vous pouvez pour l'atteindre. Vous ne ménagerez pas votre peine et d'ailleurs Mars vous soutiendra en vous donnant courage et détermination (le Soleil en Bélier est " chez " Mars, ce qui donne plus de pouvoir à cette planète). Donc on aura du mal à vous dépasser et si on se met en travers de votre route, on le payera cher !

Balance

Le Soleil s'oppose à vous depuis le Bélier et place votre couple au centre de vos préoccupations. Et les célibataires ressentiront davantage leur solitude. Il faut dire que, si vous êtes du 1er décan, le Soleil, Mars et bientôt Saturne seront en bisbille et que ce n'est pas de très bon augure sur le plan intime, personnel. Nous l'avons vu hier, il pourrait y avoir du ramdam à la maison, avec votre partenaire ou avec l'un de vos parents ou beaux-parents. Ou alors quelqu'un peut vous manquer.

Scorpion

Le Bélier règne sur votre travail et votre vie quotidienne en général. C'est un signe combatif, alors attention à ne pas vous mettre tout le monde à dos. C'est ce qui pourrait arriver si vous commencez à douter de vos collègues et à leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas (1er décan, jusqu'au 30 mars). Gardez vos remarques pour vous. Mais il se peut aussi que vous ayez plus à faire que d'habitude et que vos horaires soient un peu plus compliqués à gérer.

Sagittaire

Signe de Feu, le Bélier vous va comme un gant et il n'y aura pas un jour où vous ne sentirez pas ce regain d'énergie et de détermination propres au signe. Vous serez très fort et aussi sans concessions, ce qui peut vous valoir quelques inimitiés, mais il semble que vous vous en ficherez totalement. Le principal sera de réussir ce que vous entreprenez, et c'est ce qui se passera. 1er décan, c'est valable jusqu'au 30 mars.

Capricorne

Une sourde colère, contre vous-même ou contre la vie, pourrait apparaître à la faveur de l'entrée du Soleil en Bélier, et de la présence de Mars chez vous ! Il s'agit surtout du 1er décan du signe, impacté par ces planètes mais qui reçoit aussi la visite de Saturne. Inutile de vous dire que ce n'est pas une période facile... Le Bélier gérant tout ce qui est intime et relié à vos émotions, il va vous falloir beaucoup d'énergie pour les canaliser.

Verseau

Ça va plus vite que la musique en période Bélier et vous apprécierez vraiment ce rythme car il conviendra parfaitement au vôtre, toujours impatient. Vous le serez davantage pendant quelque temps (1er décan jusqu'au 30 mars) mais il sera probablement dans votre intérêt de faire vite pour donner une réponse, ou proposer une idée au bon moment. 2e décan, vos relations sont toujours à base de complicité et cela pourrait se développer.

Poissons

Certes, vous aurez de l'énergie, ou plutôt de l'impulsivité à revendre. Aussi surveillez vos dépenses, parce qu'elles ne seront pas tellement sous contrôle. Vous dépenserez parfois bêtement, sous l'impulsion de votre désir et sans tenir compte de la réalité et surtout de l'état de votre compte en banque. Sauf si vous êtes né en février : grâce à Saturne vous pourrez retenir vos élans et garder le sens des réalités. C'est un très bon point !