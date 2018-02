L'horoscope du 24 février 2018

publié le 24/02/2018 à 06:29

Poissons

Ouvrez grand les yeux et les oreilles, Mercure et Neptune sont propices aux erreurs de lecture, d'écriture ou une à mauvaise interprétation de ce qu'on vous dit. Cela ne concerne, a priori, que le 2e décan qui est également assiégé par Vénus, mais par une Vénus discordante et qui peut provoquer des disputes (surtout né les 7, 8, 9 mars. Pour les erreurs, ce sont ceux qui sont nés autour du 4 mars qui seront le plus sensibles à la conjonction de Mercure et de Neptune.

Bélier

Les échanges sont encore d'actualité avec la Lune Gémeaux, mais Mercure et Neptune disent qu'il y a du mensonge dans l'air, aussi soyez attentif. Cela peut évidemment venir d'un interlocuteur à qui vous donneriez le bon Dieu sans confession, comme cela peut venir de vous et d'une volonté de ne pas dire la vérité. Certainement pour ne pas blesser quelqu'un... D'habitude vous êtes plus cash que ça, mais là vous devrez faire attention à ce que vous direz.

Taureau

Pour vous, Mercure et Neptune sont en bon aspect et décuplent votre intuition. Vous entendrez, au-delà des mots, le mal de vivre de l'un de vos proches amis. Vous aurez une grande facilité à aider l'autre à s'exprimer et à vous dire ce qu'il/elle ressent vraiment. Cela concerne surtout le 2e décan, bien servi par le long et bon aspect de Neptune. Il y a tout un processus généreux, compassionnel, qui s'est mis en route et vous êtes beaucoup plus en phase avec les autres qu'avant.

Gémeaux

Toujours en transit chez vous, la Lune est fâchée avec Mars et Vénus et il se peut que vous vous fâchiez vous aussi avec quelqu'un, pour une bêtise 2e décan. Et vous serez également sensible à une mésentente entre Mercure et Neptune qui aura pour effet de vous rendre sensible aux mensonges ou à des paroles qui auront pour but de vous enfoncer au lieu de vous aider. Cela date peut-être déjà d'hier, mais vous y penserez aujourd'hui et chercherez comment éviter le ou la coupable.

Cancer

Même si les dissonances ne vous touchent pas, sauf 1er décan avec Saturne, il ne faudra pas trop vous secouer aujourd'hui, ni vous faire sortir de vos rêves. Vous avez besoin de vous évader de la réalité, mais certains partiront en vacances en ce samedi et leur besoin d'évasion sera comblé ! Vous mettrez le pilote automatique et vous laisserez transporter avec plaisir. Et si vous ne partez pas, déléguez vos pouvoirs à vos proches, afin de n'avoir rien d'autre à faire que de vous reposer.

Lion

La rencontre Mercure/Neptune, active jusqu'à mardi, peut être à l'origine d'une erreur dans votre comptabilité, vous devez donc rester encore très vigilant. Je vous l'avais déjà conseillé il y a quelques jours avec la rencontre Vénus/Neptune, également propice aux erreurs ainsi qu'à la jalousie, la possessivité. Mais avec Mercure c'est dans la tête que ça se passe, ou au niveau de l'écriture, de la lecture, etc. Il faut donc être très attentif à toute possible erreur.

Vierge

Plus que d'autres vous serez sensible à Mercure et Neptune, mais ce n'est pas vous qui ferez des erreurs ou qui travestirez la vérité, c'est l'un de vos partenaires. Affectif dans la plupart des cas, mais il peut aussi s'agir d'un associé professionnel, de quelqu'un avec qui vous travaillez et qui va vous faire des confidences orientées, destinées à jeter le trouble dans votre esprit. S'il s'agit de votre partenaire affectif, il ou elle pourrait vous dire des choses que vous ne saurez pas interpréter.

Balance

Pas besoin de tout vérifier, vous n'avez rien oublié, ce n'est pas votre genre. Mais il est vrai que tout départ, même pour des vacances, vous désoriente un peu. Vous êtes attaché au lieu où vous vivez et le quitter, même pour quelques jours, provoque en vous des émotions fortes. En outre, vous avez souvent un complexe d'abandon qui se réveille quand vous partez de votre maison. Même partir au travail est parfois difficile pour vous, tant vous avez besoin de la protection de votre maison.

Scorpion

Vous saurez évitez de prendre vos désirs pour une réalité, natif du 2e décan. Pourtant il y a une belle promesse pour ce week-end, mais vous resterez dubitatif. C'est probablement votre intuition qui vous avertira qu'une parole pourrait ne pas être tenue, mais il est très possible que vous vous trompiez et que tout se passe bien. Les départs en vacances sont d'actualité, et si vous ne partez pas vous avez peut-être prévu quelque chose pour distraire vos enfants aujourd'hui.

Sagittaire

Vous êtes de ceux qui seront très énervés par la conjoncture, ce sera passager bien sûr, seul le 2e décan y sera sensible et peut nous faire une grosse colère. Né autour des 8, 9, 10 décembre surtout, vous ne supporterez aucune remise en question, aucun refus, tout vous irritera et vous fera sortir de vos gonds. Cela dit, il faut voir le reste de votre thème pour être sûr que cette conjoncture vous impactera. Essayez toutefois de garder votre sang-froid en toute circonstance.

Capricorne

Il n'est pas exclu que vous ayez du travail en retard et même que vous en emportiez avec vous sur votre lieu de vacances. Si vous partez, mais rien n'est moins sûr. 1er décan, Saturne est chez vous et pourrait gêner vos projets, surtout ceux qui comportent une notion de plaisir ! De plus, la Lune occupe un secteur de travail et forme dissonance avec Mars et Vénus : de quoi devoir vous atteler à un boulot, ou alors devoir vous soigner d'un rhume ou d'une angine (2e décan).

Verseau

Mercure et Neptune se rejoignent dans votre secteur d'argent, vous penserez que vous allez toucher une grosse somme, mais mieux vaut garder les pieds sur terre. A cause de Neptune, votre vision pourrait être faussée ou alors vous aurez affaire à quelqu'un qui ne tiendra pas ses promesses (2e décan surtout). 1er décan, c'est peut-être le bon moment pour faire une acquisition, quoique... Vous avez peut-être dû payer vos impôts la semaine dernière et ça vous a fait mal !