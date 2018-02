L'horoscope du 23 février 2018

publié le 23/02/2018 à 06:28

Poissons

Vous avez intérêt à vous mettre aux abris aujourd'hui et demain, le ciel est orageux vous pourriez vous prendre une grosse averse et vous serez furieux, 2e décan. Il y a surtout une dissonance entre Vénus et Mars qui pourrait provoquer une importante dispute chez les membres de ce décan, que ce soit avec votre conjoint ou avec un ami. Il pourrait même y avoir une rupture temporaire et apparemment ce n'est pas vous qui déciderez. 1er décan, vous êtes totalement épargné par la conjoncture.

Bélier

Vos échanges, personnels ou commerciaux sont au premier plan, mais le ciel étant un peu mouvementé, cela risque de ne pas se passer comme vous le pensez. Les discussions seront vives et vous pourriez dire des choses que vous ne pensez pas car vous ne vous maitriserez pas totalement, surtout 2e décan. Apparemment, vous n'aurez pas le contrôle sur vos émotions et cela risque d'aller trop loin. 1er décan, né vers le 29 mars, attention aux lapsus et erreurs de lecture ou d'écriture.

Taureau

Vous aurez besoin qu'on vous fiche la paix, qu'on vous laisse réfléchir dans votre coin à un projet qui semble grandir en importance pour vous, 1er décan. Votre idée serait peut-être de prendre votre indépendance, de ne plus être salarié et d'être votre propre patron (par exemple). Si c'est le cas, en dépit de vos craintes, Uranus va vous y aider. 2e décan, une question d'argent pourrait provoquer de la colère en vous, peut-être parce que vous vous sentirez obligé de faire une dépense.

Gémeaux

La Lune est chez vous jusqu'à dimanche, elle forme des dissonances qui vous perturberont et vous feront enrager ; vous ne pourrez pas cacher vos sentiments. Vous aimeriez bien pouvoir dissimuler ce qui vous met sens dessus-dessous, peut-être un problème amoureux qui risque d'arriver à un point de rupture pour certains natifs du 2e décan. Mais vous êtes un signe très expressif et souvent on lit en vous comme dans un livre ouvert. 1er décan, né le 30 mai, n'évitez pas une discussion qui semble s'imposer.

Cancer

Un besoin d'introspection mettra votre vie intérieure au 1er plan, mais canalisez votre imagination qui vous fera voir votre situation sous un angle négatif, 1e décan. Il est vrai, et nous en parlons souvent, que l'opposition de Saturne vous oblige à réfléchir à un choix que vous avez à faire, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Et vous en êtes plutôt perturbé : si vous le pouvez, confiez-vous à quelqu'un de bon conseil, cela pourrait vous aider à y voir plus clair.

Lion

Certes, le 1er quartier de Lune vous procure de la gaieté, de l'espoir et une foule de projets pour le week-end ou pour les vacances. Mais ne contrôlez pas tout ! Avec les Poissons aux commandes, on l'a dit, vous n'êtes pas en confiance et votre premier mouvement est de vouloir tout gérer vous-même. A priori, vous n'êtes pas seul et il faut quand même laisser certaines prérogatives aux proches, qu'ils aient l'impression d'exister. Sinon ils vont logiquement se demander si vous avez confiance en eux !

Vierge

C'est vrai, vous n'avez pas passé une super semaine 2e décan et elle ne se termine pas terrible non plus. Peut-être que ce désordre dans votre vie est nécessaire ? Il y a des prises de conscience à faire et c'est un moment qui y est favorable. En tout cas, vous allez beaucoup réfléchir dans les jours qui viennent et quelque chose pourrait vous sauter aux yeux, sauf si vous êtes dans un total déni. Essayez aussi de prendre les situations un peu moins à coeur, un peu moins au sérieux...

Balance

Une conjoncture plutôt sympathique pour vous puisque vous aurez l'occasion de vous évader, les vacances sont là pour certains et vous allez en profiter. Et si vous ne partez pas, quelque chose vous distraira ce week-end ou vous amusera, et pourtant il sera question d'un conflit. Mais là, cela vous fera probablement rire car ce sont vos enfants qui se disputeront à propos de quelque chose de totalement idiot. A moins qu'il ne s'agisse de vos voisins, tout aussi drôles...

Scorpion

Jean Cocteau a dit " puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ". Une phrase qui pourrait bien résonner en vous aujourd'hui. Vous serez en effet entouré de mystères de toute nature, parfois très mineurs, mais cela vous amusera beaucoup de faire croire à vos proches que vous savez parfaitement comment les gérer. Si vous partez en vacances, par exemple, et que vous avez oublié quelque chose, vous prétendrez l'avoir fait exprès...

Sagittaire

Vous êtes de ceux qui seront très énervés par la conjoncture, ce sera passager bien sûr, seul le 2e décan y sera sensible et peut nous faire une grosse colère. Né autour des 8, 9, 10 décembre surtout, vous ne supporterez aucune remise en question, aucun refus, tout vous irritera et vous fera sortir de vos gonds. Cela dit, il faut voir le reste de votre thème pour être sûr que cette conjoncture vous impactera. Essayez toutefois de garder votre sang-froid en toute circonstance.

Capricorne

Vous serez bon comédien et, comme souvent, on aura l'impression que rien ne vous atteint. Pourtant vous serez très sensible à une petite querelle autour de vous. On pourrait d'ailleurs vous demander des conseils, aussi ne vous faites pas prier pour les donner : vous aurez la distance nécessaire pour avoir un avis objectif. 1er décan, vous disposez d'un bon aspect Mercure si vous êtes né vers le 30 décembre, et vous aurez donc d'excellents arguments pour convaincre vos interlocuteurs.

Verseau

Le ciel est chaotique et vous y serez sensible comme les autres. Selon le 1er quartier de Lune, il n'est pas exclu que vous soyez furieux après l'un de vos enfants. Ce dernier a pu casser un objet auquel vous teniez, ou vous demander quelque chose d'impossible... Cela concerne surtout les natifs du 2e décan, mais l'ambiance orageuse se poursuit la semaine prochaine et ce sera alors au 3e décan de devoir gérer une situation où les réactions seront trop vives.