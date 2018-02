L'horoscope du 22 février 2018

publié le 22/02/2018 à 06:17

Poissons

Le Soleil et Saturne sont amis entre eux et avec vous pour quelques jours. 1er décan, vous êtes dans une période de stabilité, peut-être pas très excitante. Mais il faut parfois aussi prendre le temps de s'occuper de certains projets, surtout ceux que l'on remet sans cesse. C'est le moment de vous y attaquer, notamment si vous êtes né fin février. 2e décan, né le 4, 5 mars, Vénus est conjointe à votre Soleil et à Neptune, vos sentiments sont intenses, profonds et sincères, mais en est-il de même pour l'autre ? Une rencontre pourrait être au programme aussi.

Bélier

L'entente entre le Soleil et Saturne ne vous arrange pas, natif de mars. Elle peut même accentuer certaines douleurs, physiques ou morales, peu durables, heureusement ! Cela peut être un épisode aigu par rapport à une pathologie qui s'est déclarée (ou une douleur quelque part). Sature est en Capricorne, signe des os et du squelette en général. Mais votre vie professionnelle peut aussi être impactée. 2e décan, né les 6, 7 avril, la période est favorable aux décisions prises rapidement, non sans avoir écouté les conseils de votre entourage tout de même.

Taureau

Même si Uranus n'est pas loin, imposant un changement aux natifs d'avril, vous êtes en phase avec la solide conjonction Soleil/Saturne et vous êtes incassable. Vous êtes déjà très solide de nature, mais là c'est accentué par cette conjoncture. En outre, vous avez envie de vous cultiver davantage, ou de cultiver vos terres, votre jardin, etc. Le Taureau est un jardinier dans l'âme et dans tous les sens du terme. Il aime faire pousser des choses... et la nature est sa meilleure amie.

Gémeaux

On dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz pour ceux du 2e décan, nés après le 4 juin quelqu'un essaye de vous faire sortir de vos gonds, mais ne bougez pas ! Plus vous resterez calme, plus vous avez des chances que ce soit l'autre qui s'énerve et pète les plombs. Cependant, il est possible que vous ayez fait quelque chose dont vous n'êtes pas très fier ; dans ce cas, de plates excuses s'imposent. Cela dit, la conjoncture demeure colérique jusqu'à la semaine prochaine pour vous.

Cancer

Saturne s'oppose à vous et vous mène la vie dure par moments, mais la conjoncture de ce jour vous permet d'avoir la tête moins encombrée par votre problème. En fait, c'est peut-être parce que vous êtes ou allez être en vacances : du coup, vous prenez du recul, de la distance par rapport à ce qui vous tracasse. Et même si vous ne partez pas, vous avez l'occasion de penser à autre chose, ou de voir cette fameuse situation sous un autre angle ; peut-être un peu plus optimiste ?

Lion

Les natifs du 2e décan sont vraiment à l'aise en ce moment, ils peuvent n'en faire qu'à leur tête et foncer droit devant. Mais les autres sont dans le doute. Nous en avons déjà parlé, c'est la conjoncture issue des Poissons qui vous rend aussi méfiant par rapport aux autres et même par rapport à vos propres perceptions. 2e décan, attention, on pourrait vous faire du charme dans un but précis et très vite vous aurez le sentiment, sûrement justifié, qu'on veut vous manipuler.

Vierge

C'est toujours un peu difficile pour le 2e décan, en revanche le 1er décan est dans les petits papiers de Saturne et fait brillamment la preuve de sa puissance de travail. On pourrait vous reprocher d'être " accro " à votre job, mais ce n'est pas une tare ! Au contraire, vivre de ce qu'on aime faire est un cadeau du ciel... 2e décan, Vénus est pile sur Neptune et, comme je vous l'ai dit hier, c'est le domaine de vos relations qui est impacté. Quelqu'un semble vouloir avoir une emprise sur vous.

Balance

Vous prenez particulièrement soin de l'un de vos proches qui ne va pas très bien en ce moment, moralement ou physiquement. Et cela vous fatigue beaucoup. C'est le 1er décan qui est concerné, et l'harmonie Soleil/Saturne indique que, malgré tout, vous serez fier d'accomplir votre devoir. Il s'agit peut-être d'un parent ou de quelqu'un de votre belle-famille dont vous vous occupez avec constance. A moins qu'un nouveau travail ne vous prenne tout votre temps...

Scorpion

C'est une bonne conjoncture, qui met l'accent sur vos amours et sur tout ce qui vous passionne. En particulier quelqu'un ou quelque chose qui vous équilibre. Qui vous empêche de voir le verre à moitié vide et vous incite à voir la vie d'une autre manière. Cela concerne ceux qui sont nés fin octobre et début novembre. Mais les natifs des 6, 7, 8 novembre n'ont pas à se plaindre, comme nous l'avons vu hier Vénus et Neptune les incitent à percer leur carapace et à exprimer leurs sentiments.

Sagittaire

Une conversation secrète pour le 1er décan, un échange qui doit rester caché peut-être, mais cela ne vous plaît pas car vous aimez ce qui se passe au grand jour ! Cela dit, ce n'est que pour la journée puisque Mercure en Poissons change de décan demain et s'occupera du 2ème. Nous en reparlerons demain. Par ailleurs, né autour des 6, 7 décembre, Vénus est toujours conjointe à Neptune (et ce sera d'ailleurs au tour de Mercure dimanche), est-ce que vous n'auriez pas fait un mauvais choix ?

Capricorne

Mise en valeur par le Soleil, Saturne vous incite à prendre vos valeurs très à coeur. Vous aurez besoin de partager ces valeurs avec ceux qui vous entourent. C'est très important pour vous qu'elles soient respectées, alors que vous constatez que les choses vont à vau l'eau... Cela dit, cette conjoncture indique aussi que vous pourriez recevoir de bons conseils (1er décan) ou tout simplement être avec quelqu'un qui saura vous écouter avec attention.

Verseau

Une transaction, une discussion à propos de votre salaire ou d'un bénéfice pourrait être au programme pour ceux de fin janvier. Mais ne demandez pas la lune, au contraire, restez modeste comme vous le suggère Saturne. Sinon, vous mettrez l'autre dans l'embarras car il/elle ne saura pas comment vous refuser ce que vous demandez. 2e décan, l'argent risque de vous filer entre les doigts si vous n'y prenez pas garde. Peut-être aurez-vous envie de vous faire plaisir, mais le plaisir de l'instant vaut-il d'éventuels soucis dans le futur ?